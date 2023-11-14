Бегом в сарай! 5 «стыдных» женских имен прошлого века, которыми сегодня называют девочек по всему миру

Сложно представить, что когда-то имена делились на крестьянские и дворянские. Причем если в первом сословии всё было понятно, то знать меняла свои предпочтения в соответствии с историческим контекстом. Как и мы, кстати, если задуматься. В
Всё дело в том, что первый российский император с юных лет проявлял интерес к заграничному образу жизни. Петр I первым из русских царей совершил длительное путешествие в страны Западной Европы. А когда вернулся в 1698 году, развернул масштабные реформы российского государства и общественного уклада. Имен это тоже коснулось. После первых преобразований в стране вновь появилось четкое разграничение «элитных» и «простонародных» вариантов. Именно по этой причине «цивилизованная знать» вскоре наложила табу на такие традиционные женские имена, как Василиса, Алена, Анфиса, Варвара и Лада. Сейчас эти имена снова популярны и сумели вернуть себе былую славу.
Василиса
Василиса — настоящий кладезь самых чистых помыслов и добрых дел. Чужую боль и проблему она примет как свою. Стремление помогать людям, защищать их любовь и душевный покой — главные черты Василисы. Недостатком Василисы является упрямство. Очень нелегко переубедить ее, если она решила совершить какой-либо поступок. Она всё равно добьется своего, даже если это будет в ущерб ей. Этой женщине очень трудно признаваться в своих недостатках, так как ей хочется выглядеть всегда безукоризненно чистой и она очень старается выглядеть именно так. Очарование, природная красота, мягкость в общении с людьми — непременные атрибуты обладательницы этого имени. Ей нужно быть постоянно в гуще событий, но она больше духовный наставник, сестра милосердия, чем лидер — борец за права.
Алена
Имя Алена, по одной версии, происходит от греческого слова, которое переводится как «факел», «сияющая» или «солнечная». Согласно другой теории, это производное от имени Елена, постепенно превратившееся в самостоятельное имя.
В детстве Алены бывают застенчивы, но со временем сильный характер берет верх. Школьные предметы в основном не вызывают у нее интереса, но если она увлеклась какой-то конкретной темой, то вскоре становится лучшей в этой области. Девочка предпочитает заниматься творческой деятельностью, не проявляет особых успехов в физкультуре или спортивных секциях, поскольку физические нагрузки ей даются с трудом. Также учтите, что ей быстро наскучит однообразная деятельность, результаты которой не будут заметны сразу.
Анфиса
В наши дни это имя выглядит несколько старомодно, что, скорее всего, скажется на самолюбии Анфисы. Не исключено, что она будет испытывать потребность в самоутверждении, и, надо заметить, сила, заложенная в ее энергетике, может ей изрядно помочь на этом пути. Действительно честолюбивая и энергичная Анфиса совмещает в своем характере склонность к остроумию, подвижность, прекрасное воображение и эмоциональную глубину. Она умеет привлечь к себе внимание, а в нужный момент и постоять за себя. Вплоть до того что может даже прослыть язвой и насмешницей.
Варвара
В последние несколько лет этим именем всё чаще стали называть новорожденных девочек. По статистике за 2015 год, к примеру, Варвара вошла в рейтинг самых популярных имен России и заняла
Мало кто знает, что значений у этого имени несколько. Самое распространенное — «дикарка, чужеземка, варварка», пришло к нам от римлян и греков, которые называли всех чужеземцев «барбарос» (на русский манер — «варвары»). Спустя некоторое время это слово в Европе переродилось в имя Барбара, а в нашей стране — в Варвару. Причем ничего общего с дикарями и чужеземцами сейчас имя не имеет. Более того, любимая всеми нами американская кукла Барби — это та же русская Варя.
При этом, по индоевропейской версии, которая тоже имеет место быть, корень «вар» означает «защита». А поскольку в имени «вар» повторяется дважды, то Варвара — это «двойная защита». С таким раскладом можете быть спокойны за маленькую Варю.
Лада
Ладу можно характеризовать как энергичного и целеустремленного человека, знающего, чего хочет от жизни. Девушка позитивная и жизнерадостная, но в то же время принципиальная и строгая. С самого детства девочке свойственна самовлюбленность, которая усиливается с годами, что делает ее сложным в общении человеком. Характер девушки мало кто может вытерпеть, поэтому друзей у нее немного.
Как называли своих детей дворяне и аристократы
Князей в те времена часто называли именами великих завоевателей, правителей, королей и принцев. Конечно, крестьяне не могли дать ребенку имя, которое предназначалось для знатного рода.
В знатных семьях никогда не называли ребенка в честь живого члена семьи. Люди верили, что тогда у малыша и его ближайшего родственника будет общий ангел-хранитель, а значит и похожая судьба. Дочерей и сыновей в знатных родах не называли в честь родственников, которые умерли тяжелой смертью — от страшных болезней или криминала. Считалось, что малыш может повторить их судьбу.
Самыми популярными у дворян мужскими именами были Олег, Петр, Константин, Ярослав, Мстислав и Федор. Женщин в знатных семьях называли Аннами, Мариями, Екатеринами, Елизаветами, Александрами и Софиями.
Среди дворян невозможно было встретить Потапа, Антипа, Богдана, Никиту или Тимофея. Не менее сложно представить, что дворянку зовут Ефросинья, Фекла, Агафья, Евдокия, Матрена.
Также родители из высшего сословия избегали имен нехристиан и язычников. Святополки, Азаматы, Мурзы тоже не встречались среди дворянства.
Недавно редакция узнала, какие фамилии дворянские, а какие крестьянские — в этом списке можно найти свою.
Старинные имена снова в моде?
Кстати, многие знаменитости предпочитают давать своим детям старинные и редкие русские имена. Например, актриса Ольга Дроздова назвала сына Елисеем, прямо как героя древней былины, а бывшая участница группы «Ранетки» Наталья Мельниченко вообще дала дочурке древнее русское имя Рассказа (сокращенно — Сказка). Сергей Жуков из «Руки Вверх!» назвал одного из сыновей старинным именем Мирон, Наташа Королева и Тарзан дали сыну имя Архип. Дочку Сергея Шнурова зовут православным именем Серафима, в честь святого Серафима Саровского и одноименного архангела; сына музыкант назвал Аполлоном.
Сын Олега Газманова Родион носит старинное имя, которое еще сто лет назад было почти так же популярно в России, как Иван. Помните, няню Пушкина звали Арина Родионовна?
Актриса Екатерина Климова вспомнила еще одно порядком подзабытое имя — Корней — и дала его своему сыну. Корнеем назвала сына и ее коллега Глафира Тарханова, в ее семье растут также носители других старинных русских имен: Ермолай, Гордей и Никифор. По признанию актрисы, они специально искали редкие имена для детей, чтобы обозначить их индивидуальность. Ведь кто угодно может быть Сашей или Петей, а вы попробуйте быть Никифором.
Решил дать старинное имя сыну и эксцентричный Никита Джигурда. Одного из его наследников зовут Артемий-Добровлад, что, по всей видимости, означает «владеющий добром». Правда, неизвестно, какое отчество будет у детей Добровлада.
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