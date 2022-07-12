«Одумаются и вернут русское искусство»: честное интервью с Митей Фоминым о России в современном мире

— Наши читатели в комментариях пишут, что вы вечный мальчишка. Вас это обижает или, наоборот, льстит?



— Мне, во-первых, приятно, конечно. И огромное спасибо всем, кто считает именно так. Это свойство генетики и часть моей работы, потому что я много делаю для того, чтобы сохраняться и продлевать свою молодость, скажем так, продлевать свою жизнь. Занимаюсь активно спортом, фитнесом, бегаю. В чем-то использую аскезу. Что-то делаю, что-то не делаю. Это работа. Но благодаря моим родителям у меня есть особенности, которые позволяют мне выглядеть чуть-чуть моложе моих сверстников.

