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Мэр Новосибирска ответил, как относится к группе Rammstein

Вчера должен был состояться концерт оркестра CAGMO «Симфония Rammstein», но его отменили

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Анатолий Локоть заявил, что с творчеством группы Rammstein не знаком

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил на вопрос о том, как он относится к творчеству группы Rammstein. Об этом его спросила журналист НГС на еженедельной встрече с прессой.

— Никак, не знаком, — ответил мэр.

21 сентября в Доме ученых должен был пройти концерт оркестра CAGMO «Симфония Rammstein». Но против мероприятия выступили общественники Сибирской правозащитной группы «Радетель». Как отметил правозащитник Иван Квасницкий, концерт должны отменить, потому что Rammstein поддерживает украинскую сторону. После случившегося афиша концерта с сайта Дома ученых пропала.

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