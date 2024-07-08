«Хочешь верь, хочешь не верь»: Митя Фомин открыл футбольный матч между Белоруссией и Россией — он исполнил мечту

Митя Фомин спел свой главный хит «Все будет хорошо» Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Митя Фомин открыл футбольный матч между Белоруссией и Россией песней «Все будет хорошо». Певец отметил, что на приеме у энергокоуча загадал выступление на стадионе, но не ожидал, что мечта сбудется так быстро.



— Случилось через месяц, вот тебе, пожалуйста! Хочешь верь, хочешь не верь. Понятно, что не мой сольный концерт, тем не менее — песню здесь спою, — сказал артист. — Мы загадали стадион «Динамо», в Москве, но случился он в Минске. У меня мурашки.

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Митя Фомин прилетел в Минск и тепло отозвался о городе: он назвал его чистым, гостеприимным и спокойным. Певец активно делился происходящем в соцсетях: показывал атмосферу, делился впечатлениями и эмоциями. Своей стране он пожелал победы — Россия выиграла со счетом 4:0.



В мае артист приезжал в Новосибирск в качестве звездного гостя на 6-ю Народную премию НГС: артист выступил на сцене филармонии и дал интервью нашему корреспонденту.

В апреле футбольный матч Спартак — ЦСК открывала Пелагея: она спеля «Коня» — ее выступление назвали сумасшедшим.

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