Время страсти и трансформации: новосибирский астролог дала советы на День всех влюбленных

Приближается 14 февраля — День всех влюбленных. Некоторые устраивают в этот день романтические свидание, сюрпризы для любимых, а кто-то вступает в брак в красивую дату. На такой день советы есть и у астрологов. Читайте, чего стоит ждать от 14 февраля в этом году.
Марина Шумкина — астролог, автор астрологического блога «Asprofy: астрология для жизни и бизнеса» в Telegram и Дзен.
Как пишет новосибирский астролог Марина Шумкина, 14 февраля начнется соединение Плутона, Марса и Венеры, оно продлится до 22 февраля. Из-за этого может произойти трансформация в отношениях — переход на новый уровень или расставание.
— Если отношения только начались — тренд добавит страсти и вам позавидуют даже авторы любовных романов, — объясняет Марина Шумкина.
Если в этот период в бизнесе назревает конфликт, то нужно провести переговоры и менять ситуацию.
Кроме этого, с 14 февраля по 23 марта Марс будет находиться в созвездии Водолея. Поэтому 14 февраля — день инициативы. Нужно постараться не ограничивать свободу окружающих. Цели можно достигнуть через объединение с друзьями и сильную команду. В бизнесе это время для «самоуправления» в компании, можно увеличить степень ответственности у сотрудников.
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