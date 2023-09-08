«За 10 лет 5 раз хотели убить»: откровенные истории таксистов о пассажирах

Не так давно мы рассказывали вам самые странные истории пассажиров о таксистах, а теперь настало время посмотреть на себя со стороны водительского кресла. На этот раз мы спросили у водителей — чего они насмотрелись за время своей работы. Правда, большинство водителей решили промолчать (кто там жаловался на болтливых таксистов?), но некоторые за словом в карман не лезли.
Щедрые пассажиры
О баснословных зарплатах таксистов мы часто слышим от них же самих. Но кроме дохода за саму услугу они частенько получают чаевые. И размеры некоторых таких бонусов впечатляют. Например, водитель с ником Два кабана на лесной рассказал, как однажды подвозил молодого парня в расстроенных чувствах.
— Они с друзьями в баре что-то отмечали. В ходе разговора выяснилось, что его девушка бросила перед Новым годом, — начинает рассказывать водитель. — И тут его прорвало. Он мне час дороги выносил мозг: как познакомились, где поцеловались первый раз и как он ее любил. За час дороги я проклял те 300 рублей, которые он должен был заплатить. Он дает 300 рублей, выходит, подходит к окну, дает еще денег со словами «Подарок ей хотел купить, пошла она!». И ушел. Развернул, а там 1700 рублей. А это примерно год 2012–2013 был.
Таксистка Юлия из Екатеринбурга повышает ставки.
— Работала «Трезвым водителем», мужчина 6 тысяч рублей плюсом за поездку в два километра дал, — говорит девушка. — Самое частое предложение — перейти к пассажиру на работу личным водителем.
Но победил всех наших собеседников екатеринбургский таксист Александр, который за одну поездку получил сверху чуть меньше пары нынешних МРОТ.
— Работая в такси, становишься личным психологом на время поездки. Очень много смешных историй, за три года ни одной негативной поездки в плане скандалов или угроз не было. Может, связано с тем, что тариф «бизнес». И люди, готовые доплатить хорошие деньги, лишь бы их домой после клуба не везли, и люди с большими чаевыми. Самые большие, которые были у меня — 30 тысяч, — рассказывает Александр.
Алексей Коледенков из Тюмени учтиво не называет сумму чаевых, которые он однажды получил, но, судя по всему, он остался доволен.
— Год подрабатывал в такси, пассажиры попадаются всякие. Но как всегда с заходом солнца вылезает «нечисть». Пьяные, наверное, самый нежеланный контингент на посадку. Запомнилась история, когда отвозил пьяного в другой город. Человек вел себя прилично, по приезде завел душевный разговор и оставил чаевых в два раза больше стоимости поездки со словами: «Всё возвращается. Сегодня я тебя благодарю, завтра ты кому-то поможешь». Я согласен с таким высказыванием, так как добро порождает добро, — подытожил Алексей.
Пьяные пассажиры
Естественно, история Алексея — не единственный пример извоза подвыпивших пассажиров. Но одна из тех, где водитель в целом остался доволен. Вместе с тем есть такие ситуации, которые таксисты лучше бы не вспоминали.
— Однажды зимой сильно упитый пассажир попросил, чтобы я его вез с открытой задней правой дверью, чтоб он мог лежать и блевать на ходу, а то боится салон испачкать и очень торопится. Я исполнил просьбу, цена вопроса составила 3 тысячи рублей в 2016 году, — рассказывает читатель и таксист Сергей.
А водителю из Волгограда под ником n140s1 далеко за примером идти не пришлось — буквально на днях он подвозил трех пассажиров: крупного пьяного мужчину, изрядно подвыпившую женщину и «одного адекватного мужика», который вместе с дамой сел сзади. А самый увесистый клиент попытался приземлиться на кресло рядом с водителем.
— Садится вперед, не умеет пристегиваться ремнем, не может подвинуть кресло из-за своих размеров, берет мою руку и говорит: «Ну у тебя же рука свободная, подвинь мне кресло». И тянет мою руку к себе меж ног, — рассказывает водитель. — Чтобы вы понимали, я вешу раза в три меньше него. Я выдергиваю руку и говорю: «Вы вообще адекватные?»
В ответ на это женщина сзади начала подначивать своего нетрезвого коллегу и говорила «ударь его». Впрочем, обошлось без драки, водитель довез своих пассажиров до указанного адреса, пусть и получил на прощание угрозы понизить рейтинг.
— На будущее вам: рейтинг ни на что не влияет. Он как падает, так же и поднимается, — советует таксист своим пассажирам.
Та еще поездочка
Но пьяные пассажиры и драки еще пустяки по сравнению с историями водителей, для которых очередной заказ мог оказаться последней поездкой в жизни.
— По молодости работал в такси. В течение недели мне сначала набросили удавку на шею и ограбили, а потом приставили ствол к голове и хотели ограбить. Но ничего уже не было, — вспоминает таксист под ником Леший.
— За 10 лет таксовки 5 раз хотели убить по разным для них причинам, — рассказывает таксист, представившийся как Андрей 945. — А так в целом интересная деятельность. Каждый день новые люди. Кто смешной, кто грустный, кто злой. Работа в такси развивает психологию. Становишься как психолог. Начинаешь разбираться в людях.
А вот таксист по имени Егор, наоборот, принимал живого пассажира, а привез труп.
— Решил подработать в такси, отъездил неделю, — рассказывает Егор. — В субботу вечером забрал первого клиента и отвез по адресу. Он попросил подождать его пару минут и отвезти обратно, я согласился. Через 5 минут он вышел, сел на заднее сиденье и уснул. Когда приехал обратно, он был уже мертв. Позже выяснилось, что он употребил наркотик, когда выходил. Больше в такси не подрабатывал.
Бывают и такие водители, которые наказывают себя сами. Еще можно сказать, что их настигает мгновенная карма. Леонид Фёдоров из Красноярска вспоминает, как однажды девушка-пассажир открыла заднюю дверь, увидела, что там мало места, а в ответ на предложение сесть спереди сказала: «Нет, я вас боюсь». Тогда Леонид посоветовал ей идти пешком и дал по газам.
— Тут, казалось бы, я вышел своего рода победителем и решил эффектно уйти. Нажимаю газ в пол, не отводя глаз от девушки, и влетаю в дерево. Устроил себе небольшой отпуск, так сказать, — рассказывает Леонид.
А таксист Георгий Лебедев в своем сообщении перечислил, кажется, все ситуации, с которыми ему приходилось сталкиваться.
— В один из первых заказов мне просто положили в машину пьяное тело мужика, на поворотах он тупо бился о двери. Много кто на халяву хочет проехать, даже когда безнал. Трюков много. Самый популярный — ставят две точки, выходят на первой и пропадают. Еще рисуют картинку Сбера, как будто деньги скинули, — рассказывает Георгий. — Прикольно, когда ночью молодежь четыре человека набьются, просят подключиться к блютусу, врубить музыку на всю и орать. У меня это, кстати, была дополнительная услуга. Прикольно девочек утром возить на работу, приятно пахнет духами. Курильщикам надо обязательно в такси покурить гло (система нагревания табака glo. — Прим. ред.): «Оно же не пахнет!» Часто можно неслабо расширить кругозор. Постепенно начинаешь понимать, чем живет город, куда и зачем едут люди.
Георгий также отметил, что сейчас сфера такси переживает непростые времена, несмотря на повышение цен, и ему на своей машине «стало работать невыгодно: стоимость ремонта превысила заработок». И это водитель еще не проанализировал, как изменились цены на такси после закона, который вступил в силу в начале сентября.