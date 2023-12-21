Сделайте уборку и зажгите свечи: новосибирский астролог дала советы на день зимнего солнцестояния

22 декабря пройдет зимнее солнцестояние. В культурах многих народов в этот день проводили праздник в честь того, что световой день начнет становиться длиннее. Особый смысл в это событие вкладывают и в эзотерике. Новосибирский астролог Марина Шумкина объяснила, что значит солнцестояние с точки зрения астрологии и дала рекомендации на этот день.

