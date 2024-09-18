Больше не «Папина дочка»: куда пропала Пуговка из легендарного сериала

Сегодня Пуговку семья Васнецовых точно бы не узнала Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











В дни, когда «Папины дочки» (12+) собирали у экранов миллионы зрителей, маленькую Пуговку знали все. Пятилетняя Екатерина Старшова стала настоящей любимицей фанатов шоу. Но после выхода последнего сезона актриса резко пропала с радаров. Рассказываем, куда делась Пуговка.

Случайная роль

Катя Старшова родилась в семье фигуристов в 2001 году. Родители переживали, что их дочка растет тихим ребенком, который не любит общаться с другими людьми, и решили отправить ее в школу дополнительного образования.

Трехлетняя Катя быстро привыкла к вниманию. Однажды она наизусть прочитала «Лукоморье», поразив воспитателей, — педагоги сразу заявили, что девочка — прирожденная артистка.

Источник: кадр из сериала «Папины дочки» (12+), реж. Ирина Васильева, Александр Жигалкин, СТС, 2007–2013











Но родители Кати и не думали об актерской карьере дочери и решили отправить ее на фигурное катание. Попасть в телевизор девочке помогла ее бабушка: как-то раз она отвозила Катю на тренировку и заехала на телестудию по просьбе знакомой. Там как раз проходил кастинг на новое шоу. Пятилетняя девочка так впечатлила кастинг-директора, что ей тут же предложили роль Пуговки.

— Понятно, что я не имела никакого актерского опыта, но так случилось, что подошла. На самом деле эта роль стала сюрпризом, — делилась Катя Старшова в соцсетях. — Мы не рассчитывали, что меня одобрят, потому что в те годы я и так посещала разные кружки: фигурное катание, танцы.

Родители противиться не стали, и Катю утвердили на роль. И не прогадали — ведь когда вышла первая серия «Папиных дочек», Пуговка стала главной любимицей телезрителей по всей России.

«Папины дочки»

Несмотря на то что для Кати Старшовой это стало первым опытом съемок, она сразу поняла, как вести себя на площадке. Для девочки это стало настоящим приключением — на весь день она перевоплощалась в другого ребенка.

Источник: кадр из сериала «Папины дочки» (12+), реж. Ирина Васильева, Александр Жигалкин, СТС, 2007–2013











Чтобы идеально вжиться в роль Пуговки, бабушка актрисы до ночи репетировала с ней все сцены из сериала. Поэтому, когда камера включалась, девочка знала не только свои слова, но и реплики каждого другого актера.

— С ней было идеально работать, потому что она знала текст всех на площадке, — вспоминает Александр Олешко, сыгравший в «Папиных дочках» олигарха, — более того, если ты ошибался, она говорила: «Ты не так сказал».

Источник: кадр из сериала «Папины дочки» (12+), реж. Ирина Васильева, Александр Жигалкин, СТС, 2007–2013











Когда пришла пора идти в школу, Катю Старшову знали уже все, у кого дома стоял телевизор. Девочка не могла добраться до уроков без того, чтобы не раздать пару-тройку автографов подбегавшим фанатам.

— Бабушка Кати рассказывала, как они поехали в Великий Устюг к Деду Морозу. Они встали в очередь, и когда люди ее увидели, то все сразу ушли от Деда Мороза и выстроились к Кате, — рассказывает режиссер ситкома Александр Жигалкин. — Картина, по-моему, абсолютно смешная и киношная: когда Дед Мороз сидит и все такие: «Ты уже дед, а тут у нас вон Пуговица пришла».

Источник: кадр из сериала «Папины дочки» (12+), реж. Ирина Васильева, Александр Жигалкин, СТС, 2007–2013











Юная Пуговка стала появляться не только в «Папиных дочках», но и в рекламных роликах и в других передачах. Она участвовала в концерте «6 кадров» (18+), на «Минуте славы» (16+) и даже выступила с номером в «Танцах со звездами» (12+).

«Мне это не интересно»

В 2012 году, когда «Папины дочки» закончились, актрисе исполнилось 11 лет. По признанию Кати Старшовой, она сильно переживала из-за окончания съемок. Когда команда отсняла финальную серию, актриса всю ночь проплакала дома. Екатерина признавалась, что ей было грустно прощаться с Пуговкой, но после «Папиных дочек» она решила закрыть для себя эту главу жизни.

— Ото всех я слышу про Пуговку, про сериал, но я уже совсем другая, я давно не снимаюсь, я давно не маленькая девочка, мне это не интересно, — рассказывала Катя Старшова в интервью. — Мне хватило тех шести лет, в которые снимали сериал «Папины дочки». Может, когда-нибудь мне захочется вернуться, но на данный момент нет такого желания.

Источник: Toosad_katerinas Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











После съемок в сериале девушка решила пойти другой дорогой: взялась за учебу, отлично сдала ЕГЭ и поступила на медицинский факультет в МГУ. Жизнь Екатерины Старшовой шла своим чередом, но фанаты всё еще тосковали по той самой маленькой девочке.

— У меня была с ней творческая встреча, и я вместе с ней выходил на сцену. Это был провал, — признавался Александр Олешко. — Стоит огромное количество людей и не понимает: а что это за тетя высокая, красивая, говорит про МГУ… А Пуговка-то где?!

Источник: Тoosad_katerinas / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Где сейчас Пуговка

Отучившись в МГУ, Екатерина Старшова решила не работать по специальности. Девушка пошла по стопам родителей и начала профессиональную карьеру в фигурном катании за границей. Несколько лет назад она переехала в Великобританию, где успешно рассекает по льду.

— Она получила биологическое образование, но она фигуристка. Работает в ледовом шоу, катается профессионально, — рассказывал Александр Жигалкин. — И поэтому она работает не в России.

Источник: Тoosad_katerinas Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Когда продюсеры решили воскресить «Папиных дочек», то первым делом обзвонили всех экс-участников ситкома. Многие согласились снова сыграть старых героев, но вот Екатерина Старшова решила не возвращаться к Пуговке.

Источник: Городские порталы

— Думаю, что это как раз сыграло на обратную сторону медали. Ее перекормили этим, она настолько переработала, что решила для себя внутренне, что нет, не хочу, — предположила Нонна Гришаева, сыгравшая маму в ситкоме.

Источник: Тoosad_katerinas / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В итоге создатели новых «Папиных дочек» уговорили девушку прилететь на несколько дней и сняться в камео. Всего за несколько дней Екатерина Старшова отснялась в нескольких сценах и улетела обратно. Позже она признавалась, что сделала это, чтобы фанаты увидели, как изменилась Пуговка, и перестали воспринимать ее как маленькую девочку из сериала нулевых.

Судя по соцсетям Екатерины Старшовой, девушка действительно устала от лишнего внимания. В одном из немногочисленных постов она объясняла фанатам, как не стоит вести себя при встрече с актером, а за последний год она и вовсе не сделала ни одного поста.

Источник: Тoosad_katerinas / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Давным-давно была в телике, теперь катаюсь в ледовых шоу, — говорится в шапке профиля Екатерины Старшовой. — Пуговка из «Папиных дочек» всё та же, а я уже нет.