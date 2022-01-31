«Мальчик, водочки нам принеси!»: как сложилась судьба лысой Мэрилин из фильма «Брат 2» на самом деле

Дарья Юргенс прославилась на всю страну благодаря роли девушки легкого поведения в фильме Алексея Балабанова «Брат 2». Она и сама не ожидала, что картина окажется настолько культовой, а образ из нее надолго станет определяющим в ее амплуа. Еще долго актрису называли Дашей-Мэрилин и выкрикивали ей вслед фразу, которую она произносит в фильме: «Мальчик, водочки нам принеси!» Наши коллеги из «СтарХита» вспомнили историю жизни и любви Дарьи Юргенс.
Детство и юность
Дарья родилась в 1968 году в Томске, но детство провела в городе Жданове Донецкой области (сейчас Мариуполь. — Прим. ред.). Родители будущей Мэрилин из «Брата 2» — артисты драматического театра. Первый выход, точнее вынос на сцену маленькой девочки состоялся в несознательном возрасте — ее, завернутую в лохмотья, нянчили на руках в спектакле «Поднятая целина». А в 10 лет она уже сыграла большую серьезную роль — Анютку в спектакле «Власть тьмы».
В школе будущая актриса училась плохо, зато увлекалась фехтованием. Мечтала работать ветеринаром, но продолжила семейную династию и выбрала актерскую профессию. Дарья решила поступать в ленинградский театральный институт, поскольку имела петербургские корни: из блокадного Ленинграда уехали ее мать и бабушка.
Учеба в Институте театра, музыки и кинематографии (сейчас — Институт сценических искусств. — Прим. ред.) началась для актрисы с неудачи. Для поступления нужно было написать сочинение, а Юргенс справилась с задачей неважно. Ей не хватило полтора балла, чтобы пройти на бюджет. Расстроенная девушка уже шла забирать документы, но преподаватели предложили ей стать вольным слушателем.
Учеба Даше нравилась, вот только жить было негде, ведь место в общежитии ей не полагалось. Полгода студентка ночевала в аудитории, мыться ходила в баню, а завтракала тем, что приносили сокурсники. Юргенс часто скиталась по знакомым, иногда снимала койко-место в комнате на шестерых.
Через год педагоги сказали, что могут взять Дашу на бюджет, но придется снова учиться на первом курсе. Девушка согласилась, не подозревая, что среди новых одногруппников встретит свою судьбу — Евгения Дятлова. Правда, поначалу парень, завоевавший сердца всех девчонок песнями под гитару, Юргенс совсем не нравился.
Личная жизнь
На четвертом курсе студенты поженились, хотя Дарья не слишком мечтала о свадьбе. Вскоре Юргенс забеременела, как казалось, совсем не вовремя, ведь на носу были отборы в местные театры. К счастью, руководитель молодежного театра на Фонтанке Семен Спивак взял выпускницу в положении на работу. Актрисе платили 100 рублей, они буквально спасли молодую семью от голодной смерти. Ее супруг, тогда только устроившийся на работу в театр, и вовсе не получал денег. 20 января 1991 года, в свой день рождения, актриса родила сына Егора.
Молодая семья ютилась в общежитии. В какой-то момент уставшая от местных холодов, сырости и бедности Юргенс решила съездить к маме в Мариуполь. В разлуке Дятлов присылал трогательные письма, но когда Дарья вернулась в Петербург, выяснилось, что муж изменил ей с коллегой по театру.
— После Женькиной измены я вроде бы его простила, но в образовавшийся надлом ушла вся любовь, оставив пустоту равнодушия. Надо было всё заканчивать прямо тогда. А я чего-то испугалась. Да еще обида взыграла. Ах, значит, ты так?! И я тоже стала вести себя плохо, изменять. Иногда, правда, посещала меня разумная мысль: а на фига мы тогда живем вместе? Зачем? И однажды сказала Дятлову: «Я люблю другого человека, ухожу к Юре», — рассказывала актриса.
Юрий Шевчук появился в театре, чтобы найти актеров для клипа группы «ДДТ». В тот момент певец уже овдовел: его супруга Эльмира скончалась от опухоли мозга, и музыкант один воспитывал сына Петю. Шевчук обратил на себя внимание всех артистов труппы. Однако сам положил глаз на Дарью Юргенс.
Через пару недель Юрий уже приходил на спектакли Дарьи как друг, а она приезжала к нему в студию и на концерты. И хотя актрисе не особо импонировало творчество певца, в итоге она влюбилась в него как в мужчину. Тем более что артист так красиво говорил: мол, Юргенс — первая женщина, пробудившая в нём чувства после смерти жены. Обмолвился музыкант и о том, что дети рождаются только по любви, вот только узнав о беременности пассии, не обрадовался. Разговор свелся к одной простой мысли: если Дарья хочет этого ребенка, то должна бросить сцену. Пожертвовать карьерой актриса была не готова, поэтому решилась на аборт. Вскоре после этого роман с музыкантом закончился.
Тогда на горизонте появился коллега Юргенс по театру Петр Журавлев. Дарья доверяла ему все секреты, рассказывала о перипетиях отношений с Евгением Дятловым и Юрием Шевчуком. Но Петр не просто дружил с Дарьей — он был влюблен.
— Он привез меня в свою комнату в коммунальной квартире, и я осталась у него на семь лет. Петя стал моим вторым мужем, — делилась Юргенс. Несмотря на то что влюбленный бросил театр, чтобы обеспечивать Дарью, вскоре и этот брак актрисы закончится разводом.
«Брат 2»
Дарья поняла, что совсем не скучает по Петру, когда была на съемках у Балабанова: сперва драмы «Про уродов и людей», потом легендарного «Брата 2». Сергей Бодров очень поддерживал артистку, только начавшую путь в кино. Актриса отмечала, что коллега по криминальной картине в силу своей интеллигентности и отзывчивости совсем не походил на Данилу Багрова. Для Дарьи он стал хорошим другом.
Актриса вспоминает, что часть съемок проходила в США, и многие сцены не были полностью постановочными. Например, в эпизоде, когда Данила Багров заходит в бар в поисках Мэрилин, за столами сидят реальные посетители заведения. Также съемочная группа работала в районе, где обитают реальные проститутки.
— Они реагировали очень агрессивно, так как действительно видели во мне конкурентку, претендующую, так сказать, на их хлеб. И плевались издалека, и хотели ударить, — рассказала звезда.
Вернувшись со съемок, Юргенс решила перестать обманывать себя и супруга, собрала вещи, взяла сына в охапку и ушла. На гонорар со съемок «Брата 2» она купила холодильник и кровать, которые оставила Петру, а сама вновь мыкалась по друзьям, пока не сняла комнату в коммуналке.
— Помню, «Брат 2» вышел на экраны. В киоске появился журнал с моей фотографией на обложке, а купить его не на что, в кошельке пусто. Собрала на улице бутылки, сдала и купила себе этот журнал. Но снова не видела в этом ничего особенного. Ну, такая жизнь. Нормально. Только будучи беременной Сашкой, поняла, что нужно что-то делать, так дальше жить невозможно, и стала занимать у знакомых и друзей по двести-триста долларов, чтобы купить свое жилье. С Сашей так получилось. После того как я ушла от Пети, у меня был служебный роман, который закончился ничем. Человек уехал работать в Москву, а я через месяц поняла, что беременна. Следуя слову, данному после аборта от Юры Шевчука, я приняла решение рожать, — откровенничала звезда.
Гражданский брак
Беременная актриса купила комнату в коммуналке, а съемки в сериалах «Ментовские войны» и «Морские дьяволы» помогли ей встать на ноги. С нынешним мужчиной Дарью Юргенс познакомил... первый бывший муж.
— Когда-то Женька, игравший в спектакле «Макбет», привел в театр для постановки драки своего тренера по рукопашному бою Сережу Великанова. С тех пор Сергей занимается постановкой сценических боев не только в театре, но и в кино, режиссирует трюки и сам их выполняет в кадре. Мы встретились на картине «Морские дьяволы», — делилась актриса.
Сын актрисы Егор вырос и в 20 лет решил жениться. Несколько лет назад Дарья стала бабушкой. А вот замуж за Сергея Великанова актриса так и не вышла: после прошлых разочарований ей казалось, что штамп в паспорте неизбежно ведет к разводу, а вот гражданский брак — дело приятное и добровольное.
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