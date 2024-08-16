НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+24°

облачно, без осадков

ощущается как +23

3 м/c,

зап.

 740мм 57%
Подробнее
2 Пробки
USD 88,91
EUR 97,84
Долг за отмену брони квартиры
Подслушано в чатах родителей
Кто курировал мигрантов
Что не забыть перед 1 сентября
Орёт реклама под окнами
Жизнь как в кино
Прогулка по кладбищу
Массово уволились из Толмачёво
НГС в Telegram
Развлечения «Напросился — получи»: актриса Мария Шумакова — о возвращении к старым ролям, аскезе на секс и хейтерах

«Напросился — получи»: актриса Мария Шумакова — о возвращении к старым ролям, аскезе на секс и хейтерах

Сибирячка стала знаменитой после роли в сериале «Сладкая жизнь»

1 299
10 комментариев
Актриса родом из Новосибирска

Актриса сериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова дала первое интервью после рождения сына. Сибирячка рассказала о карьере, отказе от интимной близости и отношении к хейтерам.

Как отметила актриса, она вернется к своей роли в нашумевшем сериале «Сладкая жизнь».

— Нам как раз прислали сценарий, мы снимаем продолжение сериала «Сладкая жизнь» десять лет спустя. Будет восемь серий, съемки начнутся в августе. Сейчас как раз разбираю свою роль. В первом сезоне мотивация моей героини была простой и понятной, сейчас героиня предстанет более сложной и глубокой, — пояснила актриса в интервью «Королева слушает».

Актриса вышла замуж в сентябре 2022 года за сотрудника Comedy Club Production Славу Гусева. Как призналась Шумакова, до вступления в брак она надолго отказалась от интимной жизни.

— Я взяла аскезу от секса — в том смысле, что мне хотелось быть с мужчиной, с которым у меня бы были серьезные отношения, ведущие к браку. То есть я поняла, что я уже погуляла. Эта заваруха длилась полтора года. Мужчинам я не говорила «аскеза», я говорила просто, что я никуда не спешу, — рассказала Мария.

В начале августа Шумакова опубликовала видео, в котором пожаловалась на хейтеров, которые оскорбили ее в комментариях. Как отметила актриса, она сама родом из этого города, но не ожидала, что сибиряки так резко отзовутся о ее фигуре. Как рассказала Мария, долгое время она просто удаляла негативные комментарии о себе, но сейчас стала отвечать хейтерам.

— Хейтеры — двигатель прогресса. Это, кстати, правда. Я раньше блокировала хейтеров, а сейчас я стала с ними ругаться. Так я сливаю свою агрессию на тех, кто в целом был к этому готов и сам напросился, — пояснила сибирячка.

В этом году актриса впервые стала мамой. Во время беременности Шумакова активно вела социальные сети, где рассказывала о том, что с ней происходит, что она чувствует и о чем переживает. Актриса снимала юмористические видео, общалась с подписчиками, иногда просила совета. Так, Шумакова поделилась, что ее «качало нон-стоп на эмоциональном шторме», а потом сообщила, что беременность открыла для нее смысл фразы dolce far niente, что в переводе с итальянского означает «сладкое ничегонеделание».

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Мария Шумакова Актриса Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Базилеопатор Иммануил IV Манульский
16 августа 2024, 22:30
Шума кто-то ва там.
Гость
16 августа 2024, 21:30
Помню как в этом сериале её пердолили на стиралке, больше её ролей не помню. Но на стиралке это было ничего так)
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Пусть платят те, у кого нет детей». Экономист предложила вернуть налог для бездетных — почему
Анонимное мнение
Мнение
«Предлагаю выписывать людям абонемент в СИЗО»: дочь экс-гендиректора ФК «Новосибирск» — о его уголовном преследовании
Алина Перлова
​Китаист и переводчик
Мнение
«110 тысяч на семью за две недели»: блогер рассказал про отдых в маленьком поселке на Черном море
Сергей Бобин
Мнение
Полмиллиона на семью. Россиянка рассказала об отпуске в Турции и шокирующих ценах на отдых
Екатерина Семенова
карьерный консультант, профориентолог
Мнение
Почему в Турции стало много ДТП с россиянами? Журналист — о движении на дорогах в этой стране
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Рекомендуем
Знакомства

ЛИНА,34

Северянка,43

Yurkova.a96,28

Она,42

Леся,41

Gera,53

Начать знакомиться
Объявления

Наушники AirPods Pro 2

2 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление