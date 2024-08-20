«Сдала анализы, всё идеально»: модель Playboy прилетела в Новосибирск, чтобы увеличить грудь

В марте этого года девушка снялась для журнала Playboy Источник: babietery / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)











Модель Playboy Виктория Кузнецова прилетела в Новосибирск, чтобы сделать операцию по увеличению груди. Об этом девушка сообщила в личных соцсетях.

— Я сдала все анализы, у меня всё идеально, поэтому я вылетаю в Новосибирск. 22 августа у меня операция, в этот день я уже буду с грудью, — пояснила модель.

Виктория Кузнецова родом из Новосибирска. В 19 лет она приняла участие в шоу на ТНТ «Ты топ-модель» (16+) и вошла в десятку лучших участниц. Сибирячка обладает яркой внешностью, по ее словам, выделяться из толпы она начала еще в школе. После модельного проекта девушка кардинально сменила имидж, стала еще более дерзкой и эпатажной. В марте этого года девушка снялась для журнала Playboy. Фото сибирячки разместили на развороте.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Ранее мы рассказали истории пяти моделей из Сибири, которые покорили мир высокой моды.