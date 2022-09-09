Как выглядела мама Стифлера до «Американского пирога» — мы знаем, вы сгорали от любопытства все эти годы

Что было до «Американского пирога»

Как и многим звездам, Дженнифер перед своей главной ролью пришлось сыграть много незаметных. Она родилась в Бостоне и с детства мечтала стать певицей. Еще девочкой смотрела много разных шоу, которые были популярны в то время, и грезила стать одной из героинь, но считала, что у нее, «вероятно, не хватит ума, чтобы это осуществить».

Дженнифер окончила колледж и получила степень бакалавра театральных дел в 1985 году. После она поехала за своей звездной ролью в Нью-Йорк, где пробовала себя в стендап-команде, а затем в Лос-Анджелес, там ее приняли в комедийную труппу The Main Company (также известна как The Groundlings).