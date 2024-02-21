«Что-то произошло между тобой и богом»: в Новосибирске провели уже четвертый фестиваль эзотерики — репортаж НГС

В минувшее воскресенье в ресторане «Максимилианс» прошёл фестиваль магии и эзотерики Magic Fest. На такие мероприятия идут люди за поиском своего пути и решением проблем, если самостоятельно решить их не могут. В потоке страждущих постарался не затеряться журналист NGS Виктор Бобровников со своими друзьями. В этом репортаже — личный опыт общения с полу-эльфийкой, хиромантом, нумерологом и вселенским терапевтом.
«Наш мир — это волны»
О Magic Fest я узнал за пару месяцев до проведения, и найти для него компанию среди моего круга общения оказалось непросто. Подписалась на эту авантюру семейная пара из Бердска: Женя и Катя.
— Родители написали нашу судьбу, определив дату рождения — я в это не просто верю, я в этом убеждаюсь каждый день, — с серьезным видом произнёс Женя, открывая первую бутылку пива в машине. Вообще, он практичный парень, который придерживается акопяновской теории о том, что секрет любого чуда заключается в подготовке к нему. — Дружище, то, что мы с Катей сегодня смогли вырваться на этот фестиваль — уже настоящая магия!
Ко второму часу фестиваля в «Максимилианс» было не протолкнуться. Свободной были лишь сцена да барная стойка. Помимо гостей, столики занимали мастера, принимающие по одному в порядке очереди под запись: когда твой черед настает, тебе звонят и приглашают. Где-то шли коллективные практики по ароматерапии, за одним из столов шесть женщин копошились в индивидуальных песочницах.
Гостей фестиваля разминали мануальные целители и занимали действием эксперты в области эзотерики, магии и психологии — по крайней мере, так называют себя мастера. Перед каждым табличка: астролог, нумеролог, мастер таро или рун, хиромант, ясновидящий и прочие.
Определиться с выбором мне помогла визитка с надписью «Помощь ангелов» перед одним из мастеров. Такое в любом деле не помешает.
— Понравилась визитка? Она с другого фестиваля, «Вселенская терапия». Я занимаюсь альтернативной медициной на основе квантовой физики, училась у знаменитого мануала Ричарда Бартлетта, — говорит вселенский терапевт Ольга Тимофеева. — Сейчас будет странно: весь наш мир — это волны, и у всего есть своя частота. У хорошего настроения одна, у плохого — другая. Ученые доказали: частота волн, издаваемых здоровым органом, отличается от издаваемых больным.
Оказывается, можно излечиться от разных болезней, изменив ритм сердца. Правда, одни к «перенастройке» мастера восприимчивы, другие — не очень. Вселенская диагностика представляет собой изучение волн через тело, к чему мы приступаем немедля. Говорю, что хочу узнать о состоянии моего сердца — о том, что оно меня совершенно не тревожит, мастеру не сообщаю. После некоторых манипуляций с моей рукой (я держу ее в горизонтальном положении, а вселенский терапевт двигает ее вверх-вниз, измеряя сопротивление) слышу вердикт.
— Что-то с тобой произошло в девятилетнем возрасте. Между тобой и богом произошло, это было в школе на уроке, в третьем классе. Ничего такого не припоминаешь? — говорит Ольга Тимофеева.
Силюсь, но нет. Никаких связанных с богом ярких впечатлений в школьное время у меня не было, хотя мы с однокашниками нередко безбожничали на уроках, а то и вместо. Эти воспоминания вызывают смешанные чувства, от которых меня отвлекает вопрос мастера, о том, что я хочу узнать. Говорю, принимать ли мне интересное, но не однозначное предложение. По указке специалиста закрываю глаза, делаю шаг на полгода вперед по воображаемой линии времени, представляя при этом, что предложение принял. Потом шагаю на год, потом — на три. Повторяю те же действия, представив, что отказался от предложения.
— Чувствуешь разницу? Ты сам ответил себе на вопрос, тело не врет, — улыбается Тимофеева.
Конкретно этот метод самопознания я могу уверенно назвать простым и доступным, для него даже мастер, которых здесь называют проводниками, не нужен. Но что, если тело врёт?
В руках хироманта
Подхожу к самой длинной очереди к мастеру: люди пытаются попасть к хироманту. Узнав, что это не тот, кто воскрешает мертвецов, стараюсь не показать разочарование и договариваюсь о проходе без очереди — одно из немногих преимуществ журналиста. Под недобрые взгляды людей из листа ожидания протягиваю руку хироманту.
— Вы добрый и справедливый человек с сильной энергетикой. Эта линия говорит о неплохой интуиции и умении видеть людей насквозь, предсказывать некоторые события наперед. Эзотерические способности тоже присутствуют. Кстати, вы неплохо могли бы преуспеть в силовых или военных структурах, — рассказывает мне известный хиромант Дмитрий Филлипов. — Из негативного: склонны порой обрывать дело, дойдя почти до конца.
В ближайшие два года я буду постепенно богатеть, к сорока стану уже совсем состоятельным, продолжает моя ладонь устами хироманта. Не эзотерические способности подсказывали, что нужно прерваться, прежде чем мы начнем при всех высчитывать мой финансовый код.
Была еще встреча с тарологом-нумерологом: назвав дату рождения, я узнал о себе много такого, что может применить к себе практически каждый человек — главное подавать информацию под правильным соусом. Фамилию мастера я спрашивать не стал. Не доведя до конца еще одно дело, я направился к девушке с эльфийскими ушами у столика с эфирными маслами.
— Это про образ жизни, скорее, чем про волшебную таблетку. В диалоге со своим телом выбираешь подходящее масло и применяешь. Можно почти полностью заменить аптечку коллекцией масел. В каком-то смысле это продолжение знахарства, — воркует девушка, не отрицая, что эльфийские уши — побочный эффект от масел.
«Это, скорее, промо»
Этот Magic fest — уже четвертый по счету в Новосибирске. По словам организаторов, в этот раз количество гостей и участников превысило 500 человек.
— Для экспертов это хорошая возможность показать себя, свои инструменты и навыки. Все это не про какую-то магию или волшебство — это, скорее, про самопознание, чтобы человек мог выбрать подходящий для себя вариант решения проблемы. Кому-то ближе психология, другим же подходит что-то менее понятное мозгу, — объяснила НГС организатор фестиваля Татьяна Болдинова.
В курилке две женщины моего возраста о чем-то оживленно спорят. Подхожу и прошу рассказать о впечатлениях.
— Понимаете, это скорее какое-то промо, пробная бесплатная версия. Мастерам тяжело уделить каждому нужное количество времени, все впопыхах. Мне, например, не повезло: мой эксперт выглядел выдохшимся на момент моего визита. Думаю, что это все очень энергозатратно, — сокрушается блондинка.
Видно, что ее подруга недавно плакала, но ее глаза светятся от счастья.
— А мне очень повезло. Я с такой проблемой пришла личной, и мастер с полуслова понял, о чем идёт речь. Я уже получила несколько хороших советов и теперь знаю, в каком направлении двигаться. Обязательно схожу на индивидуальный сеанс. Думаю, что моя жизнь изменится, — с улыбкой говорит она. В детали своих личных проблем она вдаваться не хочет, а я не настаиваю.
На выходе я встречаю своих друзей — мы заранее договорились, что их впечатления тоже войдут в репортаж.
— Нам очень понравилось: хорошо так посидели, пообщались. Правда, до мастеров так и не дошли: записывались куда-то, но нам не перезвонили. Вечер не был испорчен, мы давно с мужем никуда не выбирались, — с улыбкой говорит Катя.
Женя добавляет: «Пиво здесь вкусное», — он тоже выглядит довольным.
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