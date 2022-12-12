Блестящие перспективы: в Новосибирске забронировали всех гидов, а отели взвинтили цены — город ждет волну новогодних туристов

Руководитель школы гидов Елена Воротникова говорит, что у ее учеников экскурсии на первую неделю будущего года полностью забронировали еще в начале декабря.

— У меня сейчас учатся 20 человек, и все говорят, что у них всё занято на выходные. Даже у тех, кто не был особенными звездами, — говорит она.

В туристической компании «Олимпия Райзен» (официальный партнер фестиваля) демонстрируют более сдержанный оптимизм.

— Мы наблюдаем повышенный спрос, но не настолько высокий, как хотелось бы. По линии туроператоров едут в основном детские и организованные группы, индивидуальных туристов у нас не так много, они будут составлять основную массу гостей города, — говорит исполнительный директор компании Иван Голов.