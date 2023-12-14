Тельцам — массаж, овнам — лыжи. Как выбрать новогодние подарки по знаку зодиака

Кто покупает новогодние подарки заранее, тот не стоит в очередях у касс и в пробках на въезде в торговые центры. Но как определиться с тем, что купить родным и коллегам? Советы для тех, кто до сих пор в растерянности, дала астролог из Екатеринбурга Мария Кучма. Она уверена, что удачные покупки помогут сделать звезды. Наши коллеги из E1.RU опубликовали ее предпраздничную колонку.

Выбор подарков для близких — один из самых сложных моментов, потому что нужно, чтобы понравилось, и в самое сердечко. Чтобы подарки принесли и волнение, и радость.

Я на днях вспоминала самый запоминающийся подарок в детстве. И знаете, это была книга. Родители подарили «Доктора Живаго» и написали на форзаце пожелание. Это один из самых памятных моментов для меня. А всё потому, что я Дева, для меня книга — один из лучших подарков.