«Знаете, мне жаль ее»: что думают читатели НГС об отношениях Григория Лепса и Авроры Кибы

Что думают об отношениях Григория и Авроры читатели НГС? Источник: gvleps / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Григорий Лепс улетел отдыхать в Турцию со своей молодой невестой Авророй Кибой — сутки в их отеле стоят 400 000 рублей. Музыкант и его спутница делятся счастливыми фотографиями из отпуска в соцсетях. Пара ходит по ресторанам, гуляет, посещает морские прогулки. Местом для отдыха они выбрали Бодрум.



Ему дали много денег

Читатели НГС оставили под новостью почти 200 комментариев — по большей части новосибирцы сошлись во мнении: любовью между Григорием и Авророй совсем не пахнет, дело в деньгах.

— История про тех, кто за деньги ляжет под кого угодно. Куда только сморят родители? Или это и есть их план? — интересуется читательница.



— Денег дали ему, очень много денег. И попросили влиятельные и уважаемые люди. Вот он и отрабатывает пиар для девочки, — рассуждает читатель НГС.



— Старик кривляется на публику. Девочка продает себя, — вот так вот резко написала пользовательница.

— Я бы поняла, если бы она последний кусок хлеба доедала. Но дитё из богатой семьи. Все ничего, но кто жил с мужчиной даже на 10–15 лет старше, поймёт «что здесь не так». Сидишь иногда на этой прекрасной вилле, смотришь на окружающую роскошь, каждое слово или действие мужика этого раздражают… Просто хочется встать и выйти в дверь, ведущую к бассейну и раствориться в темноте навсегда, — высказалась читательница, судя по всему, основываясь на личном опыте.



Музыкант хвастается фотографиями из отпуска Источник: gvleps / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Во внучки годится

Женщины осудили девушку за то, что так много позволяет возрастному мужчине и ругают родителей 18-летней Авроры.

— Она ему не то, что в дочки, во внучки годится! Ладно, человеку приятно, молоденькая девочка, но ей... Ради денег и славы переступить через себя, — пишет читательница.

— Я не понимаю, ну как можно встречаться с человеком в разы моложе себя? Тут ровесники как дети воспринимаются, ни поговорить, ни поделиться чем-то. Только из-за постели что-ли? Может, у него низкая самооценка и ровесницы его игнорируют. Ну и красный нос о многом говорит, — написала гостья сайта.



— Знаете, мне жаль ее, ведь если эти отношения продолжатся, то подумайте, что девочку ждет, учитывая его любовь к размножению: бесконечно будет ему потомство производить. Незавидна судьба ее. Ни о каком развитии речь уже не идет, хоть школу успела окончить, — написала читательница.

Интернет-пользователи не оценили внешность девушки — слишком простая Источник: avrorakiba / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Ни рожи, ни кожи

Мужчины выбор Лепса не оценили — по их мнению, девушка у исполнителя слишком худая, к тому же очень дорого обходится: рестораны, подарки, платья... Не долго и разориться.

— Номер, наряды, питание, развлечения — в сутки она обходится Грише в 1 миллион? — интересуется мужчина.



— Что этот орущий стихи под музыку старик нашел в этой малолетке? Ничего в ней нет особенного, — оценил Аврору гость сайта.



— Ну извините не с такой же встречаться-то, там ни кожи ни рожи, как говорится. Она некрасивая же, блеклая, ни о чем вообще, — поделился мнением еще один гость портала.



Живите своей жизнью

Несмотря на жаркое обсуждение, нашлись и те, кто не видит в отношениях Григория и Авроры ничего предосудительного: каждый живет как хочет, нужно уметь радоваться за других.

— А что с ним не так? Нормальный, обаятельный, еще крепкий мужичок. Так-то и за дряхлых старичков выходят, когда есть интерес — зажмуриваясь и подавляя все рефлексы. А здесь вообще норм. Если 60-летний мужик внешности Лепса опубликует свою анкету на СЗ с фоткой из этого турецкого отеля — думаете, ему будут писать только ровесницы? — высказался Матвей.



— Пусть делают что хотят. Это их жизнь, — пишет гость.



— Это их дело! Живите своей жизнью, — напутствует комментаторов читатель НГС.



— Мы, новосибирцы, уважаем Лепса. Так и нужно отдыхать! — заявил пользователь.



Напомним, что с юной красоткой, едва окончившей школу, 61-летний Григорий Лепс вышел на премии МУЗ-ТВ. Впервые шоумен не только открыто представил свою новую избранницу публике, но и признался, что питает к ней самые нежные чувства. На обоих посыпался негатив в Сети — Аврора Киба не обращает внимания на негатив в соцсетях, но иногда отвечает хейтерам.



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