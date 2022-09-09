Как выглядела мама Стифлера до «Американского пирога» — мы знаем, вы сгорали от любопытства все эти годы
Спойлер: она чертовски соблазнительна, странно, что звездная роль не досталась ей раньше
Можно забыть всех главных персонажей сентиментальной молодежной комедии «Американский пирог» и о чем повествовало это милое кино. Но одно врезалось в нашу память навсегда. Точнее одна — она! Ее образ и небольшой сюжет о ней хранят в памяти все подростки тех лет. Мама Стифлера! Кстати, ребят, ей было тогда всего 38 лет. Сейчас она уже не кажется такой старой, ведь правда? Наши коллеги из MaximOnline бережно собрали ее фотографии.
На момент съемок молодежной комедии американская актриса Дженнифер Кулидж вряд ли догадывалась, что сыграет значимую роль в становлении миллионов мужчин по всему миру и на долгие годы засядет в их самых эротических фантазиях. В год съемок фильма ей исполнилось 38 лет. Спорим, что вам тогда она казалась очень взрослой, а теперь вы иначе смотрите на эту ситуацию. Времена изменились, и мы изменились. Надеемся, в лучшую сторону.
Образ мамы Стифлера так полюбился зрителям, что после премьеры на Дженнифер обрушились слава и успех. Позже она снималась в эпизоде «Друзей», участвовала в их продолжении «Джоуи», дальше были «Блондинки в законе» и много чего еще.
Что было до «Американского пирога»
Как и многим звездам, Дженнифер перед своей главной ролью пришлось сыграть много незаметных. Она родилась в Бостоне и с детства мечтала стать певицей. Еще девочкой смотрела много разных шоу, которые были популярны в то время, и грезила стать одной из героинь, но считала, что у нее, «вероятно, не хватит ума, чтобы это осуществить».
Дженнифер окончила колледж и получила степень бакалавра театральных дел в 1985 году. После она поехала за своей звездной ролью в Нью-Йорк, где пробовала себя в стендап-команде, а затем в Лос-Анджелес, там ее приняли в комедийную труппу The Main Company (также известна как The Groundlings).
И наконец — дебют. Впервые Кулидж появилась на канале NBC в комическом телесериале «Сайнфелд», в эпизоде «Массажистка» (1993 год).
После этого в профессиональной жизни Дженнифер началась долгая череда эпизодов в фильмах и ТВ-сериалах, почти всегда комедийных и не известных российскому зрителю.
И вот самое прекрасное, что нашли наши коллеги, — эти снимки торгуются на eBay как «фото
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