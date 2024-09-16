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Сначала «Синий трактор», потом Троцкий. Григория Лепса опять высмеяли за пристрастие к 18-летней Авроре

Артист сохраняет невозмутимость

2 965
40 комментариев

Музыкант старше своей избранницы на 44 года

Отношения 62-летнего Григория Лепса и 18-летней Авроры Кибы, которая только-только окончила 11-й класс продолжают бурно обсуждать. На этот раз в сторону разновозрастной пары пошутил комик Гарик Харламов.

— При совместном досуге всегда нужно идти на компромисс. Например, сначала мы смотрим «Синий трактор», а потом я полчаса рассказываю про реформы Троцкого, — Гарик Харламов объяснил секрет счастливых отношений Лепса и Кибы на комедийном шоу «ПВН» (18+).

«Синий трактор» — популярный мультфильм для детей дошкольного возраста, а вторая часть шутки, полагаем, в объяснениях не нуждается.

Григорий Лепс, между тем, присутствовал в зале и никак не отреагировал на шутку.

«Знаете, мне жаль ее»: что думают читатели НГС об отношениях Григория Лепса и Авроры Кибы.

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Григорий Лепс Аврора Киба Гарик Харламов Разница в возрасте
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Комментарии
41
Андррон
16 сентября 2024, 13:48
Старческий маразм. Скоро так будет: - Позади у Лепса страсть и пыл, и скрипят суставы воровато... Он уже о бабах позабыл больше, чем он знал о них когда-то.
142514821
16 сентября 2024, 14:10
Да это он от зависти так шутит. Сам-то тоже был бы не против замутить с вчерашней школьницей..
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