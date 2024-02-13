freedom
Реклама
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 5/10
usd 91.08
eur 98.15
СрочноПогиб сибиряк, который облил себя бензином
Все новости
Все новости

Время страсти и трансформации: новосибирский астролог дала советы на День всех влюбленных

14 февраля произойдет соединение Плутона, Марса и Венеры

752

По мнению астролога, 14 февраля в отношениях возможна трансформация

Поделиться

Приближается 14 февраля — День всех влюбленных. Некоторые устраивают в этот день романтические свидание, сюрпризы для любимых, а кто-то вступает в брак в красивую дату. На такой день советы есть и у астрологов. Читайте, чего стоит ждать от 14 февраля в этом году.

Марина Шумкина — астролог, автор астрологического блога «Asprofy: астрология для жизни и бизнеса» в Telegram и Дзен.

Как пишет новосибирский астролог Марина Шумкина, 14 февраля начнется соединение Плутона, Марса и Венеры, оно продлится до 22 февраля. Из-за этого может произойти трансформация в отношениях — переход на новый уровень или расставание.

— Если отношения только начались — тренд добавит страсти и вам позавидуют даже авторы любовных романов, — объясняет Марина Шумкина.

Если в этот период в бизнесе назревает конфликт, то нужно провести переговоры и менять ситуацию.

Кроме этого, с 14 февраля по 23 марта Марс будет находиться в созвездии Водолея. Поэтому 14 февраля — день инициативы. Нужно постараться не ограничивать свободу окружающих. Цели можно достигнуть через объединение с друзьями и сильную команду. В бизнесе это время для «самоуправления» в компании, можно увеличить степень ответственности у сотрудников.

Накануне Всемирного дня брака, который отмечали 11 февраля, сибиряк женился на девушке из Мьянмы. Посмотрите на фото яркой пары.

По теме

День всех влюбленныхДень святого ВалентинаАстрологАстрология
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter