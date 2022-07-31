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Тема дняАвиашоу в Мочище - онлайн-трансляция
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«Стоим с 8 утра»: из-за авиашоу в Мочище пробка растянулась на 12 километров

Мероприятие на аэродроме закончится ближе к вечеру

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Попасть на мероприятие сейчас не так просто

Попасть на мероприятие сейчас не так просто

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Гигантская пробка в сторону Мочище растянулась сегодня, 31 июля. На аэродроме впервые за три года проходит авиашоу. Оно началось в 09:00, но многие до сих пор не могут на него попасть, так как затор уже больше 12 километров.

— Стоим с 8 утра, — негодуют читатели НГС.

В этом году в авиашоу примут участие авиационные компании и частные пилоты: около 400 участников, 80 самолетов и вертолетов, 70 парашютистов. НГС ведет онлайн-трансляцию с мероприятия.

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