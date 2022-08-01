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Очереди в туалет и больше 100 тысяч человек: фоторепортаж с авиашоу в Мочище из кабины вертолета

Фестиваль прошел впервые за три года

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В этом году в фестивале приняли участие авиационные компании и частные пилоты. Всего около 400 участников, 80 самолетов и вертолетов, 70 парашютистов

В этом году в фестивале приняли участие авиационные компании и частные пилоты. Всего около 400 участников, 80 самолетов и вертолетов, 70 парашютистов

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Фотограф НГС снял авиашоу в Мочище из кабины вертолета. Как сообщали в правительстве, на мероприятие 31 июля пришло 100 тысяч человек. Фестиваль под названием «Будем жить» прошел впервые за три года. На фотографиях с высоты виден масштаб мероприятия, а также очереди в туалет и забитая парковка.

Авиашоу проходило на аэродроме в Мочище

Авиашоу проходило на аэродроме в Мочище

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Утром автомобилисты <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2022/07/31/71530604/" class="_" target="_blank">попали в пробку</a>, которая растянулась на 12 километров

Утром автомобилисты попали в пробку, которая растянулась на 12 километров

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Погода в этот день не подкачала

Погода в этот день не подкачала

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На авиашоу приезжают пилотажные группы и пилоты со всей России

На авиашоу приезжают пилотажные группы и пилоты со всей России

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Очереди в туалет можно было увидеть даже с высоты полета

Очереди в туалет можно было увидеть даже с высоты полета

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Ранее авиашоу не проводилось три года из-за пандемии коронавируса

Ранее авиашоу не проводилось три года из-за пандемии коронавируса

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Как проходило авиашоу, вы можете посмотреть в онлайн-трансляции, которую мы вели на протяжении всего фестиваля.

авиашоувертолетфоторепортаж
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