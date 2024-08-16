«Напросился — получи»: актриса Мария Шумакова — о возвращении к старым ролям, аскезе на секс и хейтерах

Актриса родом из Новосибирска Источник: «Королева слушает»











Актриса сериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова дала первое интервью после рождения сына. Сибирячка рассказала о карьере, отказе от интимной близости и отношении к хейтерам.



Как отметила актриса, она вернется к своей роли в нашумевшем сериале «Сладкая жизнь».



— Нам как раз прислали сценарий, мы снимаем продолжение сериала «Сладкая жизнь» десять лет спустя. Будет восемь серий, съемки начнутся в августе. Сейчас как раз разбираю свою роль. В первом сезоне мотивация моей героини была простой и понятной, сейчас героиня предстанет более сложной и глубокой, — пояснила актриса в интервью «Королева слушает».



Актриса вышла замуж в сентябре 2022 года за сотрудника Comedy Club Production Славу Гусева. Как призналась Шумакова, до вступления в брак она надолго отказалась от интимной жизни.



— Я взяла аскезу от секса — в том смысле, что мне хотелось быть с мужчиной, с которым у меня бы были серьезные отношения, ведущие к браку. То есть я поняла, что я уже погуляла. Эта заваруха длилась полтора года. Мужчинам я не говорила «аскеза», я говорила просто, что я никуда не спешу, — рассказала Мария.



В начале августа Шумакова опубликовала видео, в котором пожаловалась на хейтеров, которые оскорбили ее в комментариях. Как отметила актриса, она сама родом из этого города, но не ожидала, что сибиряки так резко отзовутся о ее фигуре. Как рассказала Мария, долгое время она просто удаляла негативные комментарии о себе, но сейчас стала отвечать хейтерам.



— Хейтеры — двигатель прогресса. Это, кстати, правда. Я раньше блокировала хейтеров, а сейчас я стала с ними ругаться. Так я сливаю свою агрессию на тех, кто в целом был к этому готов и сам напросился, — пояснила сибирячка.



В этом году актриса впервые стала мамой. Во время беременности Шумакова активно вела социальные сети, где рассказывала о том, что с ней происходит, что она чувствует и о чем переживает. Актриса снимала юмористические видео, общалась с подписчиками, иногда просила совета. Так, Шумакова поделилась, что ее «качало нон-стоп на эмоциональном шторме», а потом сообщила, что беременность открыла для нее смысл фразы dolce far niente, что в переводе с итальянского означает «сладкое ничегонеделание».

