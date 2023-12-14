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Тельцам — массаж, овнам — лыжи. Как выбрать новогодние подарки по знаку зодиака
Карточки

Тельцам — массаж, овнам — лыжи. Как выбрать новогодние подарки по знаку зодиака

Астролог раскрыла беспроигрышные варианты

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Мария Кучма спросила у звезд, какие подарки выбирать для разных знаков зодиака

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Кто покупает новогодние подарки заранее, тот не стоит в очередях у касс и в пробках на въезде в торговые центры. Но как определиться с тем, что купить родным и коллегам? Советы для тех, кто до сих пор в растерянности, дала астролог из Екатеринбурга Мария Кучма. Она уверена, что удачные покупки помогут сделать звезды. Наши коллеги из E1.RU опубликовали ее предпраздничную колонку.

Выбор подарков для близких — один из самых сложных моментов, потому что нужно, чтобы понравилось, и в самое сердечко. Чтобы подарки принесли и волнение, и радость.

Я на днях вспоминала самый запоминающийся подарок в детстве. И знаете, это была книга. Родители подарили «Доктора Живаго» и написали на форзаце пожелание. Это один из самых памятных моментов для меня. А всё потому, что я Дева, для меня книга — один из лучших подарков.

Астролог считает, что самый лучший подарок для Дев — новая книга

Астролог считает, что самый лучший подарок для Дев — новая книга

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Как выбрать подарок на Новый год по знаку зодиака? И что лучше дарить в год Зеленого Деревянного Дракона? Смотрите на карточках ниже.

1

Овен

Овны быстрые, активные, решительные. Именно поэтому для них прекрасным подарком станут аксессуары для автомобиля и всё, что нужно для спорта (лыжи, коньки, ски-пасс на сезон), салюты, полет в аэротрубе, гонки на картинге.

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2

Телец

Тельцы стабильные, любят красоту, вкусную еду и комфорт. Для них отлично подойдет всё красивое: что-то для ухода за собой, что-то вкусное. Украшения, картины, массаж. Можно дарить деньги, например красивую монету. Также — мастер-класс в ресторан на приготовление ужина, набор сладостей или просто вкусняшек.

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3

Близнецы

Близнецы — один из самых общительных и нуждающихся в постоянном информационном потоке знаков. Поэтому для них идеальным подарком будут билеты на концерт, выставку, в театр, сертификат на обучение. Близнецы будут рады общению — организуйте вечеринку для них.

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4

Рак

Рак — это домашний, эмоциональный, очень уютный знак зодиака, которому важен комфорт, дом и семья. Подойдет всё, что только можно, для уюта, приготовления пищи. Еще — пледы, подушки, свечи, украшения для дома. Набор красивой посуды, форм для выпечки, фотоальбомы, генеалогическое дерево. Ретровещи для мужчин, например.

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5

Лев

Львы любят шик, блеск и себя. Тут нужно всё лично для них, никаких подарков для семьи. Отлично подойдут украшения, брендовые вещи, духи. Всё, что дарите Львам, делайте именным, например с помощью гравировки.

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6

Дева

Девы любят порядок, план, чтобы всё работало как часы, любят учиться. Поэтому лучший подарок — книги и всё, что связано с канцелярией, порядком и организацией хранения: красивые коробочки, разделители в шкаф. Что-то очень практичное, например новогоднее постельное белье. Стильная ручка для мужчин или органайзер на рабочий стол. Можете напрямую спросить у Дев, что они хотят получить в подарок.

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7

Весы

Весы — это суперэстетичные, дружелюбные и обожающие красоту люди. В качестве подарка можно рассмотреть всё красивое, эстетичное. А еще — походы за вдохновением и красотой: музеи, театры, филармония. Украшения, картины, статуэтки, мастер-класс, где можно сделать что-то красивое или вкусное и потом этим пользоваться. Кулинарный мастер-класс, рисование картин. Запонки, галстуки, ремни, вино, кофе — как вариант для мужчин.

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8

Скорпион

Скорпион — самый магический и энергетически заряженный знак, энергии у них как в вулкане — хорошо ее выплескивать. В качестве подарка выбираем всё, что связано со спортом: одежда, оборудование, снаряжение, сертификат. А также карты Таро, заряженные камни, книги по эзотерике и психологии. Мечи, кинжалы, ножи — как вариант для мужчин.

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9

Стрелец

Стрельцы любят уникальность, но не пафос, им важен статус. Классно дарить всё брендовое. Обучение каким-то крутым курсам, мастер-класс в тир. Поездку — пусть и близкую. Дарите что-то уникальное: книги, но не просто роман или детектив, а сборник самых редких рецептов, Книгу рекордов Гиннесса, книгу про путешествия.

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10

Козерог

Козероги — это люди планирования, они прекрасно умеют управлять и налаживать систему. Отличным подарком станет ежедневник-планер, какая-нибудь старая монета или новогодняя ретроигрушка. Также часы, подарки из дерева, например деревянные подставки или доски для сервировки, каменные амулеты.

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11

Водолей

Водолеи — это люди технологий, они опережают время и создают что-то новое. Прекрасно дарить технику и электронику, особенно по последнему слову прогресса. Можно любую технику для дома: робот-пылесос, тостер, кофемашина. Или карту неба в момент рождения или важного события. Можно подарить полет в аэротрубе, на авиасимуляторе, на шаре. Квадрокоптер, электросамокат, все игрушки на пульте управления, игрушки-роботы. Телескоп, билеты в планетарий. Детей сводите в музей науки — они будут в восторге. Или подарите книгу про науку.

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12

Рыбы

Рыбы — самый нежный, творческий и загадочный знак зодиака. Дарите им консультации астрологов, тарологов и так далее — они будут счастливы. Понравятся аквариумы, очистители и увлажнители воздуха, амулеты, этнические сувениры. Фотоаппараты, курсы по фото- или видеосъемке, мастер-класс по рисованию, поход в кино.

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