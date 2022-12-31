Стикеры со снежной бабой и манулом для телеграма заказали власти Новосибирска — на них готовы потратить более 100 тысяч рублей

Новосибирские власти объявили закупку на создание двух новогодних стикерпаков для мессенджера «Телеграм». Начальная цена договора на выполнение работ составляет 105 тысяч рублей.
Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок, заказчиком выступает «Городская дирекция творческих программ» Новосибирска. Согласно документам, подрядчик создаст два новогодних комплекта из 10 изображений для телеграма в рамках проекта и мероприятий Новогодней столицы России 2022 года. Речь идет о стикерах «Манул — символ Новосибирска» и «Снежная баба в гостях Новосибирска».
— Манул — новый символ Новосибирска, получивший свою славу в сети интернет благодаря знаменитому манулу из Новосибирского зоопарка. Идея — создать из обычного животного персонажа в телеграме, который поможет жителям Новосибирска выражать свои эмоции среди текста в визуальном виде с помощью стикеров, — сказано в документах.
Похожая информация указана в описании стикерпака «Снежная баба в гостях Новосибирска». Согласно данным, она будет в виде снеговика.
В документах сообщается, что работы по разработке стикерпаков включают, в частности, отрисовку персонажей, генерацию эмоций, аксессуаров, деталей и поз. Исполнитель должен выполнить черновую отрисовку стикеров, загрузку в телеграм и создание аватара для стикерпака. Источником финансирования работ выступают бюджетные средства.
— Срок отрисовки и загрузки стикерпака — до 30 декабря 2022 года, — указано в документах.
Отметим, закупку разместили 28 декабря. 29 декабря заказчик заключил договор для разработки стикерпаков. Его цена составила 96 тысяч рублей, что на 9 тысяч меньше начальной цены закупки.
В середине декабря в телеграме появились стикеры со снежинкой, которые приурочены к проекту «Новосибирск — новогодняя столица России». Рисунки сделаны мэрией.