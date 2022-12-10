Не модель и с высшим образованием: Тимати закрутил роман с интеллигентной девушкой — смотрим фото новой пассии

Вопреки ожиданиям поклонников, предложения руки и сердца не последовало. Вместо него появилось известие, что рэпер и модель расстались. Видимо, так и не дождавшись серьезного шага от Тимати, Алена решила попытать счастье с кем-то еще. Этим кем-то оказался вратарь московского «Динамо» Антон Шунин.



Поклонники пары до сих пор надеются, что Шишкова и Юнусов будут вместе, поэтому в каждой их совместной фотографии пытаются разглядеть признаки воссоединения. А между тем Алена и Тимати подчеркивают, что они сумели остаться в дружеских отношениях ради дочери. Более того, расставшись с Шишковой, Тимати представил общественности новую пассию — ей оказалась Анастасия Решетова.