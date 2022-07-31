На авиашоу в Мочище съехалось более 100 тысяч зрителей
Программа плавно завершается
На аэродроме в Мочище посмотреть авиашоу съехалось более 100 тысяч зрителей.
— Авиашоу «Будем жить!» собрало более 100 тысяч зрителей на аэродроме «Мочище»! Летная программа включала выступление авиационной группы высшего пилотажа ВКС России «Стрижи», пилотажной группы «Русь» и первой российской женской пилотажной группы «Барсы», — написала на своей странице вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
Сейчас в центре города слышно, как самолеты возвращаются в Толмачево. Программа подходит к концу. Многие новосибирцы пожаловались на огромную пробку к аэродрому, из-за чего они не смогли посмотреть всю программу.
Как проходило авиашоу вы можете посмотреть в нашей онлайн-трансляции.