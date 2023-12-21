Моем полы «золотой водой» и надеваем зеленое: как привлечь деньги в 2024 году

Новый год уже совсем близко, и многие задумываются о том, как преуспеть в 2024 году и привлечь в свою жизнь деньги. Как правило, на это отвечают односложно: нужно больше работать. Но есть те, кого такой ответ не устраивает, и люди ищут помощи у эзотерических практик для привлечения благополучия. Что ж, если вы тоже хотите попробовать такие методы, то читайте нашу подборку новогодних ритуалов для привлечения денег.
«Генеральная уборка»
Разве можно встречать новый год, если в квартире бардак? Конечно, в доме надо убрать. Но пол помыть не простой водой, а золотой. Налейте в ведро воду, положите в него золотое украшение или монету и оставьте на ночь. На утро достаньте золото, а в воду капните пять капель эфирного масла — лимона, пачули или мяты. Этой водой и нужно вымыть пол в квартире перед 31 декабря, чтобы в новом году деньги стекались на энергетику золота и аромат эфирного масла.
«Денежное дерево»
Какой праздник без новогодней елки. Почти все ставят дерево или хотя бы несколько веточек перед 31 декабря. А правильное украшение может помочь привлечь финансовое благополучие в новом году. Для этого возьмите любую купюру, сверните трубочкой и обмотайте красной ленточкой три раза. Завяжите узелок и повесьте на елку перед новым годом. Утром 1 января снимите украшение, сверните купюру и положите в свой кошелек. Носить ее нужно с собой в течение года, а перед следующим 31 декабря лучше отдать нуждающимся или потратить на что-то, что вас порадует.
«Золотая туфелька»
Дом убрали, елку украсили, пора и на праздник. Найдите монету желтого цвета. Можно использовать деньги той страны, которую хотите посетить в следующем году. Перед тем, как 31 декабря выходить из дома на празднование, положите монетку в носок той обуви, в которой будете встречать новый год. После празднования достаньте монету и, как и в прошлом ритуале, положите к себе в кошелек, чтобы она стала вашим денежным талисманом на ближайший год.
«Цвет денег»
С обувью разобрались, а что с остальным гардеробом? Считается, что привлечению богатства способствует зеленый, поэтому лучше на встречу нового года надеть одежду этого цвета. Тем более, что по восточному календарю покровитель 2024 года — Зеленый Деревянный Дракон. В праздничном оформлении квартиры тоже лучше использовать предметы этого цвета — свечи, мишуру, посуду и так далее.
«Сила таро»
Еще один способ, который можно использовать не только на новый год. Некоторые верят, что если поставить на телефон обои с «денежной» картой таро, то это поможет привлечь в жизнь финансовый успех. Можете проверить сами. Лучше выбрать карты масти пентаклей — туза, девятку, десятку, королеву или короля. Также подойдут шестерка жезлов, если вы хотите повышения по карьерной лестнице, или девятка кубков, которая предвещает исполнение желаний и благополучие во всем. Из старших арканов подойдут Маг, Влюбленные (если вы мечтаете о выгодном союзе), Император, Императрица, Солнце и Мир.
Некоторые хотят в новом году привлечь в жизнь любовь и вторую половинку, а не деньги. Для этого тоже придумали специальные ритуалы. Почитать о них можно в нашей подборке.
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