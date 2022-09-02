СЕЙЧАС +15°С
Пробки 5/10
usd 60.24
eur 60.28
Тема дняКакие свежие «японки» берут с аукционов
Все новости
Все новости

«То теплый сектор, то холодный фронт»: новосибирцев ждет неустойчивая погода с порывами ветра до 18 м/с

На выходных в Новосибирской области ждут 30-градусную жару и заморозки до -2

345

Тридцатиградусная жара будет сменяться дождями, ветром и ночными заморозками

Поделиться

В первые сентябрьские выходные в Новосибирской области синоптики ждут неустойчивую ветреную погоду, которая будет резко меняться каждые сутки.

— У нас проходит циклон, устанавливается антициклон, потом опять следом циклон выходит, и получается такая неустойчивая воздушная масса у нас, — объяснила НГС и. о. начальника отдела новосибирского Гидрометцентра Дарья Беспалова. — Всё время у нас проходят эти фронты, то в теплый сектор попадаем, то в холодный фронт, и, соответственно, ветер меняется. Это процесс довольно сложный в прогнозировании, а колебания погоды нехороши для метеозависимых людей.

В субботу, 3 сентября, по области местами пройдут кратковременные дожди и грозы, ветер северо-восточный с переходом на южный, ночью будет дуть со скоростью 3–8 м/с, порывы до 13 м/с, а днем усилится до 5–10 м/с с порывами до 15 м/с. Столбики термометров ночью опустятся до +2... +7 градусов, на северо-востоке возможны заморозки до -2 градусов. Днем воздух прогреется до 19–22 градусов тепла в Новосибирске и на северо-востоке Новосибирской области, на юго-западе ждут жару до +35.

В воскресенье, 4 сентября, в Новосибирск придет жара: ночью будет 16–18 градусов тепла, по северо-востоку области — 13–18 градусов, местами 7–12 градусов. Днем будет еще жарче: преимущественно без осадков, температура — +26... +28 градусов. Северо-западный ветер по-прежнему будет переходить в юго-восточный, утром дожди и грозы прольются в северо-восточной части области, днем начнутся на западе. При этом усилится ветер: южный будет переходить в северо-западный и достигнет скорости 6–11 м/с, местами с порывами до 18 м/с.

5 сентября, в понедельник, снова похолодает: в городе ждут температуру ночью — 8–10 и днем — 18–20 градусов, ветер тоже останется сильным: 4–9 м/с, ночью порывы до 14, а по области — до 16 м/с.

Дарья Беспалова добавила, что бабьего лета синоптики пока не ждут: говорить о нем можно будет лишь после того, как в Новосибирской области установится продолжительное похолодание.

Ранее НГС писал о том, какой погоды ждать новосибирцам в сентябре.

По теме

Погода осенью
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2