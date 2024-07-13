Мисс мира была уборщицей, а Абдулов — таксистом? Угадайте, кем работали звезды до того, как прославились

Кому-то повезло родиться в обеспеченной семье, а кто-то с пеленок все сам. Многие будущие актеры, музыканты, модели и танцоры преодолели немало трудностей на пути к славе. Приехали покорять Москву и в тот момент, когда сводили концы с концами, кем только ни трудились. 72.RU предлагает вам угадать, где зарабатывали на кусок хлеба те, чье имя на слуху.
1. Елена Корикова прославилась благодаря своей Анне Платоновне из сериала «Бедная Настя». А кем работала до того, как пришел успех?
- Моделью
- Продавцом
- Переводчицей
2. Ну-ка, а кем в подростковом возрасте подрабатывал Алексей Чумаков?
- Разнорабочим на стройке
- Продавцом на рынке
- Рисовал на заказ
3. Идем дальше. Где трудился Данил Прытков (NILLETTO) до того, как стал популярным?
- Барменом
- Промоутером
- Танцором
4. Хорошо. А как заработала первые деньги Дарья Зотеева, известная как INSTASAMKA?
- Продавала рекламу в своем наполненном мемами ВК-паблике
- Раздавала флаеры на улице и в ТРЦ
- Пела на мероприятиях
5. В 2008-м Ксения Сухинова завоевала
корону и звание «Мисс мира». Кем королева красоты работала в юности?
корону и звание «Мисс мира». Кем королева красоты работала в юности?
- Никем. Всё свободное время посвящала спорту и учебе
- Продавала украшения ручной работы
- Кондуктором в городском автобусе
6. Об Алене Водонаевой узнали благодаря скандальной телестройке «Дом-2». Телеведущая, фотомодель и блогер не раз признавалась, что работать начала в 12–14 лет. А кем?
- Журналистом
- Фотомоделью
- Почтальоном
7. Любители фильмов 18+ знают Любовь Бушуеву как Лолу Тейлор. Кем она была до старта в порноиндустрии?
- Учительницей
- Библиотекарем
- Чиновницей
8. Актрису Татьяну Абрамову многие знают по роли Нади Кудряшовой из популярной мелодрамы «Всегда говори "всегда"». Кем была красотка с огненными кудрями до того, как проснулась знаменитой?
- Швеей в ателье
- Певицей в баре
- Костюмером-реквизитором
9. Королева эпатажа Жанна Агузарова после школы очень хотела поступить в Гнесинку, но ее не взяли, сославшись на отсутствие у девушки таланта. И она поступила в одно из московских ПТУ. Кем бы она могла стать, если бы доучилась там?
- Маляром
- Парикмахером
- Дояркой
10. Ну а кем подрабатывал Александр Абдулов до того, как на него обрушилась популярность?
- Дворником
- Рабочим сцены
- Поваром