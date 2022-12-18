«Ничего не успеваю» и «Оливьешечка»: в телеграме появились стикеры со снежинкой от мэрии Новосибирска

В телеграме появились стикеры со снежинкой, которые приурочены к проекту «Новосибирск — новогодняя столица России». Главный герой стикеров снежинка, которую изобразили в разных ситуациях. Также в стикерпаке из 18 стикеров 4 стикера — красно-белые квадраты с анонсами.
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, которая начала использовать стикеры в своем телеграм-канале, подтвердила, что рисунки были сделаны мэрией.
Из-за статуса новогодней столицы в Новосибирске ожидают туристический бум. Крупные отели говорят о резком росте количества бронирований номеров, а туристические гиды уже расписали все праздничные дни на экскурсии. Кажется, статус Новогодней столицы благоприятно скажется на местном бизнесе — так ли это, узнал Стас Соколов.