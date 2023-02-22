Бесплатная еда, концерты и салют: топ развлечений на длинные выходные в Новосибирске

Где погулять

В экопарке «Чкаловские дачи» 23 февраля пройдет праздничная программа «С Днем защитника Отечества» (0+) с 13:00 до 17:00. Вход бесплатный. После, с 19:00 до 22:00, будут DJ-сеты на катке (0+). За вход со своими коньками нужно заплатить 100 рублей. Также до конца выходных в «Чкаловских дачах» празднуют Масленицу. 24 февраля будет детская анимационная программа на катке и Гигантские семейные эстафеты (0+) на главной площади. 25 февраля в 14:00 начнутся масленые гуляния с «Русским радио» (0+). В этот день будут сжигать чучело. В 16:00 — семейная дискотека (0+).