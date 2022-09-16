Умный пикник, встречи с писателями и московский рок-мюзикл: афиша событий на выходные
Подборка мероприятий от автора телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидии Марковой
Культурные афиши Новосибирска становятся всё полнее и красочнее: НОВАТ открыл театральный сезон, фестиваль документального кино Beat Weekend объявил программу фильмов, в разгаре книжный фестиваль и выставка AR- и VR-искусства. Читайте подборку мероприятий на выходные от автора телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидии Марковой.
16 сентября в ГПНТБ СО РАН открывается фестиваль «Книжная Сибирь». Книжная ярмарка, подведение итогов общероссийского конкурса «Книга года: Сибирь — Евразия — 2022», лекции и мастер-классы, презентации новых книг от ведущих российских издательств — поход на фестиваль станет и приятным досугом для взрослых, и отличным поводом для знакомства юных читателей с книжной атмосферой и культурой. Расписание мастер-классов и встреч с писателями можно посмотреть здесь. Вход свободный.
Возраст: 0+.
17 сентября в Академгородке пройдет осенний Smart Piknik. Весь день на территории Академпарка будут работать тематические выставки, мастер-классы и игры. Здесь же состоится самое масштабное в мире соревнование по игре в «Квиз, плиз!». Организаторы обещают поставить рекорд и собрать игру на 1000 человек. В течение всего дня будут идти экскурсии по башням Академпарка. Вечером на площадке перед технопарком пройдет ламповый квартирник с музыкальной программой и специальными гостями вечера. Всю программу можно посмотреть на сайте.
Где: Николаева, 11 и 12.
Вход свободный.
Возраст: 0+.
Если вы интересуетесь современным искусством, хотите понять, что такое NFT, AR и VR, посетите выставку московского художника Глеба Солнцева «Кристаллизация момента» в Белой галерее «Победы». Работы, представленные на выставке, выполнены на реальных носителях с элементами дополненной реальности. Билеты можно приобрести и в самой «Победе», и в сети кофеен Coffee Collective, где можно попутно захватить ароматный кофе в стаканчике с работой Глеба. 17 сентября в 15:00 выставку представит сам автор. В воскресенье, 18 сентября, в 17:00 пройдет лекция «Что такое NFT и как его использовать в своих целях».
Билеты по ссылке: цена от 400 до 600 рублей.
Возраст: 16+.
Новосибирский театр оперы и балета открыл сезон торжественной оперой «Царская невеста» (возрастное ограничение: 12+). Это произведение Николая Римского-Корсакого считается одной из самых драматичных русских опер. История о красавице-невесте, любви, ревности и соперничестве в комбинации с гениальным музыкальным произведением — поход в НОВАТ точно добавит эмоций в ваши выходные. Тем более в программе на субботу и воскресенье еще одна премьера — балет «Конек-Горбунок» (возрастное ограничение: 6+).
Цена билета: от 500 до 7500 рублей.
С 15 сентября в Новосибирском музыкальном театре стартовал IV Всероссийский театральный фестиваль новых музыкальных проектов «Другие берега». В программе 8 популярных сюжетов в самых разных жанрах. На выходных зрителям представят московский рок-мюзикл «Графиня де Ла Фер» (возрастное ограничение: 12+) и «Великий Гэтсби» (возрастное ограничение: 16+) в постановке нашего музыкального театра. Полная программа фестиваля — на сайте.
Где: Каменская, 43.
Цена билета: от 350 до 1500 рублей.
И еще: на этой неделе Beat Weekend объявил программу фестиваля документального кино — строим планы на октябрь.
Фестиваль Beat Weekend — самый громкий фестиваль документального кино. Ежегодно в октябре в 15 крупных городах России и СНГ зрители знакомятся со смелыми и актуальными сюжетами о современной культуре. Beat Weekend — это возможность увидеть новое документальное кино о культурных феноменах и героях, которые сделали нашу современность такой, какой мы видим ее сейчас: от культового режиссера до смелых диджеев и рэп-авторов. В программе-2022: «Мы были "Детками"» — о скейтерских 90-х, «Атлантида» — о тихой жизни в Венеции, «Баския: взрыв реальности», «Рейв в Иране», «Кубрик о Кубрике», «B-Movie: Шум и ярость в Западном Берлине», история саундклауд-рэпера «Посмотри на меня: XXXTentacion» и победители национального конкурса BEAT-2022.
Показы фильмов пройдут в «Победе» и «Каро 10 галерея». Вся программа здесь.
Возраст: 18+.
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