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На авиашоу в Мочище съехалось более 100 тысяч зрителей

Программа плавно завершается

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Многие люди опоздали к началу мероприятия

Многие люди опоздали к началу мероприятия

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На аэродроме в Мочище посмотреть авиашоу съехалось более 100 тысяч зрителей.

— Авиашоу «Будем жить!» собрало более 100 тысяч зрителей на аэродроме «Мочище»! Летная программа включала выступление авиационной группы высшего пилотажа ВКС России «Стрижи», пилотажной группы «Русь» и первой российской женской пилотажной группы «Барсы», — написала на своей странице вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Сейчас в центре города слышно, как самолеты возвращаются в Толмачево. Программа подходит к концу. Многие новосибирцы пожаловались на огромную пробку к аэродрому, из-за чего они не смогли посмотреть всю программу.

Как проходило авиашоу вы можете посмотреть в нашей онлайн-трансляции.

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