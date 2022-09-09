Немецкий фестиваль, фотоквест и настоящий бал: афиша событий на выходные
Встречайте подборку мероприятий от автора телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидии Марковой
Дачный сезон подошел к концу, и в нашу жизнь возвращаются активные походы на выставки, спектакли и фестивали. В театре, на выставке акварелистов, на фестивале исторической реконструкции или на праздновании Дня Академгородка — на грядущих выходных в Новосибирске точно не будет скучно. Читайте подборку мероприятий 10 и 11 сентября от автора телеграм-канала «Сибкульпривет» Лидии Марковой.
В «Старом доме» 10 и 11 сентября — премьера спектакля Андрея Прикотенко «Пульчинелла». Название спектаклю, как нетрудно догадаться, дал известный персонаж итальянской комедии масок — горбатый чудак, длинноносый обжора, тертый калач, многоликий хитрец, сатирик и философ Пульчинелла. Спектакль станет еще одним вызовом для постановщиков и артистов: звучащую речь в нём заменят маска, жест и особое настроение «пульчинелловой души». Маска комедии дель арте встретится с нашей реальностью, и возникнет абсолютно новая вселенная — со своими законами, течением времени и атмосферой... Есть еще немного билетов на эти выходные, следующие показы в октябре.
Театр «Старый дом», Большевистская, 45.
Цена билета: от 750 до 1250 рублей.
Возраст: 18+
В Музее под открытым небом на выходных случится настоящее путешествие во времени. Если вы увлекаетесь историями прошлого, любите атмосферу фэнтези-фильмов, то рекомендую отправиться на фестиваль археологии и исторической реконструкции «Круг земной». Это событие — одно из самых масштабных в сибирском сообществе реконструкторов: целых 9 клубов примут участие в фестивале. Танцы, дружинные состязания, мастер-классы по созданию исторических реплик, кузнечному делу, ткачеству, керамике; лекции от кандидатов исторических наук и археологов — будет интересно и взрослым, и детям.
Ионосферная, 6, корпус 2.
Вход на фестиваль свободный, участие в мастер-классах и катание на лошади — за небольшую плату.
Возраст: 6+
Не только сказки братьев Гримм и Бетховен — познакомьтесь с немецкой культурой на фестивале «Немецкая слобода — 2022». Среди участников фестиваля — российские немцы: те, кто родился и живет в Новосибирске, но семейными корнями принадлежат к Германии. Фестиваль проходит сразу на нескольких площадках: Российско-Немецкий Дом, ПКиО им. Кирова, ПКиО «Березовая роща», Музей истории и этнографии. Среди участников — музыканты из Алтайского края и Новосибирской области, танцевальные коллективы и актеры «Первого театра». Уроки по немецкому языку, открытые чтения книг и граффити-перформанс — полную программу мастер-классов и мероприятий уточняйте на сайте.
Возраст: 0+
Если в феврале обычно хочется достать чернил и предаться грусти, то сентябрь — время для вдохновения и творчества. Новые идеи и впечатления ждут на выставке работ членов ассоциации художников «Акварелисты Сибири». Вы увидите работы более 50 художников из Сибири, Дальнего Востока, других регионов России и зарубежья. Авангард и традиционность, современность и классика, разные техники и сюжеты — познавательно будет как профессионалам, так и любителям искусства. Выставка закончится уже 13 сентября, успевайте. Практически каждый день — классные мероприятия с авторами.
Коммунистическая, 34.
Вход свободный.
Возраст: 6+
Точно не будет скучно на этих выходных на Морском проспекте и проспекте Академика Лаврентьева: празднуем День Академгородка. Начинаем с пешего фотоквеста «Тропинки науки», старт 10 сентября в 13:00. Собирайте команду, регистрируйтесь и приезжайте к памятнику на проспекте Лаврентьева, 17. После отправляемся в ДК «Юность» участвовать в программе открытия нового сезона: живой театр, музыка, фотография. Завершаем день на фестивале уличной еды и пива SibCraftFest на одной из 12 площадок стритфуда.
Для самых стойких есть планы и на 11 сентября — в этот день пройдет Академический Бал в фойе большого зала Дома Ученых в рамках проекта «Бал
Возраст: 12+
А с детьми можно сходить на спектакль «Терем-теремок-теремочек». Это спектакль для самых маленьких от беби-театра «Мир Сначала». Постановщики выбрали одну из самых известных русских народных сказок — «Теремок», в которой есть и серьезный конфликт, и домашний уют, а главными героями являются обаятельные зверюшки.
В фойе Малого зала театра «Красный факел» зрители увидят «домашний» вариант сказки. На глазах у зрителей большой платяной шкаф превратится в теремок, а одежда — в зверюшек. И, конечно, в конце каждого спектакля мамы, папы вместе с детьми починят сломанный теремок и сделают поделку, которую смогут забрать на память.
Кстати, дома дети запросто смогут разыгрывать этот сюжет со своими платяными шкафами: сделать из варежек ежиков, а из свитеров — волчков.
10 сентября в 11:00 и 12:30 в фойе малого зала театра «Красный Факел».
Продолжительность спектакля — 30 минут.
Цена билета: 500 рублей. Билет нужен каждому зрителю от 7 месяцев.
Возраст: 0+
Напоминаем, что в субботу, 10 сентября, в Новосибирске из-за проведения парада студенчества планируют перекрыть центральные улицы. Кроме того, в этот день в городе пройдет полумарафон Раевича — в прошлом году на НГС вышел большой фоторепортаж с этого мероприятия.