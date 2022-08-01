Очереди в туалет и больше 100 тысяч человек: фоторепортаж с авиашоу в Мочище из кабины вертолета

Фотограф НГС снял авиашоу в Мочище из кабины вертолета. Как сообщали в правительстве, на мероприятие 31 июля пришло 100 тысяч человек. Фестиваль под названием «Будем жить» прошел впервые за три года. На фотографиях с высоты виден масштаб мероприятия, а также очереди в туалет и забитая парковка.