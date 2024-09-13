«В обороте не были»: сибирячка выставила на продажу коллекцию 100-рублевых купюр за три миллиона

В коллекции представлены более 20 купюр Источник: «Авито»











Жительница Новосибирска выставила на продажу коллекцию банкнот с Олимпиады в Сочи, оценив её в три миллиона рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».

— Продам коллекцию, купюры в обороте не были, — написала продавец.

На фотографии видно, что в коллекции представлены банкноты номиналом 100 рублей. Большая часть из них 2014 года выпуска, посвященного Олимпиаде в Сочи. В общей сложности в коллекции около 22 купюр трёх видов — с мячом, со сноубордистом и банкноты 2022 года серии АА, на которых изображен Ржевский мемориал Советскому Солдату. Кроме того, у сибирячки есть в наличии две купюры серии СК-КС, на которых изображен памятник затопленным кораблям в Севастопольской бухте.

Продавец рассказала НГС, что поставила такую высокую цену ради шутки, насмотревшись других подобных объявлений Источник: «Авито»











Корреспондент НГС связался с автором объявления — Юлией. Сибирячка рассказала, что поставила такую высокую цену ради шутки.

— Цена шуточная, просмотрев подобные объявления решила тоже поставить шуточную цену, — объяснила Юлия.

При этом девушка не смогла ответить, в какую бы сумму она на самом деле оценила эту коллекцию.

Объявление на сайте «Авито» было опубликовано 11 сентября. На момент написания материала на нем было 44 просмотра. Юлия не сказала, интересовался ли кто-то ее коллекцией.