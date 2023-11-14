Бегом в сарай! 5 «стыдных» женских имен прошлого века, которыми сегодня называют девочек по всему миру

Варвара

В последние несколько лет этим именем всё чаще стали называть новорожденных девочек. По статистике за 2015 год, к примеру, Варвара вошла в рейтинг самых популярных имен России и заняла 11-ю строчку.

Мало кто знает, что значений у этого имени несколько. Самое распространенное — «дикарка, чужеземка, варварка», пришло к нам от римлян и греков, которые называли всех чужеземцев «барбарос» (на русский манер — «варвары»). Спустя некоторое время это слово в Европе переродилось в имя Барбара, а в нашей стране — в Варвару. Причем ничего общего с дикарями и чужеземцами сейчас имя не имеет. Более того, любимая всеми нами американская кукла Барби — это та же русская Варя.