Лазарев, легенды 90-х и культовые рок-оперы: как интересно провести ноябрь в Новосибирске — большая афиша НГС

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Deep-ex-Sense x Лжедмитрий IV (16+) отправились в тур «Синергис», в котором они презентуют свой новый альбом. Концерт пройдет в «Подземке» 1 ноября, а билеты стоят от 1300 рублей.

ВИА из Советского Союза «Самоцветы» (12+) выступит 1 ноября в ДКЖ и 2 ноября в Доме ученых СО РАН. Билеты на авторов хитов «Увезу тебя в тундру» и «Мой адрес — Советский Союз» стоят от 1000 рублей.

Попеть «Музыка нас связала» вместе с Маргаритой Суханкиной (12+) из группы «Мираж» можно 2 ноября в ККК им. Маяковского. Билеты стоят от 2400 рублей.

Легенда 90-х «Краски» (18+) выступят в «Максимилианс». Билет на их концерт 2 ноября обойдется в 2300 рублей.

Тиктокерша Enina (16+) выступит в баре «Руки Вверх!» со своим концертом. Билеты стоят от 1000 рублей. Послушать ее хиты «Я люблю», «Прыгаю», «Мэтч» и другие можно 4 ноября.

Свое 50-летие решил отпраздновать ВИА «Лейся песня» (12+). Приобрести билет и послушать главный хит группы «Обручальное кольцо» можно за 1000 рублей. 8 ноября концерт пройдет в «Евразии», а 9 ноября — в Доме ученых СО РАН.

МУККА приезжал в Новосибирск летом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Исполнительница хитов «Золотой рассвет», «Ты не мой», «А может да» Света (18+) выйдет на сцену «Максимилианс» 13 ноября. Билеты на поп-концерт стоят от 1400 рублей.

Послушать ремиксы продюсерского проекта Filatov & Karas (16+) можно в «Максимилианс». Поход на концерт 20 ноября обойдется в 2100 рублей.

Специальный концерт для Новосибирска подготовил исполнитель МУККА (16+). Все свои хиты — «Днями-ночами», «Не киряй», «Химия» и другие — он исполнит на сцене «Подземки» 7 ноября. Билеты стоят от 1800 рублей.

Дора (12+) даст два концерта в «Подземке»: 8 и 9 ноября. Стоимость билетов начинается с 1900 рублей. Певица помимо своих старых хитов впервые исполнит треки из нового альбома, который вышел 18 октября.

Послушать пацанский дворовой рэп Нурминского (12+) можно будет в «Подземке» за 900 рублей. Выступит рэпер из Татарстана 9 ноября.

Француз Robin (16+) впервые приезжает в Россию и выступит в Новосибирске, в «Бродячей собаке». Исполнитель джаза, фанка и соула выйдет на сцену 10 ноября. Билеты стоят от 2000 рублей.

Любители шансона могут заплатить от 600 рублей и сходить на концерт Жеки (12+). Евгений Григорьев приезжает в ДКЖ с концертом «25 лет на сцене» 11 ноября.

Впервые с туром с живыми инструментами приедет Lida (16+). Поп-рейв-артист выступит в «Подземке». Стоимость билетов на концерт 13 ноября стоит от 2500 рублей.

«Три дня дождя» (16+) объявила новую эру в творчестве и отправилась в тур по России. Билеты стоят от 1500 рублей. Лучшая группа 2024 года по версии «МузТВ» выступит в «Локомотив-Арене» 13 ноября.

«Три дня дождя» стала лучшей группой по версии «МузТВ» Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Саксофонистка Анастасия Высоцкая (12+) из Новокузнецка отправилась в тур по России. В новосибирский клуб «Отдых» она заглянет на три вечера, с 13 по 15 ноября. Билет обойдется в 1500 рублей. Девушка исполнит как знаменитые хиты, так и собственные песни.

Исполнительца хитов «Не влюбляйся», «Дисней», «Косички» Mary Gu (12+) приедет в «Подземку» 15 ноября. Билеты на «лиричный думающий поп» обойдутся в 2500 рублей.

Ева Польна (12+) на сцене уже 25 лет и в честь этого события певица проведет концерт в ДКЖ. На нем прозвучат как знаменитые «Весь мир на ладони моей», «Я тебя тоже нет», «Смогу ли я», так и новые композиции. Билеты стоят от 4000 рублей, а пройдет концерт 16 ноября.

Группа, которая сочетает в себе рэп и рок, «Заточка» (16+) выступит в «Подземке» 20 ноября. Билеты на концерт стоят от 1400 рублей.

Со своим шоу «Я не боюсь!» в «Локомотив-Арене» выступит Сергей Лазарев (16+). Билеты на лучшее концертное сольное шоу по версии RU.TV стоят от 5100 рублей. А посмотреть его можно будет 20 ноября.

В «Подземке» 21 ноября выйдет на сцену питерский музыкант Quok (16+). Послушать электронную музыку можно за 2300 рублей. Организаторы обещают эпичное аудиовизуальное шоу.

Сольный концерт в баре «Сплетни» даст Лена Катина (18+), которую многие помнят как вокалистку группы t.A.T.u. Певица исполнит знаменитые хиты. Поход на ее выступление 23 ноября обойдется вам в 1800 рублей.

Послушать инди и рэп от музыканта Cold Carti (16+) можно в «Подземке» 23 ноября. Билеты на автора хитов «Моими глазами» и «Тебе жаль это слышать» стоят от 1400 рублей.

Большой концерт рэпера Mayot (16+) пройдет в «Подземке» 23 ноября. Билеты на представителя новой волны стоят от 4399 рублей.

Музыкальный проект из Новосибирска «Айвазовский оркестра» (6+) 23 ноября устраивает шоу в «Локомотив-Арене». Билеты на него стоят от 1800 рублей.

Погрузиться в ностальгию предлагают организаторы концерта «Парад звезд 80-х» (6+). Он пройдет в ККК имени Маяковского при участии солистов из разных ВИА: Сергея Беликова, Анатолия Алешина, Евгения Войнова, Михаила Долотова. Стоимость билетов начинается с 1600 рублей.

Нейромонах Феофан (16+) отмечает 15-летие проекта туром по стране. В «Подземку» драм-н-бейс-группа приедет 27 ноября. Чтобы потоптать танцпол, заплатить нужно будет от 2200 рублей.

Нейромонах Феофан отмечает 15-летие Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

В 2599 рублей обойдется поход на концерт хип-хоп-исполнителя Toxi$ (16+). Выступит 20-летний москвич в «Подземке» 28 ноября.

Для любителей фолка в Новосибирске запланирован концерт группы «Лёдъ» (16+). Билеты на выступление 30 ноября в «Подземке» стоят от 1500 рублей.

Услышать хиты Олега Майами (6+) «Не вспоминай», «Громче города», «Не наберу» и другие можно на концерте 30 ноября. Билеты стоят от 2400 рублей. Выступит певец и шоумен в «Подземке».