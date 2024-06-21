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Развлечения Полезные тесты тест «Я не халявщик — я партнер»: проверьте, какую рекламу из 90-х вы до сих пор не забыли

«Я не халявщик — я партнер»: проверьте, какую рекламу из 90-х вы до сих пор не забыли

У нас есть 10 вопросов. Найдете на них ответы?

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Если вы опознали ковбоя на экране, вы уже на верном пути

Если в девяностые вы хотя бы раз включали телевизор, то наверняка должны помнить, куда надо просто добавить воды, что поднимает всем настроение и что нельзя делать до первой звезды. С тех пор, когда обо всём этом рассказывали во время рекламных блоков на телевидении, подросло не одно новое поколение. Мы отправили самого юного своего автора познавать классику, и из этого увлекательного путешествия он вернулся с не менее увлекательным тестом. Как думаете, у вас получится его пройти?

ТЕСТ
1 / 10
Это праздник и веселье — [...] всем поднимет настроение!
  • Юпи
  • Кола
  • Зуко
  • Кран московского сталелитейного завода
2 / 10
[...] — и ты победитель
  • Wispa
  • Ryvita
  • Wagon Wheels
  • Fruit & Nut
3 / 10
[...] — просто добавь воды
  • Nescafe
  • Доширак
  • Cafe Pele
  • Invite
4 / 10
Свежее дыхание облегчает понимание
  • Mentos
  • Spearmint
  • Rondo
  • Холодок
5 / 10
Жизнь хороша, когда пьешь не спеша
  • Пиво «Толстяк»
  • Миринда
  • Спрайт
  • Фанта
6 / 10
Все любят [...]! И Сережа тоже!
  • Bonibon
  • Boomer
  • Mamba
  • Bombibom
7 / 10
[...] — не вафли, а чудо!
  • Koukou Roukou
  • Чудо-вафли
  • Артек
  • Вафли фабрики «Красный Октябрь»
8 / 10
И пусть весь мир подождет
  • Эрман
  • Пиво «Сокол»
  • Даниссимо
  • Тонометры от Минздрава
9 / 10
Крепкий, как дружба, горячий, как любовь
  • Лифт компании «Мослифт»
  • Pickwick
  • Ямайский ром
  • Кофе «Черная карта»
10 / 10
Попробовав раз, ем и сейчас
  • Московский картофель
  • Сухарики с холодцом и хреном
  • Pringles
  • Сервелат Московский

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Тест Реклама Развлечение Девяностые 90-е Слоганы Рекламные слоганы
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