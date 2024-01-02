«Как стиральная доска»: встречаем Новый год с коньками в обнимку — тест-драйв катков Новосибирска

Центральный парк

время работы: с 12:00 до 22:00 (прокат до 21:00);

вход со своими коньками бесплатный;

прокат коньков: взрослые и дети старше 14 лет — 156 рублей/час, дети до 13 лет (включительно), женщины 55+ и мужчины 60+ — 83 рубля/час;

заточка одной пары коньков — 110 рублей.

Каток в Центральном парке своему местоположению соответствует. Тут вам и теплые помещения, где можно переобуться и погреться, и уютные гирлянды, и приятная музыка в придачу. Даже чайный набор за 19 рублей можно купить, хотя мы бы посоветовали обзавестись термосом. Этот каток, конечно, не самый большой в городе, но уже и не «коробка» во дворе у дома. В будний день людей здесь не так много, а вот на выходных, особенно вечером, постоять в очереди за коньками всё же придется, как и в целом дождаться свободного уголка в раздевалке. Каток недалеко от площади Ленина пользуется спросом по понятной причине.