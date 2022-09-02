«То теплый сектор, то холодный фронт»: новосибирцев ждет неустойчивая погода с порывами ветра до 18 м/с

В первые сентябрьские выходные в Новосибирской области синоптики ждут неустойчивую ветреную погоду, которая будет резко меняться каждые сутки.



— У нас проходит циклон, устанавливается антициклон, потом опять следом циклон выходит, и получается такая неустойчивая воздушная масса у нас, — объяснила НГС и. о. начальника отдела новосибирского Гидрометцентра Дарья Беспалова. — Всё время у нас проходят эти фронты, то в теплый сектор попадаем, то в холодный фронт, и, соответственно, ветер меняется. Это процесс довольно сложный в прогнозировании, а колебания погоды нехороши для метеозависимых людей.

