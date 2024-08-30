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Развлечения «Цена адекватная»: новосибирец продаёт коллекцию бракованных монет — он хочет за неё почти 28 миллионов рублей

«Цена адекватная»: новосибирец продаёт коллекцию бракованных монет — он хочет за неё почти 28 миллионов рублей

В коллекции четыре монеты

2 832
48 комментариев

Продавец уверен: «знающие люди» понимают, почему стоит такая высокая цена

Житель Новосибирска выставил на продажу коллекцию бракованных монет, оценив её в 27,5 миллиона рублей. Объявление опубликовано на сайте «Авито».

— Предлагаю вам в вашу коллекцию четыре монеты с браком – три монеты России и одна СССР. Цена адекватная и не завышенная, а скорее заниженная, — написал продавец.

На фотографии видно, что в коллекции есть 4 монеты – две по 10 рублей, одна – рублевая, еще одна – 1 копейка 1987 года.

В чем именно заключается уникальность монет — продавец предпочитает не говорить

— Монеты редкие и индивидуальные в своём сегменте, эти монеты будут только у вас и только в вашей коллекции. На фото все видно, кто разбирается тот видит и понимает, что это за брак на монетке, — продолжает автор объявления.

Корреспондент НГС попытался связаться с продавцом, но на момент написания материала этого не сделать не удалось.

Объявление было размещено на сайте 27 августа. На момент публикации оно собрало более 3 тысяч просмотров.

Ранее НГС писал, что сибирячка выставила на продажу огромную коллекцию денег — она хочет за неё миллион рублей.

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Новосибирск Авито Коллекции Монеты
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Комментарии
48
mirror
30 августа 2024, 09:24
Это что, уже осеннее обострение? Что-то рановато.
Гость
30 августа 2024, 09:22
)))) Психушка ждет этого предпринимателя
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