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Фоторепортаж

Сотни новосибирцев прошли от Дома офицеров к площади Ленина — что они делали

В городе впервые за 2 года прошел парад российского студенчества — показываем, как это было

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Студенты начали собираться в 17:30

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Сегодня, 10 сентября, в Новосибирске впервые за 2 года прошел всероссийский парад студенчества. Два года до этого мероприятие не проводили из-за ковидных ограничений. Фотограф НГС побывал на параде и посмотрел, как студенты провели выходной.

Студенты собрались у Дома офицеров и пошли к площади Ленина

Студенты собрались у Дома офицеров и пошли к площади Ленина

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Участники парада заняли обе стороны Красного проспекта

Участники парада заняли обе стороны Красного проспекта

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Студенты из разных вузов несли флаги и символику университетов

Студенты из разных вузов несли флаги и символику университетов

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Шествие началось в 17:30

Шествие началось в 17:30

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И закончилось концертом в 19 часов

И закончилось концертом в 19 часов

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Сначала выступали творческие коллективы из Новосибирска

Сначала выступали творческие коллективы из Новосибирска

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Хедлайнером стала группа «Пицца»

Хедлайнером стала группа «Пицца»

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Пришедшие подпевали группе

Пришедшие подпевали группе

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И снимали на телефоны

И снимали на телефоны

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Два года до этого парад не проводили из-за коронавирусных ограничений

Два года до этого парад не проводили из-за коронавирусных ограничений

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Шествие закончилось салютом

Шествие закончилось салютом

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Из-за проведения парада в центре сегодня перекрывали дороги. В городе собрались серьезные пробки.

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