Мэр Новосибирска ответил, как относится к группе Rammstein

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил на вопрос о том, как он относится к творчеству группы Rammstein. Об этом его спросила журналист НГС на еженедельной встрече с прессой.
— Никак, не знаком, — ответил мэр.
21 сентября в Доме ученых должен был пройти концерт оркестра CAGMO «Симфония Rammstein». Но против мероприятия выступили общественники Сибирской правозащитной группы «Радетель». Как отметил правозащитник Иван Квасницкий, концерт должны отменить, потому что Rammstein поддерживает украинскую сторону. После случившегося афиша концерта с сайта Дома ученых пропала.
Ранее мэр города рассказал, как относится к творчеству артиста Филиппа Киркорова.