«Я не халявщик — я партнер»: проверьте, какую рекламу из 90-х вы до сих пор не забыли

Если в девяностые вы хотя бы раз включали телевизор, то наверняка должны помнить, куда надо просто добавить воды, что поднимает всем настроение и что нельзя делать до первой звезды. С тех пор, когда обо всём этом рассказывали во время рекламных блоков на телевидении, подросло не одно новое поколение. Мы отправили самого юного своего автора познавать классику, и из этого увлекательного путешествия он вернулся с не менее увлекательным тестом. Как думаете, у вас получится его пройти?