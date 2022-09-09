Немецкий фестиваль, фотоквест и настоящий бал: афиша событий на выходные

Если в феврале обычно хочется достать чернил и предаться грусти, то сентябрь — время для вдохновения и творчества. Новые идеи и впечатления ждут на выставке работ членов ассоциации художников «Акварелисты Сибири». Вы увидите работы более 50 художников из Сибири, Дальнего Востока, других регионов России и зарубежья. Авангард и традиционность, современность и классика, разные техники и сюжеты — познавательно будет как профессионалам, так и любителям искусства. Выставка закончится уже 13 сентября, успевайте. Практически каждый день — классные мероприятия с авторами.

