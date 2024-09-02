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Развлечения Эзотерика и магия Будьте осторожнее с женщинами: советы новосибирского астролога на неделю со 2 по 8 сентября

Будьте осторожнее с женщинами: советы новосибирского астролога на неделю со 2 по 8 сентября

Период в целом считается благоприятным

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2 комментария

На этой неделе состоится новолуние

С 2 по 8 сентября открываются возможности для запуска новых проектов и идей, особенно в сферах работы, здоровья и партнёрства. Считается, что это удачное время для планирования и внедрения полезных изменений, которые помогут улучшению рабочего процесса и укреплению здоровья. Подробнее об астрологических событиях первой недели сентября рассказала новосибирский астролог Марина Шумкина.

Несмотря на благоприятный период, в некоторые временные промежутки рекомендуется избегать активных действий из-за новолуния, которое пройдет 3 сентября в 04:55 по московскому времени в знаке Девы. К таким периодам относится 2 сентября (с 02:13 до 05:20), 4 сентября (с 19:27 до 19:32) и 7 сентября (с 06:52 до 07:01).

Марина Шумкина — астролог, психолог, основатель онлайн-школы «Asprofy — астрология для жизни и бизнеса».

Также считается, что неделя благоприятна для урегулирования конфликтов и достижения взаимовыгодных соглашений. Период подходит для поиска партнёра и продуманных выборов, учитывающих соотношение цена-качество. В бизнесе возрастает вероятность успешных переговоров и заключения важных соглашений. Положительное влияние Венеры в знаке Весов, которое началось 29 августа и продлится до 23 сентября, способствует этому. Астролог подчеркивает, что нужно быть осторожными 7 и 8 сентября, когда Луна в Скорпионе может обострить эмоции.

5 сентября специалист советует избегать выяснения отношений с женщинами, особенно в семейном кругу. В этот день важно не поддаваться на провокации и контролировать свои реакции. Под влиянием Луны, Венеры, Лилит и Кету в знаке Венеры могут возникать напряжённые ситуации, поэтому рекомендуется сохранять спокойствие и терпение.

Новосибирский астролог Анастасия Першина составила таро-гороскоп для всех знаков зодиака на сентябрь. Читайте, чего ждать в первый осенний месяц.

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Новосибирский астролог дала советы на первую неделю сентября. Считается, что это время будет благоприятным для поиска партнера и запуска новых проектов.

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Комментарии
2
275006922
2 сентября 2024, 09:08
Советы от цыганок-гадалок когда уже появятся?
Гость
2 сентября 2024, 09:00
Аминь
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