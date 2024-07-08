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Развлечения обзор «Хочешь верь, хочешь не верь»: Митя Фомин открыл футбольный матч между Белоруссией и Россией — он исполнил мечту

«Хочешь верь, хочешь не верь»: Митя Фомин открыл футбольный матч между Белоруссией и Россией — он исполнил мечту

Певец загадал желание выступить на стадионе, но не ожидал, что оно исполнится так быстро

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6 комментариев
Митя Фомин спел свой главный хит «Все будет хорошо»

Митя Фомин открыл футбольный матч между Белоруссией и Россией песней «Все будет хорошо». Певец отметил, что на приеме у энергокоуча загадал выступление на стадионе, но не ожидал, что мечта сбудется так быстро.

— Случилось через месяц, вот тебе, пожалуйста! Хочешь верь, хочешь не верь. Понятно, что не мой сольный концерт, тем не менее — песню здесь спою, — сказал артист. — Мы загадали стадион «Динамо», в Москве, но случился он в Минске. У меня мурашки.

Митя Фомин прилетел в Минск и тепло отозвался о городе: он назвал его чистым, гостеприимным и спокойным. Певец активно делился происходящем в соцсетях: показывал атмосферу, делился впечатлениями и эмоциями. Своей стране он пожелал победы — Россия выиграла со счетом 4:0.

В мае артист приезжал в Новосибирск в качестве звездного гостя на 6-ю Народную премию НГС: артист выступил на сцене филармонии и дал интервью нашему корреспонденту.

В апреле футбольный матч Спартак — ЦСК открывала Пелагея: она спеля «Коня» — ее выступление назвали сумасшедшим.

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Митя Фомин Футбольный матч Все будет хорошо
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Комментарии
6
Гость
8 июля 2024, 12:14
"что на приеме у энергокоуча.." Вот что правильно прилаженный электрод с людьми делает!
Гость
8 июля 2024, 11:57
Какая-то стрёмная однако у митяя была мечта - открывать товарняк двух заштатных команд. Хорошо хоть про открытие матча Новосибиоск-ГазМяс он не помечтал :))))
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