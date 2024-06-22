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Развлечения Что победительница «Битвы экстрасенсов» знает про отношения Кологривого и Муцениеце: их роман принес боль

Что победительница «Битвы экстрасенсов» знает про отношения Кологривого и Муцениеце: их роман принес боль

Звезды начали встречаться после съемок в фильме

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Виктория Райдос посмотрела на таро отношения Кологривого и экс-жены Прилучного

Звезда сериала «Слово пацана» (18+) Никита Кологривый использовал бывшую жену Павла Прилучного Агату Муцениеце в отношениях. Об этом заявила победительница 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» (16+) Викторию Райдос.

Экстрасенс во время шоу «Злые языки» (18+) сделала расклад на картах таро на совместимость новосибирского актера Кологривого и Муцениеце. Как отметила ясновидящая, у сибиряка не было серьезных чувств к актрисе.

— Она была использована им, отношения, скорее всего, были физического плана. Был такой легкий проходящий роман, который принес боль. Отношения были, но, к сожалению, стремительно закончилась и принесли Агате боль, — заявила Райдос.

В одном из интервью Кологривый рассказал об отношениях с Муцениеце. По его словам, роман действительно был, хотя и не долго. Никита Кологривый признался, что пока не готов к серьезным отношениям и сейчас его привлекает формат легких, ни к чему не обязывающих встреч. Роман между звездами возник после совместных съемок в фильме «Я — медведь».

Также экстрасенс рассказала о том, что происходит сейчас в отношениях Муцениеце с радиоведущим Иваном Чуйковым. По мнению Райдос, пара встречаются ради пиара.

— Истинность отношений под большим вопросом, думаю, это сделано больше для того, чтобы пропиариться. Так как на картах выпал дьявол, который всегда говорит о хитрости, есть предположение, что им кто-то подсказал эту идею. Это не истинные взаимоотношения, которые в итоге закончатся, — отметила Райдос.

Ранее актер Никита Кологривый показал закулисье съемок проекта «Любовь зла» (18+). Сибиряк опубликовал фото, на которой он целует актрису Ольгу Тумайкину.

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Никита Кологривый Агата Муцениеце Экстрасенс Новосибирск
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