Тельцам — массаж, овнам — лыжи. Как выбрать новогодние подарки по знаку зодиака

1
Овен
Овны быстрые, активные, решительные. Именно поэтому для них прекрасным подарком станут аксессуары для автомобиля и всё, что нужно для спорта (лыжи, коньки, ски-пасс на сезон), салюты, полет в аэротрубе, гонки на картинге.
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2
Телец
Тельцы стабильные, любят красоту, вкусную еду и комфорт. Для них отлично подойдет всё красивое: что-то для ухода за собой, что-то вкусное. Украшения, картины, массаж. Можно дарить деньги, например красивую монету. Также — мастер-класс в ресторан на приготовление ужина, набор сладостей или просто вкусняшек.
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3
Близнецы
Близнецы — один из самых общительных и нуждающихся в постоянном информационном потоке знаков. Поэтому для них идеальным подарком будут билеты на концерт, выставку, в театр, сертификат на обучение. Близнецы будут рады общению — организуйте вечеринку для них.
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4
Рак
Рак — это домашний, эмоциональный, очень уютный знак зодиака, которому важен комфорт, дом и семья. Подойдет всё, что только можно, для уюта, приготовления пищи. Еще — пледы, подушки, свечи, украшения для дома. Набор красивой посуды, форм для выпечки, фотоальбомы, генеалогическое дерево. Ретровещи для мужчин, например.
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5
Лев
Львы любят шик, блеск и себя. Тут нужно всё лично для них, никаких подарков для семьи. Отлично подойдут украшения, брендовые вещи, духи. Всё, что дарите Львам, делайте именным, например с помощью гравировки.
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6
Дева
Девы любят порядок, план, чтобы всё работало как часы, любят учиться. Поэтому лучший подарок — книги и всё, что связано с канцелярией, порядком и организацией хранения: красивые коробочки, разделители в шкаф. Что-то очень практичное, например новогоднее постельное белье. Стильная ручка для мужчин или органайзер на рабочий стол. Можете напрямую спросить у Дев, что они хотят получить в подарок.
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7
Весы
Весы — это суперэстетичные, дружелюбные и обожающие красоту люди. В качестве подарка можно рассмотреть всё красивое, эстетичное. А еще — походы за вдохновением и красотой: музеи, театры, филармония. Украшения, картины, статуэтки, мастер-класс, где можно сделать что-то красивое или вкусное и потом этим пользоваться. Кулинарный мастер-класс, рисование картин. Запонки, галстуки, ремни, вино, кофе — как вариант для мужчин.
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8
Скорпион
Скорпион — самый магический и энергетически заряженный знак, энергии у них как в вулкане — хорошо ее выплескивать. В качестве подарка выбираем всё, что связано со спортом: одежда, оборудование, снаряжение, сертификат. А также карты Таро, заряженные камни, книги по эзотерике и психологии. Мечи, кинжалы, ножи — как вариант для мужчин.
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9
Стрелец
Стрельцы любят уникальность, но не пафос, им важен статус. Классно дарить всё брендовое. Обучение каким-то крутым курсам, мастер-класс в тир. Поездку — пусть и близкую. Дарите что-то уникальное: книги, но не просто роман или детектив, а сборник самых редких рецептов, Книгу рекордов Гиннесса, книгу про путешествия.
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10
Козерог
Козероги — это люди планирования, они прекрасно умеют управлять и налаживать систему. Отличным подарком станет ежедневник-планер, какая-нибудь старая монета или новогодняя ретроигрушка. Также часы, подарки из дерева, например деревянные подставки или доски для сервировки, каменные амулеты.
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11
Водолей
Водолеи — это люди технологий, они опережают время и создают что-то новое. Прекрасно дарить технику и электронику, особенно по последнему слову прогресса. Можно любую технику для дома: робот-пылесос, тостер, кофемашина. Или карту неба в момент рождения или важного события. Можно подарить полет в аэротрубе, на авиасимуляторе, на шаре. Квадрокоптер, электросамокат, все игрушки на пульте управления, игрушки-роботы. Телескоп, билеты в планетарий. Детей сводите в музей науки — они будут в восторге. Или подарите книгу про науку.
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12
Рыбы
Рыбы — самый нежный, творческий и загадочный знак зодиака. Дарите им консультации астрологов, тарологов и так далее — они будут счастливы. Понравятся аквариумы, очистители и увлажнители воздуха, амулеты, этнические сувениры. Фотоаппараты, курсы по фото- или видеосъемке, мастер-класс по рисованию, поход в кино.
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