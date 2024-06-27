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Развлечения обзор «Снимаемся, опять, к сожалению, в этом проекте»: актер из «Слова пацана» намекнул на второй сезон

«Снимаемся, опять, к сожалению, в этом проекте»: актер из «Слова пацана» намекнул на второй сезон

Зима, Турбо и Желтый встретились на съемочной площадке

882
10 комментариев
Сериал рассказывает о знаменитых казанских преступных группировках

Актер из сериала «Слово пацана» Лев Зулькарнаев намекнул на то, что начались съемки второго сезона проекта. Новостями он поделился у себя в Telegram-канале.

— Снимаемся, опять, к сожалению, в этом проекте. Дам подсказку: снимаем сегодня в ДК, — сообщил исполнитель роли Вахита Зималетдинова (Зима).

В социальных сетях онлайн-кинотеатра Start также появились кадры с Турбо и Желтым — актеры Слава Копейкин и Андрей Максимов эмоционально сообщают, что карты раскрыты — все уже поняли, что это за сериал.

— Этот сериал понравится точно тем, кто любит «Слово пацана» и «Черную весну», — заявил Андрей Максимов.

Вполне возможно, что речь идет о совершенно другом проекте — «Дети перемен», где также заняты все трое молодых людей. Это будет история о смене эпох, действие сюжета разворачивается в 90-е.

Напомним, что нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» снялся новосибирец Никита Кологривый. Актер рассказал НГС что думает о своем персонаже Кащее и романтизации бандитизма.

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Слово пацана Сериал Онлайн-кинотеатр Лев Зулькарнаев
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Комментарии
12
17817167
27 июня 2024, 15:12
да вы теперь до старости будете сниматься)) ваших героев ещё на сво успеют отправить )))
5050
27 июня 2024, 14:57
Где Дюша метелкин?
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