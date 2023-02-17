Новосибирцам на Масленицу раздадут протеиновые батончики — где их можно получить

В новосибирских парках с 20 по 26 февраля пройдут мероприятия, посвященные празднованию Масленицы. Их проведут в крупных парках города. В Заельцовском парке горожан угостят протеиновыми батончиками.
На левом берегу празднование пройдет в парках «У моря Обского», «Сад Кирова», «Затулинский» и «Бугринская роща». На правом — в парках «Первомайский», «Центральный», «Березовая роща», «Сосновый бор» и «Заельцовский».
— В этом году горожан ожидают необычные забавы и угощения. Например, в зоопарке посетители смогут познакомиться с таинственным чебурашкой сибирским и пожарить маршмеллоу на кострище, а в Заельцовском парке вместо блинов новосибирцев угостят протеиновыми батончиками из-за спортивной направленности реконструированного парка, — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.
Также на площадках организуют перетягивание каната, поднятие гирь, ходьбу на ходулях, соревнование по поеданию блинов на скорость. В парках проведут хороводы, ярмарки, раздачу блинов, концертные номера, конкурсы.
Ранее НГС показывал фоторепортаж о том, как Масленицу отмечают новосибирские моржи. Посмотрите на это в нашем материале.