Моем полы «золотой водой» и надеваем зеленое: как привлечь деньги в 2024 году

«Генеральная уборка»

Разве можно встречать новый год, если в квартире бардак? Конечно, в доме надо убрать. Но пол помыть не простой водой, а золотой. Налейте в ведро воду, положите в него золотое украшение или монету и оставьте на ночь. На утро достаньте золото, а в воду капните пять капель эфирного масла — лимона, пачули или мяты. Этой водой и нужно вымыть пол в квартире перед 31 декабря, чтобы в новом году деньги стекались на энергетику золота и аромат эфирного масла.



«Денежное дерево»

Какой праздник без новогодней елки. Почти все ставят дерево или хотя бы несколько веточек перед 31 декабря. А правильное украшение может помочь привлечь финансовое благополучие в новом году. Для этого возьмите любую купюру, сверните трубочкой и обмотайте красной ленточкой три раза. Завяжите узелок и повесьте на елку перед новым годом. Утром 1 января снимите украшение, сверните купюру и положите в свой кошелек. Носить ее нужно с собой в течение года, а перед следующим 31 декабря лучше отдать нуждающимся или потратить на что-то, что вас порадует.

