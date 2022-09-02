«То теплый сектор, то холодный фронт»: новосибирцев ждет неустойчивая погода с порывами ветра до
18 м/с
На выходных в Новосибирской области ждут
В первые сентябрьские выходные в Новосибирской области синоптики ждут неустойчивую ветреную погоду, которая будет резко меняться каждые сутки.
— У нас проходит циклон, устанавливается антициклон, потом опять следом циклон выходит, и получается такая неустойчивая воздушная масса у нас, — объяснила НГС
В субботу, 3 сентября, по области местами пройдут кратковременные дожди и грозы, ветер северо-восточный с переходом на южный, ночью будет дуть со скоростью
В воскресенье, 4 сентября, в Новосибирск придет жара: ночью будет 16–18 градусов тепла, по северо-востоку области — 13–18 градусов, местами 7–12 градусов. Днем будет еще жарче: преимущественно без осадков, температура —
5 сентября, в понедельник, снова похолодает: в городе ждут температуру ночью — 8–10 и днем — 18–20 градусов, ветер тоже останется сильным:
Дарья Беспалова добавила, что бабьего лета синоптики пока не ждут: говорить о нем можно будет лишь после того, как в Новосибирской области установится продолжительное похолодание.
Ранее НГС писал о том, какой погоды ждать новосибирцам в сентябре.