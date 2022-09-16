Умный пикник, встречи с писателями и московский рок-мюзикл: афиша событий на выходные

Если вы интересуетесь современным искусством, хотите понять, что такое NFT, AR и VR, посетите выставку московского художника Глеба Солнцева «Кристаллизация момента» в Белой галерее «Победы». Работы, представленные на выставке, выполнены на реальных носителях с элементами дополненной реальности. Билеты можно приобрести и в самой «Победе», и в сети кофеен Coffee Collective, где можно попутно захватить ароматный кофе в стаканчике с работой Глеба. 17 сентября в 15:00 выставку представит сам автор. В воскресенье, 18 сентября, в 17:00 пройдет лекция «Что такое NFT и как его использовать в своих целях».

