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Вы еще никогда не были так близко к провалу! Сложный тест по сериалу «Семнадцать мгновений весны»

Только настоящий советский разведчик помнит, кого попросили остаться

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Даже если вы не смотрели «Семнадцать мгновений весны», то наверняка знаете парочку крылатых фраз оттуда

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«Семнадцать мгновений весны» — один из культовых киношедевров о Великой Отечественной войне, герои которого (в частности, Штирлиц) так хорошо ушли в народ, что стали персонажами анекдотов. Неудивительно, что в канун Дня Победы эта картина — одна из первых в очереди на просмотр (даже несмотря на то, что придется долго просидеть у экранов — 12 серий все-таки). Если же вам некогда пересматривать, можно освежить свою память и пройти наш непростой тест по сериалу — здесь всего 17 вопросов, прямо как мгновений весны. Справитесь?

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Семнадцать мгновений весныСериалВеликая Отечественная войнаТестШтирлиц
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