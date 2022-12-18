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Новый год 2023 в НСО

«Ничего не успеваю» и «Оливьешечка»: в телеграме появились стикеры со снежинкой от мэрии Новосибирска

Вице-мэр показала свой любимый стикер

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Стикеры приглашают на новогоднее мероприятия

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В телеграме появились стикеры со снежинкой, которые приурочены к проекту «Новосибирск — новогодняя столица России». Главный герой стикеров снежинка, которую изобразили в разных ситуациях. Также в стикерпаке из 18 стикеров 4 стикера — красно-белые квадраты с анонсами.

Всего в стикерпаке 18 стикеров

Всего в стикерпаке 18 стикеров

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Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, которая начала использовать стикеры в своем телеграм-канале, подтвердила, что рисунки были сделаны мэрией.

Анна Терешкова показала свой любимый стикер

Анна Терешкова показала свой любимый стикер

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На одном из стикеров изображен Новосибирский государственный университет

На одном из стикеров изображен Новосибирский государственный университет

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Стикеры предназначены для использования в переписках

Стикеры предназначены для использования в переписках

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Так выглядит стикер-анонс

Так выглядит стикер-анонс

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Из-за статуса новогодней столицы в Новосибирске ожидают туристический бум. Крупные отели говорят о резком росте количества бронирований номеров, а туристические гиды уже расписали все праздничные дни на экскурсии. Кажется, статус Новогодней столицы благоприятно скажется на местном бизнесе — так ли это, узнал Стас Соколов.

Новый годСнежинкаСтикерыТелеграм
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