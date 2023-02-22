Бесплатная еда, концерты и салют: топ развлечений на длинные выходные в Новосибирске

Иногда хочется хорошо отдохнуть, выбраться из дома и посмотреть на мир, но денег нет. Для таких случаев существуют бесплатные мероприятия и фестивали. А на предстоящих длинных выходных в Новосибирске, судя по прогнозам, будет хорошая погода. НГС собрал для вас топ бесплатных мероприятий на длинные выходные.
Где поесть
С 21 по 25 февраля на Петухова, 69 пройдет вторая в этом году городская ярмарка. В выходные дни там будут дегустации. Так, 22 февраля можно продегустировать конфеты «Антошка-картошка» со вкусом «Сливки» и «Шоколад», сервелат «Австрийский», куриную ветчину, молочные сосиски. 23 февраля — блины с мясом, мясом и рисом, творогом, 24 февраля — печенье творожное «Ароматное», «Ароматное с брусникой» и с черемухой «Сладкоежка».
Где послушать музыку и потанцевать
В руин-пабе «Типография» все выходные будут концерты со свободным входом. 23 февраля в 21:30 сыграет группа «Импульсы» (18+), а в 23:30 — выступление DJ Akashi и DJ Nastee (18+). 24 февраля в 21:30 выступит группа Pitbull Band (18+) и в 23:30 DJ Kokos и DJ Limb (18+). В субботу, 25 февраля, дает концерт группа For me band (18+) в 21:30, а позже, в 23:30, можно послушать DJ Dasha Romanova и DJ Sapunov (18+). В воскресенье в баре будет трибьют группы «Нервы».
Где погулять
В экопарке «Чкаловские дачи» 23 февраля пройдет праздничная программа «С Днем защитника Отечества» (0+) с 13:00 до 17:00. Вход бесплатный. После, с 19:00 до 22:00, будут DJ-сеты на катке (0+). За вход со своими коньками нужно заплатить 100 рублей. Также до конца выходных в «Чкаловских дачах» празднуют Масленицу. 24 февраля будет детская анимационная программа на катке и Гигантские семейные эстафеты (0+) на главной площади. 25 февраля в 14:00 начнутся масленые гуляния с «Русским радио» (0+). В этот день будут сжигать чучело. В 16:00 — семейная дискотека (0+).
Что в музее
В историческом парке «Россия — моя история» с 15 февраля идет ежегодный фестиваль мужества (6+). 23 февраля в 12:00 в парке торжественно приветствуют участников. В программе мероприятия — показательные выступления учащихся Ново-Николаевского кадетского корпуса спасателей, демонстрация боевой и спасательной техники от Росгвардии и МЧС, показательные выступления спортсменов Новосибирской федерации самбо, а также работа тематических площадок.
Где салют
Вечером на Михайловской набережной 23 февраля запланирован салют. Как сообщили в пресс-службе ЦВО, залпы прозвучат в 21:00.
Где отметить Масленицу
В субботу, 25 февраля, после перерыва в два дня продолжатся праздничные мероприятия в парках города, посвященные Масленице. Праздничные программы пройдут в Первомайском районе в 13:00 «Масленица хороша, широка ее душа» (в здании библиотеки). В этот же день на площади перед ДК им. М. Горького пройдет «Широкая Масленица» в 12 часов. Спектакль «Как на Масленицу весну ждали» покажут в Кировском районе в Библиотеке-клубе имени Носова. Несколько мероприятий под названием просто «Масленица» начнутся в 14:00 по адресам: Мичурина, 8, Софийская, 15, Саввы Кожевникова, 39а, Планетная, 53, Учительская, 49, Маяковского, 5а, Зорге 47/2.
В воскресенье, 26 февраля, будут продолжать праздновать Масленицу в разных частях города. Так, в 11 утра начнется праздничная программа «Проводы зимы» в ДДК им. Д.Н. Пичугина, в 12 и в 15 часов — народное гуляние «Масленица» в КДЦ им. К. С. Станиславского и по адресу Междуреченская, 1. Театрализованное концертно-игровое представление «Масленичные потехи» пройдет в Академгородке в 12 часов. В это же время театрализованное интерактивное представление «Вот, блин!» начнется в ДК «Приморский», в 13:00 начинают отмечать Масленицу на площадке перед ДК «40 лет ВЛКСМ».
Где посмотреть картины
В центре досуга молодежи «Респект» отроется выставка новосибирской художницы Кристианы Агеенко «Алекситимия» (0+) — она заработает 25 февраля в 16:00. Центр находится по адресу Никитина, 70. На открытии будет играть живая музыка, также организаторы проведут мастер-класс по созданию картины пастелью на наждачной бумаге. В центре «Респект» добавили, что на выставку привезут сено, в котором можно полежать.
Где пообщаться с животными
В выходные, 25 и 26 февраля, в «Подземке» пройдет выставка кошек (0+) «Созвездие Сибири 2023». Как обещают организаторы, будет шоу-программа и продажа котят. Посетителей ждут с 10 утра до 18 вечера.
В зоопарке Новосибирска 26 февраля пройдет праздничная программа «Широкая масленица» (0+). Вход будет стоить как обычный билет в зоопарк, то есть 400 рублей для взрослого человека (да, мы не удержались и добавили платное мероприятие). Посетителей зоопарка ждут конкурсы, выступления, хоровод, цирковое шоу и сожжение Масленицы.
Подробную большую афишу до конца февраля вы можете посмотреть по ссылке.