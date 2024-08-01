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Новосибирец обнаружил необычный гриб с красными каплями — рассматриваем его находку

Гриб нашли в Кудряшовском

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2 комментария
Фотография гриба появилась в соцсетях

Житель Новосибирской области обнаружил гриб, на шляпке которого проступают красные капли. Фотография необычной находки появилась в паблике «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» во «ВКонтакте».

— «Кровоточащий зуб», найден в Кудряшах, — сообщил сибиряк.

Как объяснял один из авторов сборника «Грибы Сибири» Дмитрий Агеев, это Гиднеллум ржавчинный. Он не съедобен, а красные капли появляются не у всех грибов. Для Западной Сибири гриб считается обычным видом.

— Встречается в сосновых борах на бедных песчаных почвах, требователен к химическому составу почвы — не переносит увеличения содержания азота и органических веществ. Гиднеллум ржавчинный можно встретить как в практически ненарушенных местообитаниях — сухих старовозрастных борах, так и в местах с явными следами деятельности человека — на старых отвалах вдоль лесных дорог, вокруг ям и бугров, оставленных тяжелой техникой, вдоль тропинок, — сказано в статье «Грибов Сибири».

Дмитрий Агеев сообщал, что красные капли по-научному называются гуттацией. Они появляются из-за высокой влажности, а красный цвет связан с пигментацией в грибе. В прошлом году такой вид обнаружили в Сузуне.

Несколько дней назад стало известно, что в Новосибирской области появились маслята. Жители региона рассказали, где им удалось собрать грибы.

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Комментарии
2
Гость
1 августа 2024, 20:13
кто ест грибы - это такая мерзость фууууу
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