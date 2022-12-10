Не модель и с высшим образованием: Тимати закрутил роман с интеллигентной девушкой — смотрим фото новой пассии

Тимати еще со времен «Фабрики звезд» мастерски разбивает женские сердца. Страшно подумать, сколько красоток на пути рэпера влюбились и разочаровались в своих светлых чувствах. Наверняка были и те, кто отказал музыканту и бизнесмену, не думаем, что Тимур Юнусов долго печалился по этому поводу. Наши коллеги из «СтарХита» посмотрели на фото новой пассии Тимати — на этот раз сердцеед изменил себе и начал встречаться не с длинноногой моделью, а с образованной выпускницей МГУ.
Романы рэпера
В 2012 году Тимати начал встречаться с моделью Аленой Шишковой. Новоиспеченная пара моментально привлекла к себе внимание общественности, но посвящать всех в свою личную жизнь они не спешили. Алена забеременела и в 2014 году родила дочь, которую они с Тимати назвали Алисой. Казалось, за этим счастливым событием последует не менее счастливое — свадьба молодых родителей.
Вопреки ожиданиям поклонников, предложения руки и сердца не последовало. Вместо него появилось известие, что рэпер и модель расстались. Видимо, так и не дождавшись серьезного шага от Тимати, Алена решила попытать счастье с кем-то еще. Этим кем-то оказался вратарь московского «Динамо» Антон Шунин.
Поклонники пары до сих пор надеются, что Шишкова и Юнусов будут вместе, поэтому в каждой их совместной фотографии пытаются разглядеть признаки воссоединения. А между тем Алена и Тимати подчеркивают, что они сумели остаться в дружеских отношениях ради дочери. Более того, расставшись с Шишковой, Тимати представил общественности новую пассию — ей оказалась Анастасия Решетова.
Модель родила рэперу сына Ратмира, однако вскоре после рождения ребенка пара объявила о своем расставании. Анастасия публично поблагодарила рэпера за опыт и сына и пообещала всегда говорить о музыканте только хорошее.
Позже артист увлекся высокой блондинкой Сашей Дони, а потом моделью Валентиной Ивановой. Но, по информации СМИ, их роман также стремительно подошел к концу.
Новая любовь
Еще недавно казалось, что Тимати остепенился — уж слишком долго рядом с ним видели Валентину Иванову, которую одобрила даже его несговорчивая мама. Как вдруг музыкант нашел новую любовь — арт-дилера Паулину.
В светской тусовке уже давно шепчутся о том, что Тимати и Паулина встречаются. Пока непонятно, как познакомились влюбленные — скорее всего, их сблизил интерес к искусству.
— Встречаются несколько месяцев, но стараются не светиться особо, в тусовке много раз их видели вместе, часто бывают в ресторане Semifreddo, — рассказал нашим коллегам из «СтарХита» их собственный источник в светских кругах.
Паулина — арт-дилер и известный куратор выставок, по слухам, именно она помогала Тимати подбирать коллекцию предметов искусства со всего света. Девушка известна сотрудничеством со многими музеями.
В отличие от других спутниц мистера BlackStar, Паулина получила высшее образование и даже имеет красный диплом МГУ, а также диплом из института искусств «Сотбис» в Лондоне. Недавно вместе с Тимати девушка отдыхала в Дубае в отеле Jumeirah Al Naseem.
Паулина училась в одном классе с Алесей Кафельниковой, также ее нередко видели с дочкой пресс-секретаря президента России Лизой Песковой. Кстати, недавно мы выясняли, как сейчас выглядит и чем занимается дочь Дмитрия Пескова — оказалось, девушка тяжело переживала развод родителей.
Но вернемся к Тимати — от самого рэпера СМИ вряд ли дождутся хоть каких-нибудь комментариев. Музыкант не говорит о личной жизни, при этом регулярно появляется на мероприятиях с очередной красоткой.
А если пойдет служить?
Когда началась мобилизация в России, в соцсетях активно обсуждали отъезд певца Тимати в Узбекистан. Злые языки предполагали, что рэпер по примеру других решил скрыться от призыва. По словам артиста, в его планы не входит переезд за границу.
— Я в Москве, дома. Никуда не собирался мигрировать и не собираюсь, мое место здесь. Повестку пока не получал, но это не говорит о том, что ее не будет. У меня нет паники, и разговоры о «перекрытии неба» и «военном положении» не вводят меня в состояние ступора. Я принял для себя эту ситуацию и с ней живу. Пока есть время, буду заниматься и развивать все возможные проекты внутри страны. Текущей операционной деятельности много, спрос на хороший российский продукт будет только расти. Будем работать, — написал музыкант в соцсетях.
— В отношении мобилизации получаю множество комментариев о том, что меня мечтают увидеть в окопах — раз я такой патриот, то должен доказать примером. Я частично согласен с рядом этих комментариев. Долг Родине придется отдать рано или поздно всем, кто столько лет жил, получал здесь и развивался. Еще раз: если будет нужна моя учетная специальность, то готов, — добавил Тимати.
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