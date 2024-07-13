Мисс мира была уборщицей, а Абдулов — таксистом? Угадайте, кем работали звезды до того, как прославились

Далеко не все известные люди родились в роскоши и достатке. Многие из них упорно шли к мечте, не гнушаясь никакой работой, чтобы было на что жить

Кому-то повезло родиться в обеспеченной семье, а кто-то с пеленок все сам. Многие будущие актеры, музыканты, модели и танцоры преодолели немало трудностей на пути к славе. Приехали покорять Москву и в тот момент, когда сводили концы с концами, кем только ни трудились. 72.RU предлагает вам угадать, где зарабатывали на кусок хлеба те, чье имя на слуху.