«Цена адекватная»: новосибирец продаёт коллекцию бракованных монет — он хочет за неё почти 28 миллионов рублей

Житель Новосибирска выставил на продажу коллекцию бракованных монет, оценив её в 27,5 миллиона рублей. Объявление опубликовано на сайте «Авито».
— Предлагаю вам в вашу коллекцию четыре монеты с браком – три монеты России и одна СССР. Цена адекватная и не завышенная, а скорее заниженная, — написал продавец.
На фотографии видно, что в коллекции есть 4 монеты – две по 10 рублей, одна – рублевая, еще одна – 1 копейка 1987 года.
— Монеты редкие и индивидуальные в своём сегменте, эти монеты будут только у вас и только в вашей коллекции. На фото все видно, кто разбирается тот видит и понимает, что это за брак на монетке, — продолжает автор объявления.
Корреспондент НГС попытался связаться с продавцом, но на момент написания материала этого не сделать не удалось.
Объявление было размещено на сайте 27 августа. На момент публикации оно собрало более 3 тысяч просмотров.
Ранее НГС писал, что сибирячка выставила на продажу огромную коллекцию денег — она хочет за неё миллион рублей.