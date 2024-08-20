НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+17°

пасмурно, дождь

ощущается как +17

2 м/c,

вос.

 746мм 90%
Подробнее
5 Пробки
USD 89,54
EUR 98,94

Сибиряк опоздал на рейс и пробрался в отсек для багажа

Как живут вдовы вагнеровцев
Сибиряки готовят детей к школе
Курортный Бердск
Жизнь как в кино
Спасаем урожай после града
Подсмотрено в родительских чатах
Холостяки ХК «Сибирь»
Мы в Telegram
Развлечения «Сдала анализы, всё идеально»: модель Playboy прилетела в Новосибирск, чтобы увеличить грудь

«Сдала анализы, всё идеально»: модель Playboy прилетела в Новосибирск, чтобы увеличить грудь

Девушка родом из нашего города

2 544
29 комментариев

В марте этого года девушка снялась для журнала Playboy

Модель Playboy Виктория Кузнецова прилетела в Новосибирск, чтобы сделать операцию по увеличению груди. Об этом девушка сообщила в личных соцсетях.

— Я сдала все анализы, у меня всё идеально, поэтому я вылетаю в Новосибирск. 22 августа у меня операция, в этот день я уже буду с грудью, — пояснила модель.

Виктория Кузнецова родом из Новосибирска. В 19 лет она приняла участие в шоу на ТНТ «Ты топ-модель» (16+) и вошла в десятку лучших участниц. Сибирячка обладает яркой внешностью, по ее словам, выделяться из толпы она начала еще в школе. После модельного проекта девушка кардинально сменила имидж, стала еще более дерзкой и эпатажной. В марте этого года девушка снялась для журнала Playboy. Фото сибирячки разместили на развороте.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Ранее мы рассказали истории пяти моделей из Сибири, которые покорили мир высокой моды.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Модель Операция Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY8
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
29
Муссон
20 августа 2024, 15:14
Когда губы больше чем грудь)))
277379567
20 августа 2024, 15:25
заслуживающая всеобщего внимания новость ... ((
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Тают во рту»: хозяйки делятся рецептами нежных котлет и очень вкусного торта из кабачков
Наталья Тихомирова
жительница Кургана
Мнение
По стрелкам из мозаики: колумнистка НГС обнаружила неожиданный прогулочный маршрут — там, где никто не гуляет
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
Как Артемий Татьяныч поссорился с Екатериной Михайловной
Лебедев Денис
Мнение
Почему в Турции стало много ДТП с россиянами? Журналист — о движении на дорогах в этой стране
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Чистое море и пустой пляж. Туристка — об отдыхе с палатками под Анапой
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Рекомендуем
Знакомства

Viktor12378,30

Valera,42

Lana,39

Мария,41

Vladimir,40

Ilya,31

Начать знакомиться
Объявления

Эвакуации авто

3 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление