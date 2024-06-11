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Развлечения Стали известны имена тех, кто выживает на Алтае в шоу «Последний герой» — среди них «пацанка» и «русский ниндзя»

Стали известны имена тех, кто выживает на Алтае в шоу «Последний герой» — среди них «пацанка» и «русский ниндзя»

Телеканал рассекретил некоторых участников проекта

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Телеканал пока не раскрывает весь состав

Стали известны имена некоторых кандидатов, которые выживают на Алтае в шоу «Последний герой» (16+). Среди них участница шоу «Пацанки» (18+), актриса сериала «Ольга» (16+), ведущие и даже олимпийская чемпионка.

В телеграм-канале ТВ-3 раскрыли имена шести участников шоу «Последний герой», которое впервые снимают в России на Телецком озере в Республике Алтай.

Самой первой представили пацанку Кристину Захарову, участницу седьмого сезона шоу «Пацанки». Когда-то девушка была перспективной футболисткой, но карьера не задалась. На проекте Кристина рассказывала, что из-за отца и брата сбегала на улицу, где познакомилась с алкоголем и запрещенными веществами. Девушка исправилась на шоу «Пацанки» и заняла в нем третье место.

Чуть позже стало известно, что участницей будет и актриса Ксения Суркова. Она играла в сериале «Закрытая школа» (18+) и стала одной из главных героинь сериала «Ольга». Кроме того, она увлекается скалолазанием.

Слева — Кристина Захарова, справа — Ксения Суркова

В проекте участвует и Светлана Мастеркова — легкоатлетка, мастер спорта международного класса и двукратная олимпийская чемпионка. Среди участников будет и блогер, который покорил вершины Эльбрус и Килиманджаро — Николай Сердюков.

Слева — Светлана Мастеркова, справа — Николай Сердюков

Последние известные из тех, кто будет выживать на Алтае — актер, ведущий шоу «Утро. ТНТ» (16+) и участник шоу на Первом канале «Русский ниндзя» (12+) Давид Ниамеди и ведущий проекта «Охотники за приведениями» (16+) Павел Ярыгин.

Слева — Давид Ниамеди, справа — Павел Ярыгин

В шоу «Последний герой» участники осваиваются в горной местности, проходят испытания, сражаются друг с другом, стихией, голодом, насекомыми и опасными животными. Полный состав героев пока неизвестен.

Ведет проект Ксения Бородина, она часто публикуют в своих социальных сетях видео, как проводит время на Алтае. Недавно звезда рассказала, что недовольна переменчивой погодой, но местные ей тут же ответили, что телеведущая жалуется зря. Бородина поселилась в небольшой сибирской деревне, она даже успела подоить корову.

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