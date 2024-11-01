Лазарев, легенды 90-х и культовые рок-оперы: как интересно провести ноябрь в Новосибирске — большая афиша НГС

Ноябрь — месяц удивительный. Первую неделю мы всё еще празднуем Хеллоуин и находимся в атмосфере поздней осени с ее тыквами, привидениями и мрачностью. Но спустя пару дней все резко переключаются на новогоднее настроение — и вот уже светятся разноцветные гирлянды, играют песни с колокольчиками, а горожане начинают закупаться подарками. Как провести этот период особенно приятно — в большой афише НГС.
- Концерты
- Рок-концерты
- Театр
- Кутеж
- Фестивали
- Юмор
- Классическая и народная музыка
- Встречи и творческие вечера
- Выставки
Концерты
Deep-ex-Sense x Лжедмитрий IV (16+) отправились в тур «Синергис», в котором они презентуют свой новый альбом. Концерт пройдет в «Подземке» 1 ноября, а билеты стоят от 1300 рублей.
ВИА из Советского Союза «Самоцветы» (12+) выступит 1 ноября в ДКЖ и 2 ноября в Доме ученых СО РАН. Билеты на авторов хитов «Увезу тебя в тундру» и «Мой адрес — Советский Союз» стоят от 1000 рублей.
Попеть «Музыка нас связала» вместе с Маргаритой Суханкиной (12+) из группы «Мираж» можно 2 ноября в ККК им. Маяковского. Билеты стоят от 2400 рублей.
Легенда 90-х «Краски» (18+) выступят в «Максимилианс». Билет на их концерт 2 ноября обойдется в 2300 рублей.
Тиктокерша Enina (16+) выступит в баре «Руки Вверх!» со своим концертом. Билеты стоят от 1000 рублей. Послушать ее хиты «Я люблю», «Прыгаю», «Мэтч» и другие можно 4 ноября.
Свое 50-летие решил отпраздновать ВИА «Лейся песня» (12+). Приобрести билет и послушать главный хит группы «Обручальное кольцо» можно за 1000 рублей. 8 ноября концерт пройдет в «Евразии», а 9 ноября — в Доме ученых СО РАН.
Исполнительница хитов «Золотой рассвет», «Ты не мой», «А может да» Света (18+) выйдет на сцену «Максимилианс» 13 ноября. Билеты на поп-концерт стоят от 1400 рублей.
Послушать ремиксы продюсерского проекта Filatov & Karas (16+) можно в «Максимилианс». Поход на концерт 20 ноября обойдется в 2100 рублей.
Специальный концерт для Новосибирска подготовил исполнитель МУККА (16+). Все свои хиты — «Днями-ночами», «Не киряй», «Химия» и другие — он исполнит на сцене «Подземки» 7 ноября. Билеты стоят от 1800 рублей.
Дора (12+) даст два концерта в «Подземке»: 8 и 9 ноября. Стоимость билетов начинается с 1900 рублей. Певица помимо своих старых хитов впервые исполнит треки из нового альбома, который вышел 18 октября.
Послушать пацанский дворовой рэп Нурминского (12+) можно будет в «Подземке» за 900 рублей. Выступит рэпер из Татарстана 9 ноября.
Француз Robin (16+) впервые приезжает в Россию и выступит в Новосибирске, в «Бродячей собаке». Исполнитель джаза, фанка и соула выйдет на сцену 10 ноября. Билеты стоят от 2000 рублей.
Любители шансона могут заплатить от 600 рублей и сходить на концерт Жеки (12+). Евгений Григорьев приезжает в ДКЖ с концертом «25 лет на сцене» 11 ноября.
Впервые с туром с живыми инструментами приедет Lida (16+). Поп-рейв-артист выступит в «Подземке». Стоимость билетов на концерт 13 ноября стоит от 2500 рублей.
«Три дня дождя» (16+) объявила новую эру в творчестве и отправилась в тур по России. Билеты стоят от 1500 рублей. Лучшая группа 2024 года по версии «МузТВ» выступит в «Локомотив-Арене» 13 ноября.
Саксофонистка Анастасия Высоцкая (12+) из Новокузнецка отправилась в тур по России. В новосибирский клуб «Отдых» она заглянет на три вечера, с 13 по 15 ноября. Билет обойдется в 1500 рублей. Девушка исполнит как знаменитые хиты, так и собственные песни.
Исполнительца хитов «Не влюбляйся», «Дисней», «Косички» Mary Gu (12+) приедет в «Подземку» 15 ноября. Билеты на «лиричный думающий поп» обойдутся в 2500 рублей.
Ева Польна (12+) на сцене уже 25 лет и в честь этого события певица проведет концерт в ДКЖ. На нем прозвучат как знаменитые «Весь мир на ладони моей», «Я тебя тоже нет», «Смогу ли я», так и новые композиции. Билеты стоят от 4000 рублей, а пройдет концерт 16 ноября.
Группа, которая сочетает в себе рэп и рок, «Заточка» (16+) выступит в «Подземке» 20 ноября. Билеты на концерт стоят от 1400 рублей.
Со своим шоу «Я не боюсь!» в «Локомотив-Арене» выступит Сергей Лазарев (16+). Билеты на лучшее концертное сольное шоу по версии RU.TV стоят от 5100 рублей. А посмотреть его можно будет 20 ноября.
В «Подземке» 21 ноября выйдет на сцену питерский музыкант Quok (16+). Послушать электронную музыку можно за 2300 рублей. Организаторы обещают эпичное аудиовизуальное шоу.
Сольный концерт в баре «Сплетни» даст Лена Катина (18+), которую многие помнят как вокалистку группы t.A.T.u. Певица исполнит знаменитые хиты. Поход на ее выступление 23 ноября обойдется вам в 1800 рублей.
Послушать инди и рэп от музыканта Cold Carti (16+) можно в «Подземке» 23 ноября. Билеты на автора хитов «Моими глазами» и «Тебе жаль это слышать» стоят от 1400 рублей.
Большой концерт рэпера Mayot (16+) пройдет в «Подземке» 23 ноября. Билеты на представителя новой волны стоят от 4399 рублей.
Музыкальный проект из Новосибирска «Айвазовский оркестра» (6+) 23 ноября устраивает шоу в «Локомотив-Арене». Билеты на него стоят от 1800 рублей.
Погрузиться в ностальгию предлагают организаторы концерта «Парад звезд 80-х» (6+). Он пройдет в ККК имени Маяковского при участии солистов из разных ВИА: Сергея Беликова, Анатолия Алешина, Евгения Войнова, Михаила Долотова. Стоимость билетов начинается с 1600 рублей.
Нейромонах Феофан (16+) отмечает 15-летие проекта туром по стране. В «Подземку» драм-н-бейс-группа приедет 27 ноября. Чтобы потоптать танцпол, заплатить нужно будет от 2200 рублей.
В 2599 рублей обойдется поход на концерт хип-хоп-исполнителя Toxi$ (16+). Выступит 20-летний москвич в «Подземке» 28 ноября.
Для любителей фолка в Новосибирске запланирован концерт группы «Лёдъ» (16+). Билеты на выступление 30 ноября в «Подземке» стоят от 1500 рублей.
Услышать хиты Олега Майами (6+) «Не вспоминай», «Громче города», «Не наберу» и другие можно на концерте 30 ноября. Билеты стоят от 2400 рублей. Выступит певец и шоумен в «Подземке».
Грузинская и российская певица Этери Бериашвили (12+) выступит в клубе «Отдых» 30 ноября. Билет на концерт участницы шоу «Голос» и эксперта музыкального шоу «Ну-ка все вместе» стоит от 1500 рублей.
Рок-концерты
В клубе «Уzдечка» 1 ноября выступит группа Kdrr (16+). Чтобы послушать панков, заплатить нужно будет от 1200 рублей.
В ДКЖ прозвучат легендарные песни Nautilus Pompilius в честь 40-летия группы. Выступать будет бывший солист Вячеслав Бутусов (12+) и группа «Орден Славы». Стоимость билетов начинается от 2000 рублей.
Хоррор-панк-группа Nagart (16+) выступит в «Подземке» 9 ноября. Билеты на концерт стоят от 1600 рублей, а рокеры обещают в своем выступлении домовых и призраков, легенды и мифы.
Группа «Эпидемия» (12+) приедет в Новосибирск за месяц дважды. В ДКЖ рокеры выступят 2 ноября. Билеты стоят от 4500 рублей. Уже 10 ноября музыканты вернутся и выйдут на сцену «Подземки» с дополнительным концертом — впервые за много лет группа выступит в клубе с танцевальным партером. Поход на выступление обойдется в 2500 рублей.
Александр Иванов и группа «Рондо» (12+) исполнят в Новосибирске свои хиты «Бледный бармен», «Я буду помнить», «Боже, какой пустяк!» и другие тоже дважды. В «Евразии» на концерт 12 ноября остались билеты от 3400 рублей, а в Дом ученых СО РАН 13 ноября — от 1600 рублей.
В «Локомотив-Арене» рок-группа «Алиса» (16+) презентует свой новый альбом «Гойда». Услышать песни можно 12 ноября, заплатив от 2290 рублей.
Жесткие и мрачные песни Asper X (16+) можно послушать 16 ноября в «Подземке». Новый тур артиста, по его словам, — новая глава в его жизни. Стоимость билетов начинается от 1400 рублей.
Один из экс-участников «Агаты Кристи» Вадим Самойлов (12+) выступит в Доме ученых СО РАН. Тур посвящен 60-летию музыканта, билет на концерт 21 ноября стоит от 2000 рублей.
Незабываемый праздник обещают музыканты из группы «Биртман» (16+). Послушать хиты «Маманя», «Подбухну» и «Анапа» можно на концерте в «Подземке» 22 ноября. Билет стоит от 1700 рублей.
За 1500 рублей можно сходить на концерт метал-группы Stigmata (16+). Питерские рокеры отправились в тур и в «Подземке» выступят 22 ноября.
Фолк-рок-группе «Мельница» (12+) в этом году исполнилось 25 лет, и музыканты отправились в юбилейный тур. Купить билет на него можно от 2500 рублей. В Новосибирске группа выступит в Доме ученых СО РАН 28 ноября.
Театр
Одну из самых знаменитых рок-опер на российской сцене — «Юнону и Авось» (12+) — можно будет увидеть в ДКЖ 8 ноября. Билеты на постановку от театра Алексея Рыбникова стоят от 4100 рублей.
В «Старом доме» за 1200 рублей можно купить абонемент на режиссерский марафон (18+), который пройдет 10 ноября. По абонементу можно посетить любое количество спектаклей трех режиссеров: Александра Золотовицкого, Арсения Мещерякова и Филиппа Гуревича. Всего за 10 дней репетиций они подготовили эскизные спектакли «Дождись лета и посмотри, что будет» по мотивам текста Романа Михайлова, «Случаи» по произведениям Даниила Хармса и «Смерть Тарелкина» по мотивам пьесы Александра Сухово-Кобылина.
В «Первом театре» 12 ноября начнется фестиваль камерных спектаклей «Малая форма» (16+). В Новосибирск приедут театры со всей России: из Москвы, Омска, Санкт-Петербурга, Сергиева Посада, Новокузнецка, Лысьева. Почти все спектакли имеют рейтинг 16+, кроме «Сказки о Золотом петушке» (6+) — его привезет Новокузнецкий театр кукол 20 ноября.
В НОВАТе 15 ноября представят премьеру: оперу Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин» (12+) в постановке Владимира Кехмана. Билеты можно купить от 1500 рублей. В постановке будет участвовать звезда мировой оперы Сергей Лейферкус и солисты Михайловского театра Сергей Кузьмин и Семен Антаков.
Рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда» (12+) покажут в Новосибирске. В город с гастролями приедет старейшая постановка, премьера которой состоялась в 1990 году на сцене ДК им. Ленсовета в Санкт-Петербурге. Билеты на нее можно приобрести за 1500 рублей: 15 ноября — в ДКЖ, 17 ноября — в Доме ученых СО РАН.
Премьера спектакля «Олеся» (16+) по повести Александра Куприна состоится в «Глобусе» 20 ноября. Режиссером истории о чувствах колдуньи-отшельницы и городского барина выступил Сергей Захарин. Он связал в постановке слово и пластику. Купить билет можно от 2000 рублей.
В ДКЖ приедут актеры из «Уральских пельменей», но не с шоу, а с театральной постановкой. Комедию «Ни дать, ни зять» (16+) покажут 28 ноября. Заплатить за билет нужно будет от 2000 рублей. По сюжету молодая пара оформляет фиктивный развод, чтобы получить ипотеку. И всё идет по плану, пока об этом не узнает теща: у нее плохие отношения с зятем, и она решает избавиться от него совсем.
Для подростков и молодых любителей театра в «Глобусе» с 26 по 29 ноября пройдет фестиваль «Театр — PRO» (12+). В Новосибирск со спектаклями приедут театр Karlsson Haus из Санкт-Петербурга, театр сторителлинга Константина Кожевникова из Москвы, театральный проект «27» из Санкт-Петербурга, творческая лаборатория «Угол» из Казани и театр «Кот Вильям» из Санкт-Петербурга.
Кутеж
«Подземка» отпразднует свой день рождения в стиле «Страшных сказок» (18+) 2 ноября. Лофт-парку исполняется 8 лет, и организаторы обещают захватывающее событие, которое погрузит в мир страшных сказок и мрачных легенд. Хедлайнером мероприятия будет дуэт Volac. Билеты стоят от 3000 рублей.
Потанцевать под хиты 80-х и 90-х предлагают организаторы Дискотеки «Союз» (6+). Тусовка пройдет в цирке, туда приедет много разных групп и артистов: «Комбинация», «Технология», «Божья Коровка», «Фристайл» и «Мечтать». Обойдется посещение ностальгического мероприятия в 1700 рублей и больше.
Фестивали
В Новосибирск 9 ноября впервые приезжает фестиваль электронной музыки Prodigy Con (18+), который уже 30 лет проходит в Москве и Санкт-Петербурге. Билеты в «Подземку» можно купить от 1500. Хедлайнерами станут Виктор Строгонов & Profit, Prodigy Con Squad, Kubrak и другие.
«Гастрокорт» на Центральном рынке с 15 по 17 ноября станет главным книжным пространством Новосибирска — там пройдет фестиваль «Новая книга» (0+). Организаторы обещают разговоры о книгах, встречи с авторами, чтения, выставки, музыку и большую книжную ярмарку. Вход свободный.
В конце ноября, 29 и 30, в Новосибирске пройдет литературный фестиваль «Белое пятно» (0+). Пока программа фестиваля неизвестна, но уже есть список авторов, которые посетят мероприятия. Это будут Руслан Козлов, Катя Качур, Наталья Илишкина, Игорь Караулов, Юлия Иванова, Лилия Волкова и другие.
Юмор
Резидент проекта StandUp Show на ТНТ Андрей Атлас (18+) выступит в «Подземке» 29 ноября. Билеты на комика из Ростова-на-Дону стоят от 1500 рублей.
С концертом «Время подумать» в «Максимилиансе» выступит комик Иван Половинкин (18+). Билет на выступление резидента Comedy Club 6 ноября стоит от 1000 рублей.
Еще один представитель телеканала ТНТ — проект StandUp шоу (18+). Комики Сергей Зорик, Андрей Колмачевский, Константин Бутаков, Филипп Воронин, Макс Ко, Камиль Зулфугаров выступят 6 ноября в Доме ученых СО РАН и 7 ноября — в ДКЖ. Стоимость билетов начинается от 1000 рублей.
С новым концертом «При всем уважении» в Новосибирск приедет комик Евгений Чебатков (16+). Купить билет можно от 3300 рублей, пройдет выступление в ККК имени Маяковского 9 ноября.
Стендап-комик из Белоруссии Егор Свирский (18+) выступит в баре «Нюра» 10 ноября. Послушать участника «StandUp ТНТ», «Comedy Баттл» и «Разгонов» на канале «StandUp Club #1» можно за 600 рублей и дороже — зависит от места.
В ККК им. Маяковского с концертом приезжают Денис Дорохов и команда «Регионы» (18+). Команда «Регионы» появилась в 2022 году в проекте «Концерты» на ТНТ, в следующем проекте «Звезды» к ним присоединился Денис Дорохов, и вместе они взяли первое место. Сходить на выступление победителей можно 13 ноября за 3000 рублей.
Кавказский комик Расул Чабдаров (18+) выйдет на сцену ККК имени Маяковского с новым концертом. Билеты на его концерт 12 ноября стоят от 1400 рублей.
17 ноября можно посмотреть еще одно шоу с телекорнями: в ККК имени Маяковского выступят комики из «Однажды в России» (16+). Билеты стоят от 2400 рублей.
За 1200 рублей и больше можно сходить на одну из звезд «Женского стендапа» на ТНТ Сауле Юсупову (18+). Она приезжает с новым концертом в ККК имени Маяковского 18 ноября.
Участник «Смехопанорамы» и «Кривого зеркала» Михаил Вашуков (6+) выступит в «Евразии» 19 ноября. Билет на концерт заслуженного артиста России и народного куплетиста стоят от 500 рублей.
Резидент StandUp Club № 1 Саша Малой (18+) приедет в ДК «Прогресс» со своим концертом 21 ноября. Новая программа комика называется «Настоящий джентльмен». Билеты стоят от 1200 рублей.
Комики-импровизаторы тоже в ноябре заглянут в Новосибирск. Шоу Improv. Минск (18+) пройдет 22 ноября, билеты на него стоят от 900 рублей. Создается шоу без сценария и заготовок.
Классическая и народная музыка
Танцующий оркестр Concord Orchestra выступит в ККК. им. Маяковского с симфоническим шоу «Планета людей» (6+). Билеты на концерт 3 ноября стоят от 1800 рублей. Зрителям обещают рок-музыку, мощные барабаны, взрывные гитары и фантастические костюмы.
Пианист-виртуоз Денис Мацуев (12+) даст несколько концертов в Новосибирской филармонии. В зале имени Каца выступления пройдут 4, 5 и 6 ноября. Звучать будут Бетховен, Сибелиус и Брух соответственно. Билеты стоят от 1200 рублей.
Московская вокальная группа ViVA (12+) приедет в Новосибирск с проектом, который посвящен Роберту Рождественскому и Марине Цветаевой. Пройдет музыкально-поэтический диалог в концертном зале имени Каца. Билеты на 10 ноября стоят от 500 рублей.
Мастер игры на диджериду Sage (12+), который гастролирует по всему миру, выступит в ДКЖ. Его концерт состоится 16 ноября, а билеты стоят от 1100 рублей. Во время концерта будет звучать не только музыка, исполненная на духовом инструменте аборигенов Австралии, но и горловое и русское народное пение. Стоит посещение от 1100 рублей.
В концертном зале имени Каца выступит София Ацбеха-Негга (12+) со своим новым альбомом S.A.N. Билет на концерт восходящей джазовой звезды 16 ноября стоит от 400 рублей.
В «Сибирь-Арене» пройдет симфоническое шоу саундтреков от Imperial Orchestra из Санкт-Петербурга. Называется концерт Cinema Medley: Hans Zimmer’s Universe (6+). В трибьюте композитору прозвучат его произведения из разных фильмов: «Интерстеллар», «Король Лев», «Пираты Карибского моря», «Дюна». Билеты стоят от 2000 рублей. 17 ноября запланировали сразу два концерта: в 13:00 и в 19:00.
Концерт «Планета Маленького принца» (6+) на новом духовом органе Diego Cera пройдет в Кафедральном соборе Преображения Господня. За инструмент 24 ноября сядет красноярец Андрей Бардин, билет стоит 400 рублей.
Встречи и творческие вечера
Автор книг «Живые мысли» и «Пробуждение женщины», психолог с 30-летним стажем Анатолий Некрасов (12+) выступит в ККК. имени Маяковского 15 ноября. Чтобы побывать на встрече и дискуссии с создателем семейных тренингов, нужно заплатить от 2200 рублей.