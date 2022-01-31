«Мальчик, водочки нам принеси!»: как сложилась судьба лысой Мэрилин из фильма «Брат 2» на самом деле

В школе будущая актриса училась плохо, зато увлекалась фехтованием. Мечтала работать ветеринаром, но продолжила семейную династию и выбрала актерскую профессию. Дарья решила поступать в ленинградский театральный институт, поскольку имела петербургские корни: из блокадного Ленинграда уехали ее мать и бабушка.

Учеба в Институте театра, музыки и кинематографии (сейчас — Институт сценических искусств. — Прим. ред.) началась для актрисы с неудачи. Для поступления нужно было написать сочинение, а Юргенс справилась с задачей неважно. Ей не хватило полтора балла, чтобы пройти на бюджет. Расстроенная девушка уже шла забирать документы, но преподаватели предложили ей стать вольным слушателем.

Учеба Даше нравилась, вот только жить было негде, ведь место в общежитии ей не полагалось. Полгода студентка ночевала в аудитории, мыться ходила в баню, а завтракала тем, что приносили сокурсники. Юргенс часто скиталась по знакомым, иногда снимала койко-место в комнате на шестерых.



Через год педагоги сказали, что могут взять Дашу на бюджет, но придется снова учиться на первом курсе. Девушка согласилась, не подозревая, что среди новых одногруппников встретит свою судьбу — Евгения Дятлова. Правда, поначалу парень, завоевавший сердца всех девчонок песнями под гитару, Юргенс совсем не нравился.