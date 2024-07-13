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Развлечения Мисс мира была уборщицей, а Абдулов — таксистом? Угадайте, кем работали звезды до того, как прославились

Мисс мира была уборщицей, а Абдулов — таксистом? Угадайте, кем работали звезды до того, как прославились

Сделать это непросто, но вы справитесь, так ведь?

348
4 комментария
Далеко не все известные люди родились в роскоши и достатке. Многие из них упорно шли к мечте, не гнушаясь никакой работой, чтобы было на что жить

Кому-то повезло родиться в обеспеченной семье, а кто-то с пеленок все сам. Многие будущие актеры, музыканты, модели и танцоры преодолели немало трудностей на пути к славе. Приехали покорять Москву и в тот момент, когда сводили концы с концами, кем только ни трудились. 72.RU предлагает вам угадать, где зарабатывали на кусок хлеба те, чье имя на слуху.

ТЕСТПройден 36 раз
1 / 10
1. Елена Корикова прославилась благодаря своей Анне Платоновне из сериала «Бедная Настя». А кем работала до того, как пришел успех?
  • Моделью
  • Продавцом
  • Переводчицей
2 / 10
2. Ну-ка, а кем в подростковом возрасте подрабатывал Алексей Чумаков?
  • Разнорабочим на стройке
  • Продавцом на рынке
  • Рисовал на заказ
3 / 10
3. Идем дальше. Где трудился Данил Прытков (NILLETTO) до того, как стал популярным?
  • Барменом
  • Промоутером
  • Танцором
4 / 10
4. Хорошо. А как заработала первые деньги Дарья Зотеева, известная как INSTASAMKA?
  • Продавала рекламу в своем наполненном мемами ВК-паблике
  • Раздавала флаеры на улице и в ТРЦ
  • Пела на мероприятиях
5 / 10
5. В 2008-м Ксения Сухинова завоевала
корону и звание «Мисс мира». Кем королева красоты работала в юности?
  • Никем. Всё свободное время посвящала спорту и учебе
  • Продавала украшения ручной работы
  • Кондуктором в городском автобусе
6 / 10
6. Об Алене Водонаевой узнали благодаря скандальной телестройке «Дом-2». Телеведущая, фотомодель и блогер не раз признавалась, что работать начала в 12–14 лет. А кем?
  • Журналистом
  • Фотомоделью
  • Почтальоном
7 / 10
7. Любители фильмов 18+ знают Любовь Бушуеву как Лолу Тейлор. Кем она была до старта в порноиндустрии?

  • Учительницей
  • Библиотекарем
  • Чиновницей
8 / 10
8. Актрису Татьяну Абрамову многие знают по роли Нади Кудряшовой из популярной мелодрамы «Всегда говори "всегда"». Кем была красотка с огненными кудрями до того, как проснулась знаменитой?
  • Швеей в ателье
  • Певицей в баре
  • Костюмером-реквизитором
9 / 10
9. Королева эпатажа Жанна Агузарова после школы очень хотела поступить в Гнесинку, но ее не взяли, сославшись на отсутствие у девушки таланта. И она поступила в одно из московских ПТУ. Кем бы она могла стать, если бы доучилась там?
  • Маляром
  • Парикмахером
  • Дояркой
10 / 10
10. Ну а кем подрабатывал Александр Абдулов до того, как на него обрушилась популярность?
  • Дворником
  • Рабочим сцены
  • Поваром

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Комментарии
4
Картавый
13 июля 2024, 19:21
Тоже знаю одного. И таксистом работал, и лес валил и ураганил в 90-е, только почему то его в списке нету.
боец РККА
13 июля 2024, 19:10
кем бы я не работал, всё равно буду президентом
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