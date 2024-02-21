«Что-то произошло между тобой и богом»: в Новосибирске провели уже четвертый фестиваль эзотерики — репортаж НГС

«Наш мир — это волны»

О Magic Fest я узнал за пару месяцев до проведения, и найти для него компанию среди моего круга общения оказалось непросто. Подписалась на эту авантюру семейная пара из Бердска: Женя и Катя.

— Родители написали нашу судьбу, определив дату рождения — я в это не просто верю, я в этом убеждаюсь каждый день, — с серьезным видом произнёс Женя, открывая первую бутылку пива в машине. Вообще, он практичный парень, который придерживается акопяновской теории о том, что секрет любого чуда заключается в подготовке к нему. — Дружище, то, что мы с Катей сегодня смогли вырваться на этот фестиваль — уже настоящая магия!