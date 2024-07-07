Сибирская мисс Россия похвасталась точеной фигурой в откровенном наряде — фото с Ибицы

Самой красивой девушкой страны Абдразакова стала в 2013 году Источник: miss_elmira / instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Точеной фигурой в откровенном наряде похвасталась сибирская фотомодель и участница конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2013» Эльмира Абдразакова. Кадры красотка опубликовала в личных социальных сетях.



Как отметила Абдразакова, сейчас она отдыхает на Ибице. Для дневной встречи с друзьями сибирячка выбрала купальник и юбку, расшитую серебряными пайетками. А вечером красотка посетила ресторан, надев элегантное черное платье с глубоким декольте.



Эльмира Абдразакова училась в СГУПСе на факультете международной экономики. В 19 лет завоевала титул «Мисс Россия — 2013», участвовала в конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная — 2013».

Эльмире Абдразаковой 29 лет Источник: miss_elmira / instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











После конкурсов красоты ее можно было увидеть на проекте «Дом-2» и в «Последнем герое», который она покинула из-за проблем со здоровьем. Сейчас сибирячка работает в модельной отрасли и снимается для зарубежных брендов.



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