«За 10 лет 5 раз хотели убить»: откровенные истории таксистов о пассажирах

Щедрые пассажиры

О баснословных зарплатах таксистов мы часто слышим от них же самих. Но кроме дохода за саму услугу они частенько получают чаевые. И размеры некоторых таких бонусов впечатляют. Например, водитель с ником Два кабана на лесной рассказал, как однажды подвозил молодого парня в расстроенных чувствах.



— Они с друзьями в баре что-то отмечали. В ходе разговора выяснилось, что его девушка бросила перед Новым годом, — начинает рассказывать водитель. — И тут его прорвало. Он мне час дороги выносил мозг: как познакомились, где поцеловались первый раз и как он ее любил. За час дороги я проклял те 300 рублей, которые он должен был заплатить. Он дает 300 рублей, выходит, подходит к окну, дает еще денег со словами «Подарок ей хотел купить, пошла она!». И ушел. Развернул, а там 1700 рублей. А это примерно год 2012–2013 был.

