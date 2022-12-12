Блестящие перспективы: в Новосибирске забронировали всех гидов, а отели взвинтили цены — город ждет волну новогодних туристов

Новосибирск, похоже, ожидает туристический бум — по крайней мере, во время новогодних каникул. Крупные отели говорят о резком росте количества бронирований номеров, а туристические гиды уже расписали все праздничные дни на экскурсии. Кажется, статус Новогодней столицы благоприятно скажется на местном бизнесе — так ли это, узнал Стас Соколов.
Новогодний фестиваль начнется в Новосибирске уже 22 декабря и продлится до 7 января. Городские власти постарались украсить город ярче обычного, и похоже, что понесенные расходы будут не напрасными. К тому, чтобы заработать на новогодних каникулах, готовятся и отели, и экскурсоводы, и предприятия общепита.
О загруженности отелей можно судить по ценам бронирования. Как известно, отели повышают или понижают тарифы в зависимости от доли забронированных номеров и динамики роста этой доли. Судя по ценам, самый горячий период Новосибирск ждет в первую рождественскую неделю — с 3 по 6 января. Так, двухместный номер «Стандарт» в отеле «Маринс Парк» с 4 на 5 января обойдется в 4500 рублей (цены даны по сервису бронирования «Островок»). Ровно через неделю он будет стоить уже 2700 рублей, а, например, с 14 на 15 декабря — 3300 рублей. У единственного пятизвездочного отеля города, «Гранд Автограф» (бывший Marriott), двухместный стандарт на 4–5 января обойдется в
При этом никакого особого ажиотажа до наступления Нового года не наблюдается. Более того, можно констатировать некоторое снижение цен в последнюю неделю года, поскольку туристы в город еще не поедут, а вот командировок будет уже меньше. Например, цена «стандарта» в «Маринс Парк» на 26 декабря — 2500 рублей, что ниже обычной для будней цены в этой гостинице. Некоторый рост цен наблюдается только в новогоднюю ночь, да и то в отдельных отелях. Обеспечивать его, к слову, могут не только туристы, но и жители Новосибирска, которые решили устроить себе на Новый год маленькое приключение.
Руководитель школы гидов Елена Воротникова говорит, что у ее учеников экскурсии на первую неделю будущего года полностью забронировали еще в начале декабря.
— У меня сейчас учатся 20 человек, и все говорят, что у них всё занято на выходные. Даже у тех, кто не был особенными звездами, — говорит она.
В туристической компании «Олимпия Райзен» (официальный партнер фестиваля) демонстрируют более сдержанный оптимизм.
— Мы наблюдаем повышенный спрос, но не настолько высокий, как хотелось бы. По линии туроператоров едут в основном детские и организованные группы, индивидуальных туристов у нас не так много, они будут составлять основную массу гостей города, — говорит исполнительный директор компании Иван Голов.
Тем не менее, по словам эксперта, наибольшая загрузка основных новосибирских отелей ожидается в период со 2 по 7 января. Основная масса гостей города приезжает из соседних регионов: Кузбасс, Алтай, Томск, Красноярск. Из более отдаленных регионов представитель туроператора отмечает Иркутск, Екатеринбург, Пермь, Москву и Санкт-Петербург.
Набор достопримечательностей, которые хотят посетить туристы, в целом предсказуем. Это театр оперы и балета, памятники архитектуры (прежде всего конструктивизм), зоопарк, аквапарк, а также всё, что связано, собственно, с празднованием Нового года.
Заработать на туристах готовятся и рестораторы. Прежде всего, конечно, речь идет о заведениях, расположенных в центре, в районе пешеходных участков улицы Ленина, Первомайского и Театрального скверов, где уже сейчас установлена праздничная иллюминация. Здесь у общепита может быть две стратегии: привлекать гуляющую публику в свои заведения или пытаться что-то продать ей прямо на улице. Благо довольно богатый опыт такого рода работы у рестораторов накопился во время пандемийных ограничений.
Скажем, у бара «Шашлыкофф» на Ленина уже появились стилизованные деревянные елки и качели с иллюминацией. Люди с готовностью фотографируют и фотографируются в этом месте, и кто-то, возможно, заходит внутрь. А расположенный этажом выше ресторан «Горячий цех» планирует выставить у входа фигуру огромного Щелкунчика и обустроить временную зону с уличной едой.
Свою долю новогодней активности планируют получить и заведения, расположенные достаточно далеко от центра. Пивоварня и ресторан GUSI 6 января проводит в Академгородке фестиваль крафтового пива Magic Night, и руководитель «Гусей» Сергей Цуркан надеется, что помимо местных любителей крафта, на «Волшебную ночь» приедет и какое-то количество гостей хотя бы из соседних городов. GUSI в этом году даже выпустили специальное мандариновое пиво в упаковках с символикой «Новогодней столицы Сибири».
— Билеты у нас продаются чуть лучше прошлого года, но, поскольку они электронные, мы не знаем, откуда люди, которые их купили. А вот по пивоварам (участие принимают 40 пивоварен) я вижу, что мотивации самостоятельно приехать к нам, а не просто предоставить свою продукцию для фестиваля, в этом году больше, — отмечает Цуркан.
По мнению ресторатора, в город можно будет привлечь больше туристов, если продвигать Новосибирск еще и как тусовочное место с интересными заведениями и богатой ночной жизнью.
— Если бы я жил в другом городе, то просто на фестиваль, может быть, и не собрался бы. Но зная, что в городе будет красивая иллюминация, что там будет чем заняться детям, что там можно будет сходить в интересные заведения, уже собрался бы приехать на насколько дней всей семьей, — говорит Цуркан.
Пока центр города не заполонили туристы, новосибирцы могут насладиться украшениями в относительном спокойствии. Посмотрите на яркие кадры, снятые нашим видеографом.