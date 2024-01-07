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«Холоп-2» или «Бременские музыканты»? Какой фильм собрал больше денег на январских праздниках в Новосибирске

Смотрим, на какие фильмы ходили горожане на длинных выходных

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Фильм «Холоп-2» вышел 1 января

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Фильм «Холоп-2» на новогодних каникулах в Новосибирске собрал больше денег, чем «Бременские музыканты», следует их данных единой автоматизированной информсистемы.

С 1 января «Холоп-2» собрал в прокате в Новосибирске более 2,3 миллиона рублей, на момент написания новости прошло 144 сеанса, которые посетили более 4,9 тысячи зрителей.

На втором месте по сборам — «Бременские музыканты», он принес чуть больше 2 миллионов рублей, сеансов было 116, а зрителей 4,7 тысячи. На третьем месте по сборам в новосибирских кинотеатрах — мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли»: более 630 тысяч рублей, чуть больше 1,5 тысячи зрителей и 55 сеансов.

Недавно читатели НГС рассказали, как проводят январские праздники: новосибирцы путешествуют, доедают салаты, а некоторые уже вышли на работу.

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