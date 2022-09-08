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Новосибирцев ждут теплые выходные с ночными заморозками

Над областью устанавливается антициклон с холодной воздушной массой

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Синоптики обещают новосибирцам теплые выходные, но это всё еще не бабье лето

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Вслед за штормовым ветром с порывами до 19 м/с в Новосибирск приходит прохладная погода почти без дождей. За нее отвечает пришедший в Новосибирскую область антициклон, рассказали корреспонденту НГС синоптики.

— В течение дня еще сегодня, 8 сентября, будет ветрено, к ночи всё это стихнет, и у нас на всей территории устанавливается антициклон с холодной воздушной массой, — рассказала и. о. начальника отдела Западно-Сибирского УГМС Дарья Беспалова. — Не знаю, как насчет бабьего лета, но заморозки по области на 9, 10 и 11 сентября у нас ожидаются.

В Новосибирске заморозков не прогнозируют: в пятницу, 9 сентября, ожидается погода преимущественно без осадков, ветер утихнет до 4–9 м/с. Столбики термометров ночью опустятся до +3... +5 градусов, днем поднимутся до +16... +18 градусов.

В субботу, 10 сентября, будет теплее: без осадков, ночью температура 6–8 градусов, в пригороде — 3–5 градусов, днем — 20–22 градуса. Ветер будет дуть с юга со скоростью 3–8 м/с.

В воскресенье, 11 сентября, синоптики также ждут тепла: ветер юго-восточный 4–9 м/с, температура ночью — 16–18 градусов, днем — 20–22 градуса. Осадков синоптики не ожидают.

Антициклон прекратил череду резких погодных изменений в Новосибирской области: еще в начале недели 30-градусная жара, холод и шквалистый ветер буквально каждый день.

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