Сначала «Синий трактор», потом Троцкий. Григория Лепса опять высмеяли за пристрастие к 18-летней Авроре

Музыкант старше своей избранницы на 44 года Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Отношения 62-летнего Григория Лепса и 18-летней Авроры Кибы, которая только-только окончила 11-й класс продолжают бурно обсуждать. На этот раз в сторону разновозрастной пары пошутил комик Гарик Харламов.

— При совместном досуге всегда нужно идти на компромисс. Например, сначала мы смотрим «Синий трактор», а потом я полчаса рассказываю про реформы Троцкого, — Гарик Харламов объяснил секрет счастливых отношений Лепса и Кибы на комедийном шоу «ПВН» (18+).

«Синий трактор» — популярный мультфильм для детей дошкольного возраста, а вторая часть шутки, полагаем, в объяснениях не нуждается.

Григорий Лепс, между тем, присутствовал в зале и никак не отреагировал на шутку.