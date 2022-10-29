Раздеваемся и пляшем: правда ли, что из-за мобилизации из стриптиз-баров ушли клиенты и упала выручка?
Представители индустрии рассказали, какие изменения в последнее время произошли в сфере эротических танцев
В середине октября телеграм-канал Baza сообщил, что в московских стрип-клубах сильно сократилась посещаемость. Мужчины стали реже смотреть на раздевающихся женщин, и выручка упала. Оно и понятно — часть клиентов мобилизовали, другая часть решила временно или навсегда покинуть страну. Залы пустуют, столичные стриптизерши тоскливо ходят вокруг пилона. NGS.RU решил выяснить, как в Новосибирске обстоят дела в сфере стриптиза и пообщался с владельцами местных развлекательных заведений и танцовщицами.
Приложение «2ГИС» выдает всего шесть заведений в Новосибирске, где можно посмотреть, как раздеваются женщины. Самыми популярными в списке значатся стриптиз-бары «Питон», «Мур-а-мур» и «Чарли». Заведениями с характером можно окрестить «Интригу» на проспекте Карла Маркса (да, то самое место, где в окнах танцуют девушки, возмущая общественность) и повидавший немало интересного за годы работы бар «Zажигалка» на Гоголя. Не так давно, в сравнении с остальными, начал работу бар Sova bien.
Устроиться на работу стриптизершей в целом — легко, достаточно иметь привлекательную внешность и уметь двигаться под музыку, остальному научат. Девушки приходят в клуб на вакансию «Танцовщица шоу-балета». Так было у Елены, когда она начинала.
— На меня посмотрели, приняли на работу, две недели я обучалась, потом начала танцевать в общих номерах, потом появился сольный. Работать стриптизершей в клубе физически тяжело. Нужно обязательно сидеть с гостями, пить с ними и не пропускать свою очередь на сцене, иначе штраф. Работа 6 дней в неделю с 22:00 до 06:00 с одним выходным. Заработок идет больше не от танца, а от консумации — общения танцовщицы с гостями — и приватов, плюс процент с алкоголя и еды. За ночь можно заработать и 5 тысяч, и 50. Бывает, когда девушка забирает всё себе, бывает, делят между собой, везде по-разному. Вообще, это день сурка — ночь ты на работе, день отсыпаешься, и снова на работу, на себя времени почти не остается, — рассказывает танцовщица.
Елена танцует в разных заведениях Новосибирска уже несколько лет и говорит, что не заметила никаких перемен. Залы по-прежнему полные, гости платежеспособные, текучки или увольнений сотрудниц тоже не наблюдалось.
По словам владельца одного из стриптиз-баров, ни мобилизация, ни эмиграция никак не отразилась на посещаемости его заведения.
— Количество мобилизованных в городе не такое большое, из страны уехала в основном молодежь, а это не наша целевая аудитория. Танцовщицы работают, с февраля не уволилась ни одна, выручка на прежнем уровне, более того, даже растет. А проблемы больше связаны с отсутствием импортного алкоголя, — сообщил управляющий клубом.
Администратор другого заведения рассказывает примерно то же самое: зал полный, гостей много, чеки не меняются, но есть проблема с охранниками: большая часть сотрудников охраны — служившие, некоторые ушли добровольцами, некоторые уволились после того, как получили повестку.
— Количество заказов сократилось с начала пандемии, а не с начала мирового конфликта, и с того момента так и не поднялось. Как шло туго, так и идет, но заказывать — всё равно заказывают, — рассказывает танцовщица Дина, девушка работает сама на себя и к местным барам не привязана.
— Эмиграция поспособствовала тому, что очистила рынок от конкурентов. Люди, которые уехали из страны, забрали детей и жен, которые являлись представителями стрип-индустрии, освободили нишу. Нам, оставшимся в Новосибирске, стало легче работать. Соперников нет, бывает, приходится разрываться между выступлениями, — говорит Дина. — Уехали преимущественно те девушки, которые не были закреплены за заведениями, а выезжали на индивидуальные заказы.
Историю про сбежавших танцовщиц подтвердила Валерия, ранее девушка работала в сфере танцев, а сейчас сменила род деятельности и ушла в сферу красоты.
— Из того, что знаю, сейчас всё глухо максимально. Девочки, кто мог, — уехали по контрактам работать, в основном в Турцию, — говорит сибирячка.
Что рассказывают девушки, уехавшие за границу работать аниматорами, хостес и танцовщицами — прочитать можно здесь.
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