Раздеваемся и пляшем: правда ли, что из-за мобилизации из стриптиз-баров ушли клиенты и упала выручка?

Приложение «2ГИС» выдает всего шесть заведений в Новосибирске, где можно посмотреть, как раздеваются женщины. Самыми популярными в списке значатся стриптиз-бары «Питон», «Мур-а-мур» и «Чарли». Заведениями с характером можно окрестить «Интригу» на проспекте Карла Маркса (да, то самое место, где в окнах танцуют девушки, возмущая общественность) и повидавший немало интересного за годы работы бар «Zажигалка» на Гоголя. Не так давно, в сравнении с остальными, начал работу бар Sova bien.

Устроиться на работу стриптизершей в целом — легко, достаточно иметь привлекательную внешность и уметь двигаться под музыку, остальному научат. Девушки приходят в клуб на вакансию «Танцовщица шоу-балета». Так было у Елены, когда она начинала.