«Я не халявщик — я партнер»: проверьте, какую рекламу из 90-х вы до сих пор не забыли

Если в девяностые вы хотя бы раз включали телевизор, то наверняка должны помнить, куда надо просто добавить воды, что поднимает всем настроение и что нельзя делать до первой звезды. С тех пор, когда обо всём этом рассказывали во время рекламных блоков на телевидении, подросло не одно новое поколение. Мы отправили самого юного своего автора познавать классику, и из этого увлекательного путешествия он вернулся с не менее увлекательным тестом. Как думаете, у вас получится его пройти?
- Юпи
- Кола
- Зуко
- Кран московского сталелитейного завода
- Wispa
- Ryvita
- Wagon Wheels
- Fruit & Nut
- Nescafe
- Доширак
- Cafe Pele
- Invite
- Mentos
- Spearmint
- Rondo
- Холодок
- Пиво «Толстяк»
- Миринда
- Спрайт
- Фанта
- Bonibon
- Boomer
- Mamba
- Bombibom
- Koukou Roukou
- Чудо-вафли
- Артек
- Вафли фабрики «Красный Октябрь»
- Эрман
- Пиво «Сокол»
- Даниссимо
- Тонометры от Минздрава
- Лифт компании «Мослифт»
- Pickwick
- Ямайский ром
- Кофе «Черная карта»
- Московский картофель
- Сухарики с холодцом и хреном
- Pringles
- Сервелат Московский