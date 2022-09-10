Сотни новосибирцев прошли от Дома офицеров к площади Ленина — что они делали
В городе впервые за 2 года прошел парад российского студенчества — показываем, как это было
14
Сегодня, 10 сентября, в Новосибирске впервые за 2 года прошел всероссийский парад студенчества. Два года до этого мероприятие не проводили из-за ковидных ограничений. Фотограф НГС побывал на параде и посмотрел, как студенты провели выходной.
Из-за проведения парада в центре сегодня перекрывали дороги. В городе собрались серьезные пробки.