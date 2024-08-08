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Развлечения Актриса Мария Шумакова возмутилась из-за комментариев на НГС — новосибирцы резко отозвались о ее фигуре

Актриса Мария Шумакова возмутилась из-за комментариев на НГС — новосибирцы резко отозвались о ее фигуре

Артистка впервые стала мамой в апреле этого года

6 376
107 комментариев
Актриса недавно родила сына

Звезда сериала «Сладкая жизнь» 35-летняя Мария Шумакова возмутилась из-за высказываний новосибирцев, которые оскорбили ее в комментариях. Как отметила актриса, она сама родом из этого города, но не ожидала, что сибиряки так резко отзовутся о ее фигуре. Видео с негодованием молодая мама опубликовала в личном телеграм-канале.

— Люблю Сибирь всем сердцем! И честно, залезла на портал и в шоке от комментаторов! Наверное, тема веса особенно меня задевает, потому что в детстве меня много дразнили именно из-за полноты. И это было больно. Эмоции предпочитаю в себе не держать — здоровее буду. Мне хочется постройнеть после родов, но это мое желание, исключительно мое. Мое тело — мое дело! Не понимаю, как чужие жирки могут кому-то мешать, — написала актриса.

В январе этого года на сайте НГС вышла новость, в которой Мария призналась, что наличие лишних килограммов после родов не делает ее несчастной. Сибирячка отметила, что не стыдится своей фигуры, но призналась, что она пока далека от идеала. Мария заявила, что несовершенства не должны влиять на ощущение счастья.

Десятки новосибирцев оставили комментарии под этой новостью. Вот некоторые из них:

— Ну не стыдится и не стыдится, но другим-то зачем этот жир демонстрировать? Любуйся дома в ванной хоть круглые сутки, — пишет alippa.

— Закабанела, так точнее будет, — написала Жаба Васильевна.

И это самые приличные из комментариев. Редакция НГС полностью поддерживает позицию Марии.

Муж Марии — пиар-менеджер Слава Гусев. Их сына зовут Леонид. Теперь актриса начала постепенно приводить себя в форму, не прибегая к радикальным методам похудения.

Во время беременности Шумакова активно вела социальные сети, где рассказывала о том, что с ней происходит, что она чувствует и о чем переживает. Актриса снимала юмористические видео, общалась с подписчиками, иногда просила совет. Так, Шумакова поделилась, что ее «качало нон-стоп на эмоциональном шторме», а потом сообщила, что беременность открыла для нее смысл фразы dolce far niente, что в переводе с итальянского означает «сладкое ничегонеделание».

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Мария Шумакова Актриса Новосибирск Комментарии
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Комментарии
107
ПРО
8 августа 2024, 17:20
у Вас в слове "звезда" две ошибки
224274911
8 августа 2024, 17:57
Тут все про фигуру .да про фигуру.. А личиком то тоже не вышла..
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