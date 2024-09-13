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Развлечения «В обороте не были»: сибирячка выставила на продажу коллекцию 100-рублевых купюр за три миллиона

«В обороте не были»: сибирячка выставила на продажу коллекцию 100-рублевых купюр за три миллиона

В коллекции больше 20 позиций

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10 комментариев

В коллекции представлены более 20 купюр

Жительница Новосибирска выставила на продажу коллекцию банкнот с Олимпиады в Сочи, оценив её в три миллиона рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».

— Продам коллекцию, купюры в обороте не были, — написала продавец.

На фотографии видно, что в коллекции представлены банкноты номиналом 100 рублей. Большая часть из них 2014 года выпуска, посвященного Олимпиаде в Сочи. В общей сложности в коллекции около 22 купюр трёх видов — с мячом, со сноубордистом и банкноты 2022 года серии АА, на которых изображен Ржевский мемориал Советскому Солдату. Кроме того, у сибирячки есть в наличии две купюры серии СК-КС, на которых изображен памятник затопленным кораблям в Севастопольской бухте.

Продавец рассказала НГС, что поставила такую высокую цену ради шутки, насмотревшись других подобных объявлений

Корреспондент НГС связался с автором объявления — Юлией. Сибирячка рассказала, что поставила такую высокую цену ради шутки.

— Цена шуточная, просмотрев подобные объявления решила тоже поставить шуточную цену, — объяснила Юлия.

При этом девушка не смогла ответить, в какую бы сумму она на самом деле оценила эту коллекцию.

Объявление на сайте «Авито» было опубликовано 11 сентября. На момент написания материала на нем было 44 просмотра. Юлия не сказала, интересовался ли кто-то ее коллекцией.

Ранее НГС писал, что новосибирец продаёт коллекцию бракованных монет почти за 28 миллионов рублей.

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Новосибирск Коллекция Коллекционирование Авито Купюры
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Комментарии
11
Директор Завода (Ржака)
13 сентября 2024, 09:19
Протрезвеет пусть. Наличка уже в принципе почти исчезла.
Zemb
13 сентября 2024, 09:26
торговать деньгами это такой бизнес?
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