Новосибирцев ждут теплые выходные с ночными заморозками

Вслед за штормовым ветром с порывами до 19 м/с в Новосибирск приходит прохладная погода почти без дождей. За нее отвечает пришедший в Новосибирскую область антициклон, рассказали корреспонденту НГС синоптики.



— В течение дня еще сегодня, 8 сентября, будет ветрено, к ночи всё это стихнет, и у нас на всей территории устанавливается антициклон с холодной воздушной массой, — рассказала и. о. начальника отдела Западно-Сибирского УГМС Дарья Беспалова. — Не знаю, как насчет бабьего лета, но заморозки по области на 9, 10 и 11 сентября у нас ожидаются.