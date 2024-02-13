Время страсти и трансформации: новосибирский астролог дала советы на День всех влюбленных

Приближается 14 февраля — День всех влюбленных. Некоторые устраивают в этот день романтические свидание, сюрпризы для любимых, а кто-то вступает в брак в красивую дату. На такой день советы есть и у астрологов. Читайте, чего стоит ждать от 14 февраля в этом году.

