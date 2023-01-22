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Нейросеть превратила популярные фильмы в аниме. Сможете их угадать?

Тест, после которого вам захочется увидеть старые фильмы в новом свете

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Таким нейросеть увидела фильм «Назад в будущее», и это еще самый очевидный ремейк

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Жизнь стала куда интереснее, когда в ней появились нейросети, способные рисовать. Благодаря этому, между прочим, появились и тесты, на одну половину составленные человеком, на другую — роботом. Совсем как тот, что вам сейчас предстоит пройти. Для него мы попросили нейросеть превратить сцены из известных фильмов в кадры аниме. Получилось чертовски похоже и увлекательно. Но сможете ли вы угадать, где какое кино? Есть только один способ это проверить! Ну а чтобы вы могли проверить себя и нас, а в случае чего — подсмотреть правильный ответ (хотя интереснее будет сперва ответить, а уж потом смотреть!), задания мы сделали «шторками» — листайте вправо и смотрите, что прячется за нарисованным изображением.

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