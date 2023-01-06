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Мэрия Новосибирска выпустила стикеры с манулом для Telegram

На их создание потратили 95 тысяч рублей из городского бюджета

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В будущем аналогичные стикеры появятся и в других социальных сетях

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В мессенджере Telegram появились стикеры с манулом, которые заказала разработать «Городская дирекция творческих программ». Как сообщила НГС вице-мэр Анна Терешкова, на создание двух новогодних стикерпаков потратили 95 тысяч рублей из бюджета города.

— На данный момент опубликован полностью заказанный объем стикеров. Стикеры создавались по темам «Манул — символ Новосибирска» и «Снежная баба в гостях у Новосибирска». В дальнейшем мы планируем использовать эти стикеры и в других социальных сетях, — пояснила Терешкова.

Напомним, информацию на сайте госзакупок разместили 28 декабря 2022 года. Согласно документам, исполнитель должен был выполнить черновую отрисовку стикеров, загрузку в Telegram и аватар для стикерпака до 30 декабря.

В середине декабря в Telegram появились стикеры со снежинкой, которые приурочены к проекту «Новосибирск — новогодняя столица России». Рисунки сделаны мэрией.

Манулы — настоящие звезды Новосибирского зоопарка. Ушедший 2022 год для них был очень плодотворным — он принес им массу впечатлений, а также шесть котят. Смотрим, каким был год для этих вечно чем-то недовольных животных.

МанулНовосибирскСтикеры
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