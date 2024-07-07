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Развлечения Сибирская мисс Россия похвасталась точеной фигурой в откровенном наряде — фото с Ибицы

Сибирская мисс Россия похвасталась точеной фигурой в откровенном наряде — фото с Ибицы

Эльмира Абдразакова радует поклонников красивыми снимками

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33 комментария
Самой красивой девушкой страны Абдразакова стала в 2013 году

Точеной фигурой в откровенном наряде похвасталась сибирская фотомодель и участница конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2013» Эльмира Абдразакова. Кадры красотка опубликовала в личных социальных сетях.

Как отметила Абдразакова, сейчас она отдыхает на Ибице. Для дневной встречи с друзьями сибирячка выбрала купальник и юбку, расшитую серебряными пайетками. А вечером красотка посетила ресторан, надев элегантное черное платье с глубоким декольте.

Эльмира Абдразакова училась в СГУПСе на факультете международной экономики. В 19 лет завоевала титул «Мисс Россия — 2013», участвовала в конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная — 2013».

Эльмире Абдразаковой 29 лет

После конкурсов красоты ее можно было увидеть на проекте «Дом-2» и в «Последнем герое», который она покинула из-за проблем со здоровьем. Сейчас сибирячка работает в модельной отрасли и снимается для зарубежных брендов.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Ранее мы рассказали истории пяти моделей из Сибири, которые покорили мир высокой моды.

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Комментарии
32
Grape Reflection 🍇
7 июля 2024, 14:16
А чё не в Крыму? 😁
265889986
7 июля 2024, 14:01
Переточили ,можно скелет рисовать .
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