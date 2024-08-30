«Цена адекватная»: новосибирец продаёт коллекцию бракованных монет — он хочет за неё почти 28 миллионов рублей

Продавец уверен: «знающие люди» понимают, почему стоит такая высокая цена Источник: «Авито»











Житель Новосибирска выставил на продажу коллекцию бракованных монет, оценив её в 27,5 миллиона рублей. Объявление опубликовано на сайте «Авито».

— Предлагаю вам в вашу коллекцию четыре монеты с браком – три монеты России и одна СССР. Цена адекватная и не завышенная, а скорее заниженная, — написал продавец.

На фотографии видно, что в коллекции есть 4 монеты – две по 10 рублей, одна – рублевая, еще одна – 1 копейка 1987 года.

В чем именно заключается уникальность монет — продавец предпочитает не говорить Источник: «Авито»











— Монеты редкие и индивидуальные в своём сегменте, эти монеты будут только у вас и только в вашей коллекции. На фото все видно, кто разбирается тот видит и понимает, что это за брак на монетке, — продолжает автор объявления.

Корреспондент НГС попытался связаться с продавцом, но на момент написания материала этого не сделать не удалось.

Объявление было размещено на сайте 27 августа. На момент публикации оно собрало более 3 тысяч просмотров.