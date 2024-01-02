«Как стиральная доска»: встречаем Новый год с коньками в обнимку — тест-драйв катков Новосибирска

Декабрь в этом году так и не определился, кто он: то лужи, то морозы, то непонятная каша, затопившая улицы. Новосибирцы (как и многие другие россияне) впопыхах меняли тяжелые пуховики на более легкие курточки, часами стояли в пробках и потели в метро. До зимних развлечений добрались с горем пополам. И хотя первые катки открылись еще в начале месяца, попасть на них в
Центральный парк
- время работы: с 12:00 до 22:00 (прокат до 21:00);
- вход со своими коньками бесплатный;
- прокат коньков: взрослые и дети старше 14 лет — 156 рублей/час, дети до 13 лет (включительно), женщины 55+ и мужчины 60+ — 83 рубля/час;
- заточка одной пары коньков — 110 рублей.
Каток в Центральном парке своему местоположению соответствует. Тут вам и теплые помещения, где можно переобуться и погреться, и уютные гирлянды, и приятная музыка в придачу. Даже чайный набор за 19 рублей можно купить, хотя мы бы посоветовали обзавестись термосом. Этот каток, конечно, не самый большой в городе, но уже и не «коробка» во дворе у дома. В будний день людей здесь не так много, а вот на выходных, особенно вечером, постоять в очереди за коньками всё же придется, как и в целом дождаться свободного уголка в раздевалке. Каток недалеко от площади Ленина пользуется спросом по понятной причине.
Приятно отметить, что лед здесь своевременно чистят — по периметру сугробов не было даже после сильного снегопада. Из удобного: на катке есть, куда присесть. Центр катка занимает кольцо из лавочек, поэтому тем, кто хочет немного передохнуть или завязать шнурки, необязательно катить в помещение. Поверьте, такая «роскошь» есть далеко не везде.
Из минусов: места в «раздевалках» очень мало. Два крошечных павильона едва ли соответствуют статусу центрального катка, как мы уже сказали, выбить себе уголок в какой-нибудь субботний вечер будет непросто. К этой же проблеме — шкафчики для хранения. Благо, что они вообще есть, но на какое количество человек они рассчитаны?
Михайловская набережная
- время работы: по будням с 11:00 до 22:00, в выходные с 10:00 до 22:00;
- вход платный: 100 рублей на весь день;
- прокат коньков:
150–200рублей/час (в зависимости от размера). Детям до 7 лет и пенсионерам — бесплатно;
- аренда кабинки для вещей — 100 рублей, держатели для детей — 50 рублей.
Следующая станция «Речной вокзал», платформа справа. Вот уже второй год Михайловская набережная превращается к Новому году в каток. В прошлом году он стал самым длинным в России, в этом власти немного поскромничали, залив только половину. Но размер, как говорится, значения не имеет, куда интереснее качество. Всё-таки год назад долгожданный каток очень скоро превратился в тыкву: горожане жаловались на очереди и ямы.
Важно: корреспондент НГС побывала на катке днем в будний день, поэтому людей там было крайне мало.
Зимой на Михайловской набережной очень атмосферно. Если не обращать внимания на целый ряд заборов. Один из них (повыше) отделяет каток от пешеходной зоны, что логично, другой (пониже) почему-то встал на пути к лавочкам, а третий... сложно сказать, зачем он там нужен. К слову, о лавочках: на этом катке их нет. Если в Центральном парке сидячих мест хватит всем, то на набережной с ними напряженка. Стандартные лавочки, на которых обычно все сидят летом, оказались взаперти между двумя заборами, заваленные снегом. «Заменили» их откровенно говоря никудышными скамейками — по две-три штуки на карман. Тут либо садиться посреди катка, либо ползти до пункта выдачи коньков.
Главное преимущество катка на Михайловкой набережной, пожалуй, расположение. Обычно лед заливают где? В парках да во дворах, потому живописных видов ждать от них не стоит.
Парк «Арена» рядом с ЛДС
- время работы: по будням с 11:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни с 10:00 до 22:00. При температуре ниже -25 градусов или выше 0 градусов каток не работает;
- вход платный: 100 рублей. Для детей и пенсионеров со своими коньками — бесплатный;
- прокат коньков:
150–200рублей/час (в зависимости от размера);
- аренда кабинки для вещей — 100 рублей, держатели для детей — 50 рублей.
Едем дальше. К сожалению, не до «Спортивной», о чём мы еще не раз пожалеем, добираясь до ЛДС (сим-сим, откройся). Да, о развязках для водителей тут позаботились, а вот на своих двоих придется попотеть — главное, по дороге не растерять желание кататься. С другой стороны, у арены легко почувствовать себя где-нибудь в Шерегеше: небольшая горнолыжка рядом, лесок, а обратно придется идти в горку.
Сам каток около огромного ледового дворца неожиданно маленький. Преодолев такой путь, от него, честно, ожидаешь большего: расположился внизу, недалеко от спуска на пляж, в центре — елка. По площади он даже меньше, чем каток в Центральном парке, зато «раздевалка» тут куда комфортнее: просторная, с удобными деревянными лавочками и шкафчиками для хранения.
В целом, катку у «Арены» можно простить и долгую дорогу, и отсутствие лавочек (посидеть на территории катка негде, хотя с его размерами это неудивительно). Главное здесь — атмосфера. С одной стороны снег рассекают сноубордисты, с другой — огромные пластины льда неспешно сдвигает Обь. Тишь да гладь, а городской шум, доносящийся со стороны Октябрьского моста, даже как-то успокаивает.
Нарымский сквер
- время работы: понедельник с 15:00 до 21:00, вторник-воскресенье с 11:00 до 21:00. Выдача коньков до 20:00;
- вход со своими коньками бесплатный;
- прокат коньков: взрослые и дети от 14 лет — 156 рублей/час, дети до 13 лет (включительно) — 83 рубля/час, женщины 55+ и мужчины 60+ — 83 рубля/час;
- заточка одной пары коньков — 120 рублей (по отдельному расписанию).
На первый взгляд, каток в Нарымском сквере — классическая «коробка» со слегка покосившимся забором-решеткой. Но! Именно он напоминает тот самый каток из детства, только немного современнее. Вечером здесь загораются гирлянды, и люди приезжают не с другого конца города, а выходят из соседних домов. Окруженный массивными деревьями, каток манит своим теплым светом на лед.
Каток в Нарымском сквере небольшой: круг на средней скорости займет меньше минуты. Хотя по общей площади он, возможно, даже солиднее катка у ЛДС. По периметру есть лавочки, где можно перевести дух и глотнуть чаю (он тут продается за 19 рублей), а в центре стоят светящиеся кубы. На них тоже можно посидеть, но не исключено, что к вашим ногам припадет какой-нибудь краснощекий фигурист в куртке нараспашку. Раздевалки тут есть, но это скорее крохотные коморки, где очень тесно и навалена куча вещей. На шкафчики для хранения банально не хватило места. Зато в темном уголке на улице был обнаружен одинокий биотуалет! Синюю кабинку замечаешь не сразу, благо внутри есть свет.
Стадион «Спартак»
- время работы: вторник-пятница с 16:00 до 21:00, суббота-воскресенье с 11:00 до 22:00, понедельник — выходной. При температуре ниже -25 градусов каток закрыт;
- вход со своими коньками: взрослые — 150 рублей, дети и пенсионеры — 80 рублей;
- прокат коньков: взрослые — 200 рублей/час, студенты (при предъявлении студенческого билета) — 150 рублей/час (будни), 200 рублей/час (выходные), дети до 10 лет и пенсионеры — 100 рублей/час;
- заточка одной пары коньков — 250 рублей.
Выдвигаемся на самый большой каток в Новосибирске. Места на «Спартаке» действительно хватит всем, но его преимущество не только в этом. Во-первых, до катка удобно добраться на метро, причем, как по красной линии (выйти на «площади Ленина»), так и по зеленой (выйти на «Сибирской»). Во-вторых, рядом, в здании «Северная трибуна» есть пункт проката и кафе — здесь очень просторно, никто не толкается, работает гардероб с кабинками для личных вещей. Другая приятная неожиданность: киоск с горячими напитками прямо на катке.
Березовая роща
Маленькая «коробка» спряталась в глубине Березовой рощи, но, судя по отзывам в 2ГИС, местные жители очень ждали ее открытия. Отправляясь на разведку, мы не были уверены в том, что каток работает — и не прогадали, зато попали точно в срок, к заливке. Сейчас каток, вероятно, уже готов встречать гостей.
Чтобы не заблудиться среди сотни тропинок, рекомендуем воспользоваться картой, особенно, если вы идете со стороны метро. Хотя немного заплутать здесь даже приятно: прогуляться и покормить птичек (хотя бы попытаться, потому что товарищи они неуловимые), а после плюхнуться в сугроб, чтобы длинные ветви берез забрали вас в свои объятия. Романтика.
Совет: прихватите с собой еду для птиц. Даже если покормить их с руки не удастся, корм можно будет насыпать в скворечники — в Березовой роще их много.
Резюмируем. Да, катков в Новосибирске очень много, и это при том, что некогда популярные ледовые площадки на Сибсельмаше и СГУПСе в этом году закрыты. Покататься есть где, и мы надеемся, что наш небольшой тест-драйв вдохновит читателей дружно выйти на лед 1 января. Шутим! Хотя бы пятого...
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