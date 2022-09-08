Новосибирцев ждут теплые выходные с ночными заморозками
Над областью устанавливается антициклон с холодной воздушной массой
Вслед за штормовым ветром с порывами до
— В течение дня еще сегодня, 8 сентября, будет ветрено, к ночи всё это стихнет, и у нас на всей территории устанавливается антициклон с холодной воздушной массой, — рассказала
В Новосибирске заморозков не прогнозируют: в пятницу, 9 сентября, ожидается погода преимущественно без осадков, ветер утихнет до
В субботу, 10 сентября, будет теплее: без осадков, ночью температура 6–8 градусов, в пригороде — 3–5 градусов, днем — 20–22 градуса. Ветер будет дуть с юга со скоростью
В воскресенье, 11 сентября, синоптики также ждут тепла: ветер юго-восточный
Антициклон прекратил череду резких погодных изменений в Новосибирской области: еще в начале недели