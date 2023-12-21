Сделайте уборку и зажгите свечи: новосибирский астролог дала советы на день зимнего солнцестояния

22 декабря пройдет зимнее солнцестояние. В культурах многих народов в этот день проводили праздник в честь того, что световой день начнет становиться длиннее. Особый смысл в это событие вкладывают и в эзотерике. Новосибирский астролог Марина Шумкина объяснила, что значит солнцестояние с точки зрения астрологии и дала рекомендации на этот день.
Солнцестояние состоится в 10:00 по новосибирскому времени. Как пишет Марина Шумкина в своем телеграм-канале «Астрология для бизнеса и жизни Asprofy», солнцестояние — это начало астрономической зимы, до дня весеннего равноденствия.
— Древний смысл праздника — борьба света и тьмы, добра и зла. Поэтому, в этот день особенно важно «кормить» своего доброго волка. Помните эту притчу? — Пишет астролог.
Специалист рекомендует в этот день сделать уборку, избавиться от ненужных вещей, файлов, предметов и фото, которые вызывают негативные воспоминания. Отправить слова благодарности тем людям, которые были особенно значимы в этом году. Также можно зажигать свечи.
В день солнцестояния ретроградный Меркурий будет в соединении с Солнцем. Так как планета в этот период отвечает за работу над ошибками, астролог советует составить 22 декабря план того, что вам нужно доделать и завершить.
22 декабря в Новосибирске ожидается теплая погода, температура на улице может подняться до 0 градусов. Синоптики составили подробный прогноз до конца этой рабочей недели.