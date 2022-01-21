«Жирок стал фиброзом»: звездный хирург рассказал, почему пресс Давы нельзя было получить спортом и питанием

Известный пластический хирург Тимур Хайдаров рассказал, почему выходец из Новосибирска, 28-летний Давид Манукян, более известный как Дава, не смог бы сделать себе пресс без операции. Он объяснил это в шоу «Алена, блин!» на YouTube-канале Super.

В прошлом году критику вызвала операция на животе, которую артист сделал у известного хирурга. Подписчики Давы удивились, почему он не смог в таком молодом возрасте сделать себе красивый торс правильным питанием и спортом.

— Тут очень много но и этих ошибочных ярлыков. Во-первых, операция была по медицинским показаниям. Сам бы он не справился ни спортом, ни питанием. Были такие изменения в организме, подкожно-жировой клетчатке. У него был такой некий фиброз — рубцовая ткань вместе с жировой тканью. Всё это было кожно-жировым валиком. Сам бы он не убрал это, — рассказал в интервью Тимур Хайдаров.