«Жирок стал фиброзом»: звездный хирург рассказал, почему пресс Давы нельзя было получить спортом и питанием

Известный пластический хирург Тимур Хайдаров рассказал, почему выходец из Новосибирска,
В прошлом году критику вызвала операция на животе, которую артист сделал у известного хирурга. Подписчики Давы удивились, почему он не смог в таком молодом возрасте сделать себе красивый торс правильным питанием и спортом.
— Тут очень много но и этих ошибочных ярлыков. Во-первых, операция была по медицинским показаниям. Сам бы он не справился ни спортом, ни питанием. Были такие изменения в организме, подкожно-жировой клетчатке. У него был такой некий фиброз — рубцовая ткань вместе с жировой тканью. Всё это было кожно-жировым валиком. Сам бы он не убрал это, — рассказал в интервью Тимур Хайдаров.
Он объяснил, что прежде Дава делал криолиполиз.
— В некоторых случаях он работает неплохо. Холодом жир пытаются смять. Жирок, который у него был, вместо того чтобы уйти, организм отреагировал фиброзом, рубцовой тканью. Поэтому только хирургия в его случае, — добавил хирург.
Он также рассказал, что не проводит операции по бартеру и всегда требует оплату, так как верит «в энергию денег», и что чтобы что-то получить, нужно взамен что-то отдать.
В октябре прошлого года гостем очередного выпуска YouTube-шоу «Что было дальше?» стал сибиряк Дава.
Сибиряк родом с Затулинки пробует себя в разных сферах. Так, он занял второе место в шоу «Танцы со звездами», а потом стал новым ведущим реалити-шоу «Дом-2».